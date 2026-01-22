Colombia responde a Ecuador con la amenaza de suspender la exportación de energía eléctrica

Las relaciones comerciales entre Colombia y Ecuador se siguen tensando. Este jueves, el ministro colombiano de Minas y Energía, Edwin Palma, ha anunciado que el país suspenderá indefinidamente la exportación de energía eléctrica hacia Ecuador. “Cumplimos el mandato del presidente: proteger el interés nacional, la soberanía energética y la dignidad de nuestro país”, escribió en la red social X. El también líder sindical ha comunicado la medida un día después de que el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, anunciara la imposición de un arancel del 30% a los productos colombianos, argumentando “falta de reciprocidad y acciones firmes” en materia de seguridad por parte del Gobierno de Gustavo Petro.

El ministro Palma publicó el borrador de la resolución mediante la cual se suspenderá indefinidamente la exportación de energía eléctrica, que se formalizará en las próximas horas. La venta de electricidad representa la partida de mayor valor de las exportaciones colombianas hacia Ecuador, y es vital para un país que tiene dificultades en la producción de energía eléctrica suficiente. Pese a que en 2025 Colombia reportó un descenso del 52% de los ingresos por este rubro, que fueron cercanos a los 133 millones de dólares (en comparación con 2024, cuando dejaron ganancias de alrededor de 281 millones de dólares), el 8% del total de la energía eléctrica que importó Ecuador, que estuvo cerca de un apagón generalizado, provino de Colombia.

Mientras Colombia miraba hacia Estados Unidos, atenta a la posible imposición de aranceles ante las reiteradas amenazas de Trump, la medida provino de un país fronterizo. Según anunció Noboa desde Davos (Suiza), donde participa en el Foro Económico Mundial, las tasas empezarían a aplicarse a partir del 1 de febrero. Aunque Colombia ha rechazado la medida y la ha considerado contraria a la normatividad de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) —un organismo económico internacional conformado por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú—, sabe que tiene unos días que le dan un margen de negociación. En ese sentido, el Gobierno de Gustavo Petro ha hecho un llamado a Ecuador para que desista de la medida y ha expresado su disposición “para abordar esta situación a través de un diálogo bilateral y constructivo”. Sin embargo, la vía diplomática aún no se ha abierto.

Noticia en desarrollo. Habrá más información en breve.