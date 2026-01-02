2026, el verano de la ilusión de la segunda estrella para España

La selección de Luis de la Fuente afronta el Mundial de 2026 como la principal favorita tras ganar la Eurocopa en 2024 y con una racha de 31 partidos sin derrota

Pocos minutos después de ganar la Eurocopa de 2024, sin haber salido siquiera del Olímpico de Berlín, Nico Williams, MVP de la final contra Inglaterra, apuntó a un sueño localizado dos años más allá, en 2026: “Y ahora, a por el Mundial”, se lanzó. 2026 ya está aquí, con la mayor Copa del Mundo de la historia a poco más de seis meses y España sigue señalada como la gran favorita del torneo, a la vista de la formidable y sostenida trayectoria de la selección de Luis de la Fuente, que se ilusiona con bordar la segunda estrella en la camiseta.

Después de imponerse en la Eurocopa de 2024, la Roja ha mantenido una inercia arrolladora que había empezado un año antes, con el título de la Nations League en Róterdam. Esa victoria supuso un giro radical en un proyecto que solo tres meses antes había emitido señales que apuntaban más a un descarrilamiento que al comienzo de una era de dominio con una racha de récord. En marzo de 2023 España perdió contra Escocia en Hampden Park (2-0). Tocó fondo en Glasgow antes de encadenar 31 compromisos competitivos seguidos invicta, más que los 29 que acumuló la extraordinaria selección de Vicente del Bosque en una racha durante la que ganó el Mundial de 2010 y la Eurocopa de 2012.

Cuando aquel equipo llegó en junio de 2010 a Sudáfrica, donde ganó el primer Mundial para España, lo hizo con un viento de cola similar al que impulsa al equipo de De la Fuente. Dos años antes habían levantado la Eurocopa de 2008 con un juego envidiado en el mundo. Aquel título continental colocó a la selección en el número 1 del ranking de la FIFA por primera vez en la historia, condición que terminó perdiendo después del decepcionante Mundial de Brasil en 2014. Pasó más de una década hasta que logró regresar a la cima.

No pudo hasta septiembre de 2025, en plena racha histórica de partidos seguidos sin derrota bajo el mando de Luis de la Fuente, rumbo al Mundial de EE UU, Canadá y México que ahora asoma en el horizonte.

Por el camino solo registró dos decepciones. La primera fue menor, una derrota en un amistoso contra Colombia en Londres en marzo de 2024 (0-1). La siguiente resultó más dolorosa. A España se le escapó una segunda Nations consecutiva el verano pasado al caer en los penaltis contra la Portugal de Cristiano Ronaldo entrenada por el español Roberto Martínez.

En cualquier caso, las casas de apuestas mantienen a la Roja como principal favorita para llevarse la Copa del Mundo: la segunda estrella se paga de media a aproximadamente a 5,5. Después vienen Inglaterra (7), Francia (8), Brasil (8,5), Argentina (9) y Portugal (12).

España figura como máxima candidata en todos los mercados por los resultados de estos dos últimos dos años y medio, por lo atractivo y demoledor de su juego, y por el amplio catálogo de futbolistas con el que ha conseguido ejecutarlo.

La selección consiguió la clasificación para el próximo Mundial sin poder contar apenas con ocho de los once titulares en la final de la Eurocopa de 2024: Carvajal, Laporte, Rodri, Fabián, Lamine Yamal, Nico Williams, Dani Olmo y Álvaro Morata. Sin ellos, han crecido Pedro Porro, Huijsen, Zubimendi, Merino, Ferran Torres, Baena y Oyarzabal.

El ciclo, en el que la Roja ha mantenido el nivel y la idea de juego, ha supuesto también la consagración definitiva de Luis de la Fuente. El técnico, que cumplirá 65 años durante la próxima Copa del Mundo, se forjó en las categorías inferiores de la selección, donde ganó en todas las etapas, y donde conoció y cultivó el talento de buena parte del ramillete de futbolistas con los que apunta al torneo de 2026. Además de triunfos y títulos, su trayecto en el banquillo español ha recibido en 2024 y 2025 el reconocimiento de mejor entrenador del mundo de selecciones masculinas otorgado por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS).

De la Fuente valora que se señale a su equipo como principal candidato: “En ningún caso he valorado ese favoritismo como algo negativo. Es un reconocimiento, y poner en valor el fútbol español”, dijo el 5 de diciembre después del sorteo del campeonato.

La selección comenzará su camino hacia la segunda estrella el 15 de junio contra Cabo Verde en Atlanta (18.00), donde también se enfrentará el 21 a Arabia Saudí (18.00). Cerrará la fase de grupos el 27 de madrugada en México, en Guadalajara (2.00), contra Uruguay. Al final del camino, si se dan los resultados más esperables, le esperaría Argentina el 19 de julio en Nueva Jersey (21.00). Aunque antes de llegar allí, España tiene otra cita con la selección de Leo Messi, la Finalissima entre el campeón de la Eurocopa y el de la Copa América, el 27 de marzo en Doha (19.00), un partido enorme para medir las fuerzas de dos potencias a menos de tres meses del Mundial.