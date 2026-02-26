Yolanda Díaz, tras anunciar que no liderará la izquierda: “Vamos a seguir ganando derechos”

Yolanda Díaz ha retomado su agenda institucional con normalidad menos de 24 horas después de haber anunciado que no repetirá como candidata de la izquierda en las próximas generales. Sin alusiones a su decisión, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo ha presidido este jueves el acto de firma del protocolo de acompañamiento para las personas trans en el ámbito de la empresa con los sindicatos y, una vez más, sin contar con el respaldo de la patronal.

“Vamos a seguir ganando derechos”, ha defendido en un discurso muy centrado en la importancia de la medida que estaba presentando, un protocolo que busca mejorar la inclusión de las personas trans en el trabajo, pero en el que ha agregado otros mensajes políticos muy claros. “Nosotros no tenemos odio. Tenemos amor y respondemos con amor y con derechos. De esto va la cosa. En nuestro país cabemos todos, todas y todes”, ha dicho, antes de contraponer su modelo con el de las derechas: “Ellos quieren un país pequeño donde no cabe nadie”.

Díaz ha interpelado directamente al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, después de que el diputado Jaime de Olano cargase contra los sindicatos este miércoles al referirse a ellos como “casta”, comentario que ha soliviantado a las centrales. “Necesitamos más organización social que nunca. Me preocupa lo que vi ayer en el Congreso. Pido a Feijóo que rectifique porque los sindicatos son el frontispicio constitucional de España. Tienen parte de financiación pública, igual que el PP. Es muy grave lo que vimos ayer en el Congreso”, ha comentado la vicepresidenta segunda.

La responsable de Trabajo ha recuperado otro de sus lemas habituales, al señalar que “la cosa va de que la gente trabajadora sea más feliz”, y ha criticado a la patronal por no suscribir este acuerdo. “En la vida hay dos catones, vida y derechos humanos. Hay que elegir en qué parte se está y la patronal no está aquí. Hay que señalar el papel que están jugando en nuestro país”. La patronal precisa que en el acuerdo de 2024 contra la discriminación LGTBI+, que sí suscribió junto a los sindicatos, no se incluyó este protocolo. Es el último acuerdo con Trabajo que apoyaron CEOE y Cepyme. Asimismo, desde la principal organización empresarial española indican que este protocolo no ha sido negociado con ella.

La oficialización del paso atrás de Díaz abre ahora nuevos escenarios. Además de la del liderazgo, una de las incógnitas que se plantean es si su renuncia puede favorecer el pacto con Podemos, muy reacio a suscribir ningún acuerdo en el que pudiera estar la titular de Trabajo. La número dos del partido, Irene Montero, ha argumentado este jueves que la decisión afecta “exclusivamente a la interna de los partidos de Sumar”, rechazando que pueda tener efectos sobre su hoja de ruta. En una intervención en Canal Red, la cadena que dirige Pablo Iglesias, recogida por Europa Press, Montero ha reconocido “muchos desencuentros” con Díaz en el pasado, aunque dice entender su decisión y le ha deseado “lo mejor”. Podemos ya ha lanzado a la exministra de Igualdad a la carrera para las generales, y un espacio en el que Más Madrid tenga un peso relevante tampoco es algo que atraiga a los de Ione Belarra. La formación, sin embargo, puede verse sometida a una presión creciente conforme avance el tiempo y si, como vaticinan las encuestas, los resultados no acompañan en los próximos comicios autonómicos en Castilla y León y Andalucía.

“Tenemos que coger ese guante y ponernos manos a la obra para responder a la demanda de una izquierda fuerte, que pueda plantar cara al fascismo y proponer las reformas y los cambios profundos que nuestra sociedad sigue necesitando”, ha afirmado la dirigente sobre los debates abiertos en la izquierda tanto por IU, Más Madrid, Comunes y Movimiento Sumar como por la propuesta para la unidad de Gabriel Rufián.

A Montero se ha referido precisamente esta mañana el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, que ha aconsejado a la izquierda no prescindir ni de Podemos ni de su candidata, a la que considera “un activo electoral innegable”. El diputado ha ensalzado a Díaz por su paso a un lado, que en su opinión, demuestra “valentía” y “generosidad”. En los pasillos de la Cámara baja, Rufián ha admitido que durante la negociación de la reforma laboral pasaron “cosas muy feas” y se rompieron “muchos puentes” con la vicepresidenta (ERC votó en contra), pero ha reconocido que es “una muy buena ministra”.

Protocolo laboral

En el acto presidido por Díaz este jueves también ha participado la responsable de Mujeres e Igualdad de CC OO, Carolina Vidal. “Celebramos un día importante. Damos un paso importante para que la igualdad sea real en los centros de trabajo. La inclusión laboral de las personas trans sigue siendo un reto pendiente”, ha opinado Vidal, que ha denunciado la “violencia” que sufren las personas trans en el trabajo. “En el trabajo no hay espacio para la transfobia”. También ha intervenido Paula Iglesias, la presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, organización que también respalda el acuerdo.

El responsable confederal de Acción LGTBI de UGT, José Juan Álvarez, ha criticado la falta de respaldo patronal al protocolo: “Falta una parte. Ha costado por la ausencia de una patronal insensible ante la vida de las personas que les hacen ganar esos beneficios de los que tanto se alegran”. “Necesitamos derechos para las personas trans en el empleo. El empleo también es nuestra vida”, ha agregado Álvarez.