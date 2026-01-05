Ir al contenido
ATAQUE ESTADOS UNIDOS A VENEZUELA

Boric y Kast chocan por el ataque militar de Trump a Venezuela

El presidente electo ha centrado su mensaje en celebrar la detención de Maduro, sin apoyar explícitamente la intervención de Estados Unidos

Antonia Laborde
Antonia Laborde
Santiago de Chile -
Los ataques de Estados Unidos en zonas civiles y militares en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro han provocado el primer gran choque desde las elecciones presidenciales chilenas entre el mandatario saliente, Gabriel Boric, y su sucesor en el cargo, el republicano José Antonio Kast, que asumirá el 11 de marzo. Mientras el izquierdista ha condenado enérgicamente la intervención, afirmando que “pone en riesgo la seguridad, la soberanía, la estabilidad de todos los Estados de la región”, el presidente electo celebró la detención del líder chavista, sin pronunciarse sobre EE UU, y deslizó este lunes una crítica contra las acciones preventivas que podrían haber adoptado los organismos internacionales. Entre el equipo del Gobierno saliente y el entrante no han abordado el asunto, han aclarado desde La Moneda, pese a que están en constante coordinación para el traspaso de poder.

Cuando Kast visitó la Argentina de Javier Milei en los primeros días tras su triunfo electoral, dijo sobre una eventual intervención militar estadounidense en Venezuela: “El que lo haga va a contar con nuestro apoyo”. Ahora que ha ocurrido, el apoyo no ha sido explícito a Washington. El republicano calificó como “una gran noticia para la región” la detención de Maduro y aseguró que los Gobiernos latinoamericanos deben asegurar que “todo el aparato del régimen abandone el poder y rinda cuentas; coordinar el regreso seguro y expedito de los venezolanos a su país; apoyar la recuperación de su sistema democrático; y avanzar en el combate regional efectivo contra el narcotráfico y el crimen organizado”. Ante la evidente diferencia de posturas con la Administración de Boric, el mandatario electo ha dicho esta tarde que “el presidente de la República es el que señala cuál es la línea de su Gobierno, que es la línea mientras él esté”.

Poco antes de que Delcy Rodríguez jurara esta tarde como presidenta de Venezuela en sustitución de Maduro, el Tribunal Calificador de Elecciones chileno (Tricel) proclamó oficialmente a Kast como presidente electo. A la salida de la ceremonia, el futuro mandatario de Chile sostuvo que cuando se hace una elección democrática en un país y no se reconoce, “esa persona pasa a ser un dictador”. “Quizá los organismos internacionales deberían haber señalado con más firmeza que se había roto un principio democrático, se había vulnerado la voluntad popular, debería haber tomado acciones diplomáticas preventivas anteriores y eso no ocurrió”, apuntó, remarcado que existen distintas opiniones frente a la intervención militar estadounidense dentro de la región, pero que el consenso es que existe un problema que ha forzado a ocho millones de venezolano a migrar de su país.

El ministro del Interior del Gobierno de Boric, Álvaro Elizalde, la autoridad a cargo de la coordinación de traspaso con el equipo de Kast, fue consultado esta mañana sobre si habían discutido el tema venezolano. “Chile tiene una larga trayectoria, es fundador del sistema de Naciones Unidas, ha sido promotor del multilateralismo y del respeto al Derecho Internacional. Por tanto, la declaración del Gobierno de Chile, que estableció el presidente de la República, da cuenta de lo que es esa trayectoria”, fue su respuesta y, ante la insistencia de si habían abordado el asunto con la Administración entrante, zanjó: “Nada. No”.

Boric, que ha tildado en diferentes ocasiones a Maduro como un dictador, marcando una diferencia con sus pares de izquierda latinoamericana, condenó en una conferencia de prensa el sábado las acciones militares de EE UU en Venezuela, y particularmente “el anuncio de que un Estado extranjero pretenda ejercer un control directo sobre el territorio venezolano, administrar el país y eventualmente, como señaló su presidente, continuar operaciones militares hasta imponer una transición política. Esto sienta un precedente extremadamente peligroso para la estabilidad regional y global”. “Hoy es Venezuela, mañana puede ser cualquier otro”, añadió.

La primera reacción del presidente chileno a los ataques fue por redes sociales el sábado, donde abogó porque la “crisis venezolana debe resolverse mediante el diálogo, y el apoyo del multilateralismo, y no a través de la violencia, ni la injerencia extranjera”. El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, respondió el mensaje del mandatario izquierdista con un pantallazo de lo que publicó en X el 22 de agosto de 2024, cuando el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela dio por ganador a Maduro por sobre Edmundo González en las elecciones presidenciales de julio de ese año. “Hoy el TSJ de Venezuela termina de consolidar el fraude”, escribió Boric, y agregó: “El régimen de Maduro obviamente acoge con entusiasmo su sentencia que estará signada por la infamia. No hay duda que estamos frente a una dictadura que falsea elecciones, reprime al que piensa distinto y es indiferente ante el exilio más grande del mundo”.

Sobre la firma

Antonia Laborde
Antonia Laborde
Antonia Laborde - twitter
Periodista en Chile desde 2022, antes estuvo cuatro años como corresponsal en la oficina de Washington. Ha trabajado en Telemundo (España), en el periódico económico Pulso (Chile) y en el medio online El Definido (Chile). Máster de Periodismo de EL PAÍS.
