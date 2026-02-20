Ione Belarra rechaza el plan de Rufián: “Si todo el planteamiento es de cálculo electoral, la conclusión es que hay que apoyar al PSOE”

Aunque hasta ahora había guardado silencio, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha rechazado este viernes la propuesta esbozada por Gabriel Rufián el miércoles para unir a la izquierda y dejar que sean las candidaturas más fuertes las que se presenten en cada provincia. “Si todo el planteamiento es de cálculo en la ley electoral, de matemática parlamentaria, de candidatura con más opciones electorales, entonces está clara cuál va a ser la conclusión al final. Que hay que apoyar al PSOE y votar al PSOE porque es la candidatura más grande”, ha señalado al comienzo de la reunión del Consejo Ciudadano de Podemos, el máximo órgano de dirección del partido.

El partido ha sido tajante relacionando, una vez más, a los socialistas con el auge de la extrema derecha. Un dardo lanzado sin rodeos contra Rufián y su iniciativa. “Que la conclusión que saque tanta gente a nuestro alrededor es que hay que seguir apoyando al PSOE a cualquier precio”. “¿Para qué haríamos eso si es precisamente la inacción del PSOE la que no para de alimentar a Vox?“, ha defendido Belarra y ha añadido que ”por ese camino no van a barrer a la extrema derecha, sino a la izquierda”.

El partido ya se había desmarcado tanto de la charla del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y el diputado autonómico de Más Madrid Emilio Delgado, como de la propuesta de Izquierda Unida, Más Madrid, Comunes y Movimiento Sumar, que se presenta el sábado en Madrid. En su discurso, Belarra ha llamado a salir “a sudar esta camiseta”, en referencia a su propia marca y ha cargado contra los de Yolanda Díaz asegurando que “cuatro diputados valientes de Podemos valen más que cinco ministros de Sumar”. La conclusión que saca Podemos de esta semana clave para la reconfiguración de la izquierda es que deben seguir apostando por su propia formación. Su propuesta pasa por mantener el rumbo actual y aboga por “un proyecto que vuelva a transformar el país, un proyecto confederal”.

La secretaria general de Podemos ha respondido a la propuesta del portavoz de ERC, que el miércoles reconoció que él “tenía miedo” de la ultraderecha. “La conquista de derechos no surgió del miedo. Frente al miedo, os proponemos que seamos más izquierda que nunca. Que a pesar del miedo, la izquierda se ponga de pie. Que salgamos a defender esta camiseta con orgullo. Estamos orgullosas de lo que somos, de defender vidas dignas para todas, ser feministas, antirracistas y decir lo que pensamos”, ha argumentado Belarra.

Pese a su silencio tras la charla, el partido ya había ido deslizando durante la semana mensajes que anticipaban este desenlace. El portavoz del partido, Pablo Fernández, vaticinó en rueda de prensa el lunes que lo que iban a protagonizar Rufián y Delgado era “una charla”, como hay muchas sobre “cine, música, política, ciencia o física cuántica”, pero no la consideró digna de una valoración. El partido tampoco envió representación a la sala Galileo Galilei, donde sí acudieron miembros de otras formaciones, como diputados de Sumar en el Congreso —Gerardo Pisarello, Alberto Ibáñez y Lánder Martínez—, así como representantes de los cuatro partidos que integran la coalición de Yolanda Díaz en el Gobierno.

En esa misma charla, el diputado catalán no escatimó elogios hacia Podemos asegurando que la organización “ha sido, es y será una formación política imprescindible para la izquierda de este país”. Además, apeló directamente a los tres líderes del partido: “Pablo Iglesias es el mejor de nuestra generación, Irene Montero es una fuerza de la naturaleza, cuando lee un prospecto de un ibuprofeno te emociona, e Ione Belarra es maravillosa”. “Yo les quiero en todo esto. Quien crea que esta gente sobra se equivoca. Son imprescindibles”, dijo. Pero también repartió críticas al señalar que ahora esos mismos dirigentes lo llaman a él “malmenorista” y “pagafantas” cuando ellos estuvieron en el Gobierno y también tuvieron muchas limitaciones.

A pesar de no haber conseguido una respuesta entusiasta del espacio a la izquierda del PSOE, Rufián mantiene su determinación. Ha insistido sobre su propuesta en su cuenta de X y ha dicho que ya no pide “retiradas”, tal y como planteó el miércoles, sino “confluencias”. Esto “no significa que se presente uno, pero tampoco que se presenten 14″ izquierdas, por el contrario, “significa potenciar a quienes estén más capacitados para ganarle escaños a Vox y unirse en torno a ellos”. Y ha dejado un recado a los partidos que, por ahora, se siguen disputando el espacio a la izquierda del PSOE: “Por cierto, es una propuesta que espera contrapropuestas. Ni insultos, ni miedos, ni especulaciones, ni difamaciones”.