Ecuador sube los aranceles a Colombia al 50% en medio de una creciente guerra comercial

Ecuador ha dado un nuevo golpe sorpresivo al comercio bilateral con Colombia. El Gobierno de Daniel Noboa ha anunciado que, a partir del 1 de marzo, aumentará el arancel a los productos colombianos al 50%. El Ministerio de Producción ha comunicado esta decisión a través de un breve mensaje en la red social X, en el que advierte que el aumento se debe a “criterios de seguridad nacional”. Según el escrito, las autoridades ecuatorianas tomaron esta medida tras constatar “la falta de implementación de medidas concretas y efectivas en materia de seguridad fronteriza por parte de Colombia” y aseguraron que Ecuador se ve “en la obligación de adoptar acciones soberanas para fortalecer la corresponsabilidad en una tarea que debe ser conjunta: enfrentar la presencia del narcotráfico en la frontera”.

Se trata de los mismos argumentos con los que el Gobierno de derechas desató una creciente guerra comercial hace poco más de un mes. Apenas un día antes del anuncio, la canciller Gabriela Sommerfeld había expresado públicamente que las relaciones bilaterales no están rotas, y subrayó que el país mantenía un diálogo constante con Bogotá. “Nuestro embajador mantiene comunicación constante con las autoridades colombianas, y lo mismo ocurre aquí”, dijo la ministra, sugiriendo que el intercambio diplomático continuaba sin alteraciones. Sommerfeld también se comprometió a ofrecer una rueda de prensa con las autoridades competentes para abordar los efectos de la imposición del 30% de arancel. Ahora, el sector industrial ecuatoriano tendrá que esperar la reacción de Colombia. Hasta el momento, el Gobierno colombiano no ha respondido al anuncio.

El primer aumento, del 30%, fue anunciado por Noboa el 21 de enero, y comenzó a regir desde el 1 de febrero, bajo el argumento de que Colombia no estaba haciendo lo suficiente para frenar la violencia en la frontera. Bogotá solicitó en varias ocasiones un diálogo para frenar la medida, pero solo el 6 de febrero, una misión de ese país viajó a Quito para negociar un desescalamiento, sin éxito. La reacción colombiana, que el presidente Gustavo Petro anticipó desde el primer anuncio ecuatoriano, se convirtió en realidad, luego de que, además, Ecuador aumentara de 3 a 30 dólares el cobro por el transporte de cada barril de crudo colombiano a través del Sistema del Oleoducto Transecuatoriano (SOTE). El país impuso una tasa recíproca del 30% a 23 partidas arancelarias, que comenzó a aplicarse el 24 de febrero, después de la firma del decreto correspondiente. Además, ya había suspendido el suministro de electricidad a Ecuador, una amenaza grande para un país que atraviesa una profunda crisis energética y que sufrió apagones a finales de 2024.

Puente Internacional de Rumichaca, el principal paso fronterizo entre Colombia y Ecuador, en Rumichaca (Ecuador), el 31 de enero. Xavier Montalvo (EFE)

El nuevo aumento arriesga una nueva escalada colombiana en la guerra arancelaria que amenaza con dañar aún más las relaciones comerciales entre ambos países, que suman alrededor de 3.000 millones de dólares anuales. De ellos, ha resaltado Noboa, Ecuador encara un déficit de alrededor de 1.000 millones de dólares, una realidad histórica que se debe a la estructura más compleja de la producción colombiana frente a la ecuatoriana. En ese país, el más pequeño de los dos y con una economía tres veces más pequeña que la colombiana, el impacto económico es de aproximadamente 5 millones de dólares semanales. Este golpe afectaría directamente a unas 580 empresas en Ecuador y pondría en riesgo alrededor de 40.000 empleos.

Los datos de la Federación de Exportadores de Ecuador (Fedexpor), señalan que las exportaciones no petroleras de Ecuador hacia Colombia sumaron 865 millones de dólares en 2025, lo que representó un incremento del 5% respecto al año anterior. Los principales productos de venta son alimentos marinos, aceite de palma, arroz y productos de madera. Este crecimiento, sin embargo, podría verse frenado por la creciente disputa arancelaria. Por su lado, la colombiana Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) ha señalado que el país exportó 1.846 millones de dólares al vecino del sur en 2025, una caída del 3,9% frente a 2024, debido a la reducción de la venta de energía eléctrica, el mayor rubro de venta. Los otros productos importantes en la balanza comercial son los medicamentos, los automóviles, el azúcar de caña y los motores. Colombia es el noveno destino de las exportaciones ecuatorianas, mientras Ecuador es el sexto de las colombianas.