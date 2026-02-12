La hoja de ruta de España en la Nations League: Croacia, Inglaterra y República Checa

La rueda de los penaltis le negó a España la pasada Nations League, apeada en la final por la Portugal del técnico Roberto Martínez y el capitán Cristiano Ronaldo. No pudo conquistar su segundo laurel de carrerilla y, después de cuatro ediciones, suma un entorchado (2023) por dos de Portugal (2019 y 2025) y otro de Francia (2021). Digerido el traspiés y ya encuadrado con Cabo Verde, Uruguay y Arabia Saudí en el próximo Mundial de 2026 con sedes en Estados Unidos, México y Canadá, después la selección de Luis de la Fuente afrontará una nueva edición de la Nations League y ya sabe que su hoja de ruta pasa por Croacia, Inglaterra y República Checa.

Celebrado el sorteo en Bruselas, coincidiendo con el 50º Congreso Ordinario de la UEFA, España sabía de antemano que no se batiría el cobre con Portugal, Francia y Alemania, que también estaban en el bombo 1. Pero la suerte deparó rivales poco amables, de mucho fútbol. Como Croacia, que en los últimos años está de dulce, subcampeón del Mundial 2018 y tercero en el 22, por más que su mejor generación está agotándose. Como Inglaterra, conjunto que a cada evento se crece, subcampeón en la última Eurocopa. Menos peligroso, sin embargo, es la República Checa, el rival más débil, que no participa en un Mundial desde 2006. Aunque ningún grupo es tan fuerte como el A1, donde Francia se las verá con Italia, Bélgica y Turquía.

El calendario de la primera fase de la competición se jugará desde septiembre de 2026 hasta noviembre del mismo año, lo que son seis jornadas divididas en dos parones: cuatro en el primero —del 24 de septiembre al 6 de octubre— y dos en el segundo, del 12 al 17 de noviembre. Recordar que, al contrario que en los cursos anteriores, la FIFA accedió a recortar una ventana de las selecciones ante las recurrentes peticiones de los clubes para no cortar tanto las competiciones domésticas. A cambio, en primer parón será doble (cuatro jornadas) y el siguiente normal (dos partidos).

Los grupos de la Nations —que salieron después de las participaciones de Fernando Llorente, Pepe y Patrick Vieira, entre otros— están conformados por cuatro selecciones y las dos primeras pasarán a los cuartos de final, al tiempo que las terceras deberán jugarse la categoría en unos playoffs contra las segundas de la división inferior —en este caso España, está en Primera (A) y se enfrentaría con Segunda (B)—. Del mismo modo, los últimos clasificados descienden a la liga inferior.

En el caso de superar el corte en la fase de grupos, España jugaría los cuartos de final entre el 25 y el 30 marzo de 2027, y, de pasar ronda, la Final Four se celebrará del 9 al 13 de junio de ese año. Portugal defiende el laurel; España aspira a arrebatárselo.

TODOS LOS GRUPOS

A

A1: Francia – Italia – Bélgica - Turquía

A2: Alemania – Países Bajos – Serbia - Grecia

A3: España – Croacia – Inglaterra – República Checa

A4: Portugal – Dinamarca – Noruega - Gales

B

B1: Escocia – Suiza – Eslovenia - Macedonia

B2: Hungría – Ucrania – Georgia – Irlanda del Norte

B3: Israel – Austria – Irlanda - Suecia

B4: Polonia – Bosnia – Rumanía - Kosovo

C

C1: Albania – Finlandia – Bielorrusia - San Marino

C2: Montenegro – Armenia – Chipre – Gibraltar/Letonia

C3: Kazajistán – Eslovaquia – Islas Feroe - Moldavia

C4: Islandia – Bulgaria – Estonia – Malta/Luxemburgo

D