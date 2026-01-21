Ecuador anuncia aranceles de 30% contra Colombia por falta de cooperación en seguridad

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha anunciado este miércoles que impondrá un arancel de 30% a las importaciones colombianas por la “falta de reciprocidad y acciones firmes” en materia de seguridad por parte del Gobierno de Gustavo Petro. La medida, que empezará a regir el 1 de febrero, se mantendrá “hasta que exista un compromiso real para enfrentar juntos el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera”, ha afirmado el mandatario en una publicación de X.

“Hemos hecho esfuerzos reales de cooperación con Colombia, incluso con un déficit comercial que supera los 1.000 millones de dólares anuales. Pero mientras hemos insistido en el diálogo, nuestros militares siguen enfrentando a grupos criminales atados al narcotráfico en la frontera sin cooperación alguna”, ha asegurado Noboa. El mensaje ha sido publicado desde Davos (Suiza), donde participa en el Foro Económico Mundial.

La decisión provocará un gran impacto en el comercio en ambos lados de la frontera. Ecuador es el sexto comprador de todas las exportaciones colombianas y el segundo en exportaciones no minero-energéticas, de acuerdo con Analdex, el gremio de exportadores más importante de Colombia. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), las exportaciones colombianas a Ecuador alcanzaron, entre enero y noviembre de 2025, los 1.673 millones de dólares, el 3,7% del total de las ventas de Colombia al exterior. Por su lado, las exportaciones ecuatorianas a Colombia alcanzaron en la misma época los 808 millones de dólares, según cifras del Banco Central del Ecuador.

El anuncio se produce apenas un día después de que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, exigiera públicamente la liberación del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, recluido en la cárcel de máxima seguridad La Roca, en la provincia de Santa Elena. “Este es Jorge Glas, vicepresidente de la República del Ecuador, ciudadano colombiano”, escribió Petro en X, junto a una fotografía del exfuncionario, visiblemente deteriorado. “Igual que exigí la libertad de los presos políticos en Venezuela y Nicaragua, pienso que Jorge Glas debe ser liberado. Su propio estado físico demuestra que sufre de tortura sicológica”, recalcó.

La frontera norte de Ecuador se ha convertido en uno de los principales frentes de la guerra interna que libra el Estado contra el crimen organizado. En mayo de 2025, once militares ecuatorianos murieron en un enfrentamiento con el grupo armado Comandos de la Frontera. En diciembre, otros dos soldados perdieron la vida durante operativos contra la minería ilegal, en choques con disidencias armadas. El Gobierno de Noboa ha constatado la participación de grupos armados colombianos en zonas de minería, que han sido tomadas por el crimen organizado.

Pese a la acusación de Noboa, el Ministerio de Defensa colombiano ha dado a conocer este miércoles una acción conjunta entre la Armada (la fuerza naval) y el Ejército ecuatoriano en la que se incautaron 2,24 toneladas de marihuana en la zona fronteriza. “Colombia reafirma su compromiso con la cooperación bilateral en materia de seguridad, el intercambio de información y la acción coordinada en zonas de frontera, como herramientas fundamentales para enfrentar el narcotráfico transnacional”, ha destacado la entidad.

El Gobierno ecuatoriano no ha precisado aún el alcance técnico de la tasa ni los productos que estarán sujetos a la tasa. Tampoco ha detallado el estado de los diálogos bilaterales que asegura haber solicitado a Colombia, ni el impacto que la medida podría tener en la economía ecuatoriana y en sectores sensibles como el energético. Colombia es uno de los principales proveedores de electricidad de Ecuador, que atraviesa una crisis energética aún no superada. La decisión, por tanto, introduce incertidumbre en un momento de gran fragilidad interna.