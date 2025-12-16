Ir al contenido
Fútbol
COPA DEL REY

El debutante y juvenil Noé Carrillo da el pase al Deportivo ante el Mallorca

La Real Sociedad del interino Ansotegi pasa con apuros ante el Eldense (1-2), el Valencia se impone al Sporting (0-2) y el Elche al Eibar (0-1)

Ladislao J. Moñino
Madrid -
Ir a los comentarios

Con Riazor inflamado, un canterano y debutante, Noé Carrillo (18 años), le dio el pase al Deportivo a los octavos de final de la Copa del Rey con un gol de oportunista en el tramo final del encuentro que acabó con el Mallorca. El conjunto de Jagoba Arrasate ha sido el primer equipo de Primera División eliminado en esta ronda de dieciseisavos por otro de inferior categoría. El Depor pasó apuros en la primera parte, con ocasiones claras falladas por el japonés Asano por parte del Mallorca. En el segundo acto, el conjunto de Antonio Hidalgo creció y se fue creyendo la posibilidad de eliminar al Mallorca en la medida que pasaban los minutos y el marcador no se movía. Con la entrada de Noé Carrillo y de otro canterano, Bil Nsongo (21 años), el Depor dio un paso adelante. El delantero camerunés, 10 goles en 15 partidos con el filial Fabril (Segunda RFEF), ya debutó la semana pasada en la ronda copera de treintaidosavos ante el Sabadell. Un cabezazo suyo al poste fue recogido por Noé Carrillo para empujar la pelota a puerta vacía y clasificar al Depor para octavos de final de la Copa 15 años después.

“Estoy un poco nervioso”, casi balbuceaba el héroe deportivista de la noche copera, “pero bueno, darle las gracias al míster por darme la oportunidad de estos minutos”. El joven canterano deportivista explicó sus sensaciones desde que pisó la hierba de Riazor. “Entré, intenté darlo todo, tuve la buena suerte de meter el gol, se me hizo un poco el silencio, no escuchaba el estadio ni nada, y me acerqué a la grada, me acordé de mis padres, de mis abuelos y, sobre todo, de mi madre, que no pudo venir al estadio. Sobre cómo fue el tanto que hizo estallar Riazor dijo: “Es una jugada por banda, pone un centro Luismi, Bil [Nsongo], como es fuerte y va bien arriba, seguí la jugada para ver qué pasa. Al principio, pienso que puede ser gol de Bil, pero tuve la suerte de que me cayó a mí y marqué a portería vacía”.

Para el Mallorca de Arrasate fue un mazazo inesperado dentro de una campaña bastante irregular en la competición liguera. El preparador vasco tenía en mente que su equipo hiciera una buena Copa, pero el bajón en el juego en el segundo tiempo lo impidió. “Estoy jodido porque tenía mucha ilusión, creo que hemos hecho las cosas bien, pero me voy muy fastidiado por la gestión de los cambios y no poder hacer otras cosas que era lo que queríamos”, se lamentó el técnico del Mallorca.

En Elda, la Real Sociedad, con el interino Ansotegi en el banquillo, se deshizo con muchos apuros del Eldense gracias a un tanto de Pablo Marín en el último minuto del descuento que rompía el empate a uno. A la espera de que se anuncie el nuevo entrenador, el conjunto donostiarra mostró malos síntomas. Le costó mucho engarzar juego y solo un error en la salida de balón del Eldense le permitió ponerse por delante en el marcador con el gol de Sucic a diez minutos del final. Las horas bajas de los txuri urdin las delató la rapidez con la que empató el conjunto local. En dos minutos, Nacho Quintana ponía el balón en la escuadra de Unai Marrero. Segundos antes, ya había podido igualar con un derechazo desde fuera del área que se estampó en el larguero. Estaba siendo mejor el equipo dirigido por Claudio Barragán, pero un buen pase filtrado de Guedes permitió a Pablo Marín aliviar a la Real.

En Gijón, el Valencia se impuso al Sporting gracias a dos tantos en el inicio de cada tiempo. El argentino Lucas Beltrán marcó antes de que se cumplieran los primeros cinco minutos de juego. El Sporting reaccionó bien al tanto en contra y tuvo ocasiones para empatar. Nada más iniciarse la reanudación, Raba, tras un desmarque y un gran control, marcó el segundo tanto que cerraba la eliminatoria. En Ipurua, el Elche dio cuenta del Eibar gracias a un tanto de Adam El Mokhtari.

Sobre la firma

Ladislao J. Moñino
Cubre la información del Atlético de Madrid y de la selección española. En EL PAÍS desde 2012, antes trabajó en Dinamic Multimedia (PcFútbol), As y Público y para Canal+ como comentarista de fútbol internacional. Colaborador de RAC1 y diversas revistas internacionales. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Europea.
