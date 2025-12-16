Dembélé y Aitana Bonmatí, ganadores del Premio The Best 2025 de la FIFA a los mejores jugadores del año

Ousmane Dembélé y Aitana Bonmatí fueron los ganadores de los premios The Best 2025 de la FIFA. Ambos partían como favoritos tras ganar el Balón de Oro en septiembre por su gran desempeño tanto en el ámbito individual como colectivo. El francés, que se ha impuesto a Lamine Yamal y a Mbappé, ganó el primer triplete de la historia del PSG como mayor goleador del equipo (35 goles en 53 partidos), mientras que la española ganó todos los títulos nacionales (Liga, Copa de la Reina y Supercopa), metiendo 26 goles y dando 18 asistencias en todas las competiciones, lo que le ha valido para obtener su tercer trofeo The Best. El Premio The Best se decide por las votaciones de los capitanes y entrenadores de todas las selecciones nacionales de federaciones afiliadas a la FIFA de los cinco continentes. Además, también pueden votar los aficionados por internet.

Dembélé ha expresado brevemente gratitud a sus compañeros y seres queridos al recoger el premio: “Quiero dar las gracias a todos mis compañeros de equipo por el trabajo que han hecho, a mi familia, a mi club (PSG), el presidente, el staff y a ti, el presidente de la FIFA Infantino. Espero volver a estar aquí en la próxima edición”, ha concluido el delantero entre risas.

En cuanto al premio al mejor entrenador, no había mucha duda: el español y ex entrenador del Barça Luis Enrique se ha llevado el premio por su gran temporada con el PSG, en la que consiguió la primera Champions de la historia del club y en la que solo se le escapó el Mundial de Clubes de la FIFA por ganar. En el ámbito femenino, ha sido la entrenadora de Inglaterra, Sarina Wiegman, la que se ha llevado el galardón, el quinto de su palmarés, gracias a la Eurocopa que logró con las inglesas imponiéndose en la final a España.

Donnarumma y Hampton, mejores porteros para la FIFA

El premio al mejor portero se lo ha llevado Gianluigi Donnarumma gracias a su gran temporada con el PSG, mientras que Hannah Hampton se ha llevado el premio femenino.

El mejor once masculino lo componen: Donnarumma, Van Dijk, Pacho, Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Vitinha, Pedri, Bellingham, Cole Palmer, Lamine Yamal y Ousmane Dembélé, siendo así Kylián Mbappé el gran ausente, condenado por sus malos resultados con su selección. Por otro lado, el mejor once femenino, dominado ampliamente por jugadoras españolas, lo completan: Hannah Hampton, Lucy Bronze, Lea Williamson, Irene Paredes, Ona Batlle, Aitana Bonmatí, Patri Guijarro, Claudia Pina, Mariona Caldentey, Alessia Russo y Alexia Putellas.