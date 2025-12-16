Joan Manuel Serrat y Núria Espert recibirán la Medalla de Oro de la Generalitat
El Govern destaca sus trayectorias artísticas y humanas excepcionales que han contribuido de forma decisiva a la proyección de la cultura catalana
El Govern ha otorgado este martes la Medalla de Oro de la Generalitat al cantautor Joan Manuel Serrat y a la actriz Núria Espert por haber mantenido “dos trayectorias artísticas y humanas excepcionales que han contribuido de forma decisiva a la proyección de la cultura catalana y a los valores democráticos y humanistas”. Así lo ha explicado desde el Palau de la Generalitat la portavoz del gobierno catalán, Sílvia Paneque, que ha señalado que el president Salvador Illa entregará las medallas el próximo 22 de diciembre en el mismo Palau. Se trata de la máxima distinción que otorga el gobierno catalán y con ella reconoce sus trayectorias marcadas por la excelencia y una contribución extraordinaria a Cataluña.
Joan Manuel Serrat (Barcelona, 1943) fue, como recuerda el Govern, uno de los “nombres centrales de la Nova Cançó” autor de una obra que “ha unido música, poesía y valores compartidos” y con “una proyección internacional sostenida durante décadas”. Además, es autor de canciones “emblemáticas”, como ‘Mediterráneo’, ‘Ara que tinc vint anys’ o ‘Cançó de matinada’ que se han convertido en “referentes generacionales”.
El Govern subraya asimismo su compromiso con la lengua catalana, lo que llevó a Serrat a hacer frente a la censura de la dictadura franquista, con la renuncia a participar en Eurovisión en 1968, por no poder hacerlo en catalán, o su exilio en 1975.
Asimismo, la Generalitat ha querido reconocer la aportación de Núria Espert (L’Hospitalet de Llobregat, 1935) por su “proyección nacional e internacional sin precedentes”, con una carrera de más de siete décadas que la ha convertido en “una de las grandes figuras de las artes escénicas contemporáneas”. Fundadora de su compañía teatral, el Govern destaca la “maestría” de la actriz y directora teatral a la hora de interpretar repertorio clásico y contemporáneo.
Fue la primera mujer en interpretar Hamlet en España y sus producciones Las Criadas y Yerma marcaron “un antes y un después” en “la proyección del teatro catalán y español alrededor del mundo”. Núria Espert también “sufrió la censura” de la dictadura franquista, hecho que “reforzó su compromiso con la libertad, la igualdad y la dignidad humana, convirtiendo el teatro en un espacio de resistencia cultural”.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Más información
Archivado En
Últimas noticias
El médico que le proporcionó la ketamina a Matthew Perry, sentenciado a ocho meses de arresto domiciliario
Novena de Aguinaldos 2025: origen, cómo se hace y cuándo empieza
La lista de los políticos mexicanos que han hecho pública la revocación de su visa estadounidense
Cupón diario de la ONCE: comprobar sorteo del martes 16 de diciembre
Lo más visto
- La UCO precipitó la detención del expresidente de la SEPI porque se percató de que lo seguían cuando iba a una cita con Leire Díez
- El rechazo de Francia y las dudas de último minuto de Italia amenazan con descarrilar la firma del acuerdo entre la UE y Mercosur
- La jueza de la dana declina citar a Sánchez porque no consta que estuviera informado “en tiempo real” por Mazón como Feijóo
- Elon Musk, más cerca de ser el primer hombre en alcanzar una fortuna de un billón de dólares
- Un tercio de las personas LGTBI+ ha sido expulsado de su casa por su orientación o identidad