La justicia francesa condena al PSG a pagar a Mbappé 60 millones de euros por salarios y primas impagados

Un tribunal laboral de París condenó este martes al Paris Saint-Germain (PSG) a pagar a Kylian Mbappé 60 millones de euros (70,6 millones de dólares) en concepto de salarios y primas impagados, poniendo así un cierre parcial a una de las disputas más enconadas del fútbol francés.

La resolución llega tras meses de litigio judicial, después de que el delantero internacional francés denunciara al club por unas cantidades que, según sostuvo, le fueron retenidas correspondientes a los meses de abril, mayo y junio de 2024, poco antes de abandonar el PSG para fichar por el Real Madrid como agente libre.

“Estamos satisfechos con la sentencia. Es lo que cabía esperar cuando los salarios no fueron abonados”, declaró Frédérique Cassereau, abogada de Mbappé. Al tratarse de una resolución de un tribunal laboral francés (Conseil de prud’hommes), el PSG puede interponer un recurso de apelación ante la Cour d’appel competente.

El tribunal determinó que el PSG dejó de pagar tres meses de salario al jugador, así como una prima ética y una prima de fichaje contempladas en su contrato laboral. Dichas cantidades ya habían sido reconocidas como adeudadas en dos resoluciones de la Liga de Fútbol Profesional francesa (LFP) dictadas en septiembre y octubre de 2024. Los jueces señalaron además que el club no presentó ningún acuerdo por escrito que acreditara que Mbappé hubiera renunciado a esos derechos.

Los jueces rechazaron los argumentos del PSG de que Mbappé debía renunciar por completo a sus salarios impagados, pero también desestimaron varias de las reclamaciones adicionales del jugador, incluidas las acusaciones de trabajo encubierto, acoso moral y violación del deber del empleador de garantizar la seguridad.

El tribunal no consideró el contrato de duración determinada de Mbappé como uno de carácter permanente, una decisión que limitó la magnitud de la posible compensación relacionada con el despido y la indemnización por preaviso. El PSG había sostenido que Mbappé actuó de manera desleal al ocultar durante casi un año su intención de no renovar su contrato, impidiendo al club asegurarse una cifra de traspaso similar a los 180 millones de euros que pagó por su fichaje procedente del AS Mónaco en 2017. Los representantes de Mbappé afirmaron que la disputa se centraba en la estricta aplicación del derecho laboral francés y en la remuneración pendiente de pago, más que en la política de fichajes.

Orígenes de una investigación que incluía acusaciones de acoso moral a Mbappé

La justicia francesa había abierto el 24 de junio de 2025 una investigación penal después de que Kylian Mbappé, entonces jugador del Real Madrid, presentara una denuncia contra su antiguo club, el París Saint-Germain, por acoso moral derivado de su tratamiento durante el verano de 2023.

La denuncia se centró en la decisión del PSG de apartar a Mbappé de la disciplina del primer equipo como medida de presión para que aceptara una renovación de contrato o dejara el club. El delantero comunicó que no activaría la opción de un tercer año en su contrato y, como respuesta, fue relegado a entrenar con el segundo equipo durante aproximadamente un mes, antes de ser reincorporado posteriormente.

La fiscalía de París designó dos jueces de instrucción para investigar el caso, tras la presentación de la denuncia por parte de los abogados del futbolista, que también incluía acusaciones de intento de extorsión ligadas a la firma de un nuevo contrato, además del presunto acoso moral. Esta investigación no continuó como procedimiento penal independiente, porque Mbappé retiró formalmente esa denuncia en julio de 2025. Sin embargo, el futbolista negó cualquier acuerdo verbal con el PSG y simultaneó esta acción penal con el pleito civil por 55 millones de euros que reclamaba al club por salarios y primas impagados y que hoy se ha resuelto a su favor y ante la que cabe todavía recurso del PSG.