La CNBV revoca la licencia para operar de Vector, la casa de bolsa sancionada por Estados Unidos por presunto narcolavado

Vector, la casa de bolsa sancionada por presunto narcolavado por Estados Unidos, cierra sus puertas después de 49 años. La Secretaría de Hacienda ha informado este martes que fue revocada la autorización para operar de esta entidad financiera en manos del empresario Alfonso Romo, quien fue jefe de la oficina de Presidencia durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024). La solicitud de revocación, que abarca la casa de bolsa y la operadora de fondos de inversión, fue presentada por la propia firma a principios de mes. El documento señala que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en una sesión celebrada el pasado 12 de diciembre, determinó que desde el punto de vista legal, financiero y operativo, era procedente resolver favorablemente la revocación de la autorización y con ello dar arranque a su proceso de liquidación.

La firma, cuyos orígenes se remontan a 1976, echa el cierre dos meses después de que el Departamento del Tesoro dictara un aislamiento financiero para la casa de bolsa y los bancos Intercam y CiBanco por sus sospechas de que estas entidades financieras mexicanas habrían facilitado a las bandas del narcotráfico millonarias transacciones y la compra de precursores químicos. En el caso específico de Vector, las autoridades estadounidenses aseguraron que esta firma participó en varias transacciones a lo largo de varios años que involucraron sobornos pagados por el Cártel de Sinaloa a Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública de México y director de la Agencia Federal de Investigación de México en el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012). En 2023, el exfuncionario federal fue condenado en EE UU por abusar de su cargo y permitir que el Cártel de Sinaloa evadiera la ley a cambio de millones de dólares.

Tras publicarse las pesquisas del Tesoro, en junio pasado, comenzó la cuesta arriba para las entidades mexicanas señaladas. Aunque en un inicio Vector, CiBanco e Intercam rechazaron las acusaciones, el daño reputacional ya estaba hecho y sus clientes comenzaron a cerrar cuentas en bandada. Si el año pasado, según cifras oficiales, sus activos sumaban más de 42.000 millones de pesos, a octubre pasado la cifra apenas superaba los 2.000 millones de pesos, con menos de 7.000 cuentas.

Con este evidente declive como telón de fondo, los inversionistas de la entidad echaron a andar en octubre pasado un plan de salida mediante el traspaso de sus clientes y activos en México y en el extranjero. Vector transfirió a Finamex sus cuentas nacionales. Para sus operaciones internacionales, Vector vendió sus cuentas a la firma estadounidense Insigneo Financial Group. La transacción concluirá en el primer trimestre de 2026 e implicará la transferencia de más de 4.000 millones de dólares en activos de clientes en Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Estados Unidos y Canadá.

La caída de Vector sigue la estela de declive de CIBanco e Intercam. A fines de octubre pasado, CiBanco comenzó su proceso de extinción con la revocación de su licencia y el inicio de su liquidación. De acuerdo con las leyes mexicanas, los ahorradores del ahora desaparecido banco podrán recuperar hasta 400.000 unidades en depósitos, equivalente a unos 3,4 millones de pesos por persona.