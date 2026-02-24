Arbeloa, en rueda de prensa: “Nada de lo que hizo Vinicius justifica el acto de racismo que sufrió”

El técnico del Real Madrid responde a las preguntas de los medios en la rueda de prensa previa al partido de los blancos ante el Benfica

Álvaro Arbeloa comparece en rueda de prensa con motivo de la vuelta de la eliminatoria de la ronda de playoff de la Champions League ante el Benfica. El técnico del Real Madrid ha explicado que tienen la oportunidad “de marcar un antes y un después en la lucha contra el racismo”, tras los insultos de Prestianni a Vinicius en el partido de ida, y también que “nada de lo que hizo justifica el acto que sufrió”. Ha añadido que “Siempre ha demostrado mucha valentía y carácter” y que “es un luchador, y mañana saldrá a demostrar que es uno de los mejores futbolistas del planeta”.

El brasileño denunció que el argentino le llamó “mono” mientras se tapaba la camiseta con la boca, lo que provocó que el partido se detuviera por varios minutos y que la UEFA castigara a Prestianni con un partido de sanción. Courtois, que también ha comparecido en la rueda de prensa, ha explicado que las normas antirracistas “son cada vez mejores” pero que “el problema es que en ese momento es Vinicius quien decide que volvemos a jugar; porque si él dice que no, nos planteamos irnos. Y que decida el responsable de la UEFA qué pasa con el partido”.

El Madrid busca este miércoles clasificarse a los octavos de final de la máxima competición europea tras caer en la Liga ante el Osasuna. Para ello, tendrá que hacer bueno el 0-1 logrado en la ida en Lisboa, donde Vinicius fue protagonista por partida doble: por meter el gol de la victoria y por sufrir insultos racistas por parte de Prestianni.