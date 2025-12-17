Dembélé ganó el The Best con 11 puntos más que Yamal y Paredes no votó a Bonmatí: así fueron las votaciones

La española Aitana Bonmati celebra tras anotar el primer gol durante el partido de semifinales de la Eurocopa femenina 2025 entre Alemania y España.

El francés Ousmane Dembélé conquistó el Premio The Best de la FIFA con 50 puntos, superando en 11 al delantero español del FC Barcelona, Lamine Yamal y en 15 al atacante francés del Real Madrid Kylian Mbappé. El jugador del Paris Saint-Germain, que hace unos meses también conquistó el Balón de Oro, obtuvo 547 puntos de los seleccionadores nacionales, 691 puntos de los capitanes de las selecciones, 696 de los periodistas y 714.398 de los aficionados. Cada uno de los votantes otorga cinco puntos a su candidato favorito, tres al segundo y uno al tercero.

Por su parte, Lamine Yamal reunió 240 puntos de los entrenadores, por 204 de Mbappé; 224 de los capitanes, por 226 del francés; 257 de los periodistas, por 101; y 658.053 de los fans, por 675.334. El resultado final fue de 39 puntos para el español y 35 para el galo.

Tras ellos terminó el defensa marroquí del PSG Achraf Hakimi (31) y el brasileño del Barça Raphinha (29) concluyó quinto. El delantero egipcio del Liverpool Mohamed Salah (24), el centrocampista portugués del Paris Saint-Germain Vitinha (22), el inglés del Bayern Múnich Harry Kane (14), el portugués del PSG Nuno Mendes (13), el centrocampista español del FC Barcelona Pedri (12) y el inglés del Chelsea Cole Palmer (7) completaron el el ranking de los 10 mejores.

Así se votó

El capitán español Unai Simón votó con cinco puntos a su compañero Lamine Yamal, seguido de Pedri y de Nuno Mendes, mientras que el seleccionador Luis de la Fuente se inclinó primero por Pedri y completó la terna con Lamine Yamal y Mbappé.

El argentino Leo Messi, como capitán de la albiceleste, votó a su excompañero en el Barça Ousmane Dembélé, a Kylian Mbappé y a Lamine Yamal, en ese orden. Mientras, Robert Lewandowski, que lleva el brazalete en Polonia, dio los cinco puntos a su colega azulgrana Lamine Yamal, seguido de los también culés Raphinha y Pedri.

Por su parte, el italiano Carlo Ancelotti, técnico de Brasil, dio sus votos a Dembélé, Raphinha y Mbappé, y los españoles Roberto Martínez (Portugal) y Julen Lopetegui (Catar) se inclinaron por Nuno Mendes, Vitinha y Lamine Yamal y por Vitinha, Lamine Yamal y Pedri, respectivamente.

En cuanto al premio femenino, la centrocampista del FC Barcelona Aitana Bonmatí conquistó su tercer trofeo con 52 puntos, superando a otras dos compatriotas: la delantera del Arsenal Mariona Caldentey, que cosechó 40, y su compañera en el conjunto culé Alexia Putellas, con 33.

Curiosamente, la capitana española, Irene Paredes, no votó a la ganadora, y en su lugar dio sus puntos a Patri Guijarro, en primer lugar, a Putellas y a Caldentey. La seleccionadora española, Sonia Bermúdez, sí votó a Bonmatí, pero en segundo lugar, por detrás de Caldentey y por delante de Putellas. Mientras, el actual seleccionador femenino de Marruecos, el exseleccionador español Jorge Vilda, se decantó por Mariona Caldentey, Patri Guijarro y Claudia Pina, por ese orden.

En cuanto al premio al mejor entrenador, el español y ex entrenador del Barça Luis Enrique se ha llevado el premio por su gran temporada con el PSG, en la que consiguió la primera Champions de la historia del club y en la que solo se le escapó el Mundial de Clubes de la FIFA por ganar. En el ámbito femenino, ha sido la entrenadora de Inglaterra, Sarina Wiegman, la que se ha llevado el galardón, el quinto de su palmarés, gracias a la Eurocopa que logró con las inglesas ante España.

Los ganadores de los Premios The Best se decidieron por un sistema que concede el mismo peso a los votos de aficionados; capitanes y entrenadores actuales de las selecciones nacionales masculinas y femeninas; y representantes de la prensa.