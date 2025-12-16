Kast gestiona con presidentes de la región un corredor humanitario para devolver a los migrantes irregulares

El mandatario electo de Chile aborda en Argentina su plan para que más de 300.000 migrantes vuelvan a sus países. Y advierte a los funcionarios públicos “que no producen” que dejen sus cargos antes de que él asuma

Desde Buenos Aires, tras reunirse este martes en la Casa Rosada con Javier Milei, el presidente electo de Chile, el republicano José Antonio Kast, ha detallado varias líneas en las que pretente avanzar de aquí a cuando asuma el próximo 11 de marzo de 2026 en reemplazo del izquierdista Gabriel Boric. Entre ellas, advirtió a los prófugos de la justicia que deben entregarse pues “van a cambiar las condiciones”, y a los funcionarios públicos “que no producen ningún beneficio a los chilenos“ que abandonen el Gobierno y ”no se expongan a que sean identificados frente a la opinión pública”. También anunció que ha sostenido conversaciones con varios mandatarios, entre ellos de Bolivia, Perú, Ecuador, Panamá, Costa Rica, El Salvador y Argentina —aun le falta hablar con el de Paraguay—, para coordinarse y poder gestionar un corredor humanitario de devolución de migrantes que se encuentran en situación irregular.

Durante la campaña, cuando restaban 16 días para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se realizaron este domingo, Kast amenazó con expulsar a los más de 300.000 migrantes irregulares que se encuentran en Chile, y les dio plazo para abandonar el país contando los días que le restan para llegar a La Moneda. Este martes ha reiterado sus intenciones, pero ha dicho, por las altas expectativas que el proceso genera en buena parte de sus votantes, que no será tan rápido pues no son capaces “de hacer magia”. Aunque, agregó, que con su equipo han sido “muy claros en señalar el plazo que queda” hasta que jure como presidente.

José Antonio Kast y Javier Milei, en Buenos Aires, este martes. PRESIDENCIA DE ARGENTINA

“Nosotros nunca dijimos que en el primer día íbamos a poder expulsar a más 300.000 personas o más, porque es evidente que no hay capacidad para hacer eso”, dijo. “Por eso la invitación es que si alguien quiere volver a Chile y está en situación irregular, tome todas sus cosas, se vaya y después postule a ingresar de nuevo pero con todos los papeles en regla, con su contrato, con su pasaje de ida y de regreso, como corresponde”. Pero, agregó, “si no lo hace, en algún minuto se va a encontar con la autoridad. Puede ser en un control de tránsito, en un establecimiento de salud o educacional. Y el día que se tenga que presentar frente a una autoridad del Estado, en ese momento nosotros le vamos a decir: usted tiene que partir. La diferencia es que esa persona no va a volver a entrar nunca más a Chile. Es un aviso anticipado para que tomen las medidas adecuadas”.

El republicano dijo también que esperaban que el Gobierno de Boric “haga lo que nosotros hemos hecho en un día, que es hablar con los presidentes de los distintos países sudamericanos”, pues “todos ellos tienen clara conciencia de que la situación que se vive en Venezuela es inaceptable e imposible de que se mantenga”. “El presidente Boric está bien dispuesto”, dijo, pero agregó de que es necesario que su canciller y su ministro de Seguridad, además de los de Hacienda y Economía, le presenten soluciones.

En su punto de prensa, previo a reunirse con empresarios argentinos, Kast dijo que la cita con Milei fue para potenciar una relación comercial y económica con Argentina “de una manera nunca antes vista”. Y contó que ambos también hablaron de seguridad y migración, dos situaciones que “han afectado gravemente” a Chile. “Una nación —describió— que tenía un nivel de desarrollo importante que lo hacía atractivo para muchas personas que vienen huyendo de países que han destruido su economía", razón por la que, señaló, la migración de Venezuela fue muy alta. Pero, siguió, “cuando usted recibe una migración que sobrepasa el 11% o 12% de población migrante, le hace mucho daño a los habitantes del país y también le termina haciendo mucho daño al inmigrante (...). Lamentablemente, muchas de esas personas entraron por la ventana y no por la puerta”.

Funcionarios públicos y prófugos

El fundador del Partido Republicano chileno aprovechó también la tribuna en Argentina para enviar un mensaje tanto a los prófugos de la justicia como a las personas “que están abusando de los cargos públicos”, y señaló que “tienen que tomar en cuenta que van a cambiar las condiciones”.

“A los prófugos les decimos: si no se entregan antes de que yo asuma, y los tenemos que buscar y gastar recursos para que cumplan la condena, que ya está establecida, todo lo que gastemos es en perjuicio de ellos, porque no van a tener ningún beneficio penitenciario. Eso lo estamos advirtiendo”, señaló. Y anunció que para ello impulsarán modificaciones legales al sistema penitenciario, “pero que tengan claro: no hay ninguna posibilidad de que se van a rehabilitar si no se entregan”.

Kast agregó que “en en el caso de los supuestos funcionarios públicos que están ocupando cargos y no producen ningún beneficio a los chilenos, les decimos que olajá dejen del Gobierno para que no se expongan a que sean identificados frente a la opinión pública como las personas que no están haciendo nada”. “Si hay alguien que solo hace informes, y que no ha mejorado la calidad de vida a nadie, nosotros solo le vamos a decir a la ciudadanía: ‘Mire, este señor lleva a aquí tres años haciendo informes y nunca le he generado un peso a usted, y todos sus impuestos le generan el sueldo a él. Él verá qué quiere hacer”.

Kast añadió que van a repetar siempre la ley y todas las normas establecidas, pero que “la transaparencia es absolutamente necesaria y eso es lo que ha demostrado la autoridad contralora [Dorothy Pérez]” al develar que miles funcionarios del Estado usaron una licencia médica, “que era pagada por todos los chilenos, y se iban de vacaciones. Eso que hizo [ Pérez], lo puede hacer cualquier autoridad”.

La visita de Kast a Argentina se produce a 48 horas de la elección, y es primera vez que un presidente electo, que todavía no ejerce sus funciones, toma un avión para reunirse con otro mandatario. En todo caso, es conocida su cercanía y amistad con el libertario.