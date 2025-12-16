Joan Manuel Serrat y Núria Espert recibirán la Medalla de Oro de la Generalitat

El Govern destaca sus trayectorias artísticas y humanas excepcionales que han contribuido de forma decisiva a la proyección de la cultura catalana

El Govern ha otorgado este martes la Medalla de Oro de la Generalitat al cantautor Joan Manuel Serrat y a la actriz Núria Espert por haber mantenido “dos trayectorias artísticas y humanas excepcionales que han contribuido de forma decisiva a la proyección de la cultura catalana y a los valores democráticos y humanistas”. Así lo ha explicado desde el Palau de la Generalitat la portavoz del gobierno catalán, Sílvia Paneque, que ha señalado que el president Salvador Illa entregará las medallas el próximo 22 de diciembre en el mismo Palau. Se trata de la máxima distinción que otorga el gobierno catalán y con ella reconoce sus trayectorias marcadas por la excelencia y una contribución extraordinaria a Cataluña.

Joan Manuel Serrat (Barcelona, 1943) fue, como recuerda el Govern, uno de los “nombres centrales de la Nova Cançó” autor de una obra que “ha unido música, poesía y valores compartidos” y con “una proyección internacional sostenida durante décadas”. Además, es autor de canciones “emblemáticas”, como ‘Mediterráneo’, ‘Ara que tinc vint anys’ o ‘Cançó de matinada’ que se han convertido en “referentes generacionales”.

El Govern subraya asimismo su compromiso con la lengua catalana, lo que llevó a Serrat a hacer frente a la censura de la dictadura franquista, con la renuncia a participar en Eurovisión en 1968, por no poder hacerlo en catalán, o su exilio en 1975.

El cantautor Joan Manuel Serrat durante la presentación del disco 'Jofre Bardagí interpreta Serrat', en la Sala Paral·lel 62. Lorena Sopêna (Europa Press)

Asimismo, la Generalitat ha querido reconocer la aportación de Núria Espert (L’Hospitalet de Llobregat, 1935) por su “proyección nacional e internacional sin precedentes”, con una carrera de más de siete décadas que la ha convertido en “una de las grandes figuras de las artes escénicas contemporáneas”. Fundadora de su compañía teatral, el Govern destaca la “maestría” de la actriz y directora teatral a la hora de interpretar repertorio clásico y contemporáneo.

Fue la primera mujer en interpretar Hamlet en España y sus producciones Las Criadas y Yerma marcaron “un antes y un después” en “la proyección del teatro catalán y español alrededor del mundo”. Núria Espert también “sufrió la censura” de la dictadura franquista, hecho que “reforzó su compromiso con la libertad, la igualdad y la dignidad humana, convirtiendo el teatro en un espacio de resistencia cultural”.