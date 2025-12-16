Las canciones de Serrat toman nueva vida en las versiones del hijo de su arreglista

De casta le viene al galgo. Si Josep Maria Bardagí fue un íntimo colaborador y amigo de Joan Manel Serrat, su hijo Jofre no podía por menos que reflejar el mundo de Serrat. Lo ha hecho, como en su momento lo hiciese también su padre, en un disco de versiones editado hace unas semanas bajo el título de Jofre Bardagí Interpreta a Serrat Vol 1, diez temas en los que colaboran Ana Belén, Andreu Buenafuente, Santi Balmes, Litus y el propio Serrat, que ayer acompañó a Jofre en la presentación del concierto que en abril y bajo el manto del barcelonés Guitar Festival presentará este álbum y un segundo en el que Jofre ya trabaja. Casi se trata de un asunto familiar, ya que Jofre recordó que él, nacido durante una gira del cantautor con su padre, dormía con María, hija de Serrat, “en cunas que en realidad eran las fundas de guitarra de los músicos”. Fue a partir de los 13 años, al escuchar el disco Per Al Meu Amic y en concreto la canción Helena “cuando la música de Serrat dejó de ser la que escuchaba en casa o de gira con mi padre y ya se convirtió en una influencia determinante, a la altura de la de otros como Sprignsteen, Radiohead o Dylan”, recordó.

Mientras Jofre rememoraba su infancia con el telón de fondo serratiano, Joan Manel lo miraba mientras recordaba que el proyecto de sus versiones lo vio claro desde el inicio, situando su papel: “nunca me metí en nada, he sido receptivo y he esperado que Jofre me interpelase, dejando que las cosas fuesen marchando, seguro de que si necesitaba algo me lo diría, evitando intromisiones indeseadas”. En este primer disco de versiones ya publicado, Jofre le llamó para que volviese a cantar Una mujer desnuda y en lo oscuro, un poema de Mario Benedetti que Serrat y su padre ya habían grabado hace décadas, en el que ha rescatado la guitarra que entonces grabó su padre, que hoy vuelve a sonar en esta nueva versión”. Serrat, no queriendo restar protagonismo a Jofre, se limitó a bendecirla con un “queda muy bien” que en su parquedad significa mucho. Serrat aprobó de paso la idea misma de las versiones de su obra, ya que “hay cosas que se entienden de manera diferente y creo que está bien que así sea, se trata de mis canciones pero pasadas por otro pensamiento”. Lo que le costó más, por complejo, dijo, fue precisar qué necesita una versión para ser buena: “la verdad es que no lo sé. Debe sorprender, pero no sólo saliendo del camino original distanciándose armónica o melódicamente de la primera. Finalmente todo acaba en el talento de quien hace la versión y sabe evitar los tics del original”, amplió.

Pero además de Serrat y Jofre, su disco editado, el que ya trabaja como segunda parte y el concierto en el que sonarán ambos, con invitados especiales aún por desvelar, quien sobrevoló la presentación fue Josep María Bardagí. Serrat lo calificó como “un pozo de talento, una persona muy divertida y alguien muy intenso y desbordante que no se casaba con nadie. Sus divertidas impertinencias, siempre agudas, asustaron a algunos, pero era un extraordinario arreglista, músico e incluso dibujante. Sabía que hoy acabaríamos hablando de él”, confesó Serrat. Judit Llimós, directora artística del Guitar Festival y anfitriona del encuentro, preguntó cómo es que Jofre no se había rebelado contra la figura paterna saliéndose por peteneras en otras direcciones, a lo que Jofre respondió loando a su progenitor “era tan curioso que se interesaba por la música que yo escuchaba, sin descalificarla”. Serrat amplió esta visión afirmando “Jofre se parece mucho a su padre en el sentido lúdico, sin ser tan acelerado como él lo era. Es un hijo que viene de un buen pesebre: la música, el cine, el humor. Incluso su hija camina como el abuelo, hay cosas y formas de entender la vida que vienen de fábrica”, apuntó.

El segundo volumen de versiones de Joan Manel Serrat se está trabajando ahora y Jofre no quiso adelantar con qué invitados cuenta porque aún no se han grabado las colaboraciones, pero adelantó que en enero comenzarán a salir sencillos, que el disco se publicará en abril e incluirá versiones de temas como Paraules d’amor, Menuda, Plany al mar, Es caprichoso el azar y Hoy puede ser un gran día. Finalmente, Serrat, que el lunes recibirá junto a Nuria Espert la Medala d’Or de la Generalitat, se mostró “alegre y muy satisfecho por este galardón inesperado, señal de que ya soy mayor. En realidad es un premio un premio del público”, concluyó.