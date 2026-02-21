Álvaro Arbeloa: “Hay que jugar mucho mejor, con más intensidad”

El batacazo de Pamplona destapó a un Álvaro Arbeloa muy puntilloso con los periodistas a la hora de explicar las causas del derrumbe, pero también, quizá, el más analítico con los problemas del Madrid. “Nosotros podemos dar mucho más. Hay que jugar mucho mejor, con más intensidad. Sabemos que no es fácil hacerlo miércoles y domingo, pero es lo que se nos exige. Esto es el Real Madrid”, reclamó el técnico, que sumó su tercera derrota en los 10 partidos en el banquillo blanco, todas después de sendos malos encuentros (Albacete, Benfica y Osasuna).

Negó la expresión falta de intensidad, aunque sus explicaciones no distaron mucho de esa realidad. “He dicho que siempre hay que igualar la intensidad del rival. No hemos sido capaces de enlazar cuatro o cinco partidos [sólidos]. Veníamos de tres victorias haciendo las cosas bien, pero esto no va de tres partidos buenos, sino de día a día. No nos vale pararnos en el cuarto. Tenemos muchísimo margen de mejora. Si no estamos a nuestro 100%, cualquiera te puede ganar. Los rivales dan el máximo contra nosotros”, comentó.

En los asuntos más puramente futbolísticos, Arbeloa admitió sin matizaciones uno de los grandes males que viene sufriendo el equipo desde la temporada pasada: su dificultad a la hora de encarar defensas muy cerradas. “En la primera parte tuvimos bastante control por momentos, pero nos faltó mucha velocidad en el juego, mover el balón más rápido. Ante cualquier bloque bajo, o mueves muy rápido o te van a defender muy fácil. Es cuestión de concepto, saber qué queremos provocar en los rivales. Es algo que debemos seguir mejorando, trabajando, insistiendo”, analizó antes de mencionar otra de las carencias, la dependencia de la banda izquierda, la de Vinicius. “Hay que ser capaces de tener desborde por los dos lados. Ahora volcamos mucho por la izquierda, pero tenemos que ser capaces de hacerlo por el otro lado. Si no, somos fáciles de defender”, insistió.

Valverde, con problemas físicos

Pese a asumir que no había sido un buen partido de su equipo, subrayó que Osasuna había marcado en las dos veces que había tirado a portería. Un dato estadístico tan cierto como que el equipo rojillo creó 2,05 goles esperados mientras el Madrid se quedó en 1,69, una diferencia que apunta al mayor peligro generado por los locales. Arbeloa también deslizó que la actuación arbitral tampoco había remado a su favor. “Podía haber habido falta en la acción del penalti. Ha habido dos fuera de juego muy justos y hemos tenido la mala suerte de que los dos cayeran en nuestra contra”, apuntó.

“Espero que esta derrota no nos suponga nada. Un equipo muestra sus fortalezas en las dificultades, en momentos duros o en derrotas como estas. Lo que pueden venir no son las dudas. Nos falta mantener esa exigencia en el tiempo”, concluyó el entrenador del Madrid después de un varapalo que le deja mirando al Barcelona para seguir al frente de la tabla.

El miércoles le tocará abrochar la eliminatoria ante el Benfica. Este sábado, retiró por problemas físicos a Fede Valverde en el minuto 75, que acababa de cocinar el empate. “Lleva haciendo mucho esfuerzo muchos partidos seguidos, con pequeñas molestias. Ha notado lo que lleva sintiendo estas últimas semanas y he preferido no arriesgar”, apuntó.