Junts congela el expediente por acoso de Toni Comín a la espera de una decisión del Parlamento Europeo

Junts per Catalunya tiene en suspenso un procedimiento disciplinario interno abierto contra Toni Comín por acoso sexual, a la espera de ver si el Parlamento Europeo se pronuncia sobre un caso que también ha examinado. Quien fue candidato del partido independentista en las últimas elecciones europeas ha sido denunciado por asediar a un asesor, hacerle tocamientos e insinuaciones para tener relaciones íntimas y el caso ha llegado a propiciar una investigación de un órgano asociado a la Eurocámara. Fuentes conocedoras de la denuncia detallan que Junts también está al corriente de los hechos y los analiza a través de la Comisión de Garantías del partido, pero antes de decidir si sanciona o no a Comín se ha optado por permanecer a la espera de una resolución del proceso en el Parlamento Europeo.

El episodio que implica a Toni Comín está bloqueado por la propia situación que vive quien fue consejero de Salud de la Generalitat hasta que se marchó a Bélgica junto con Carles Puigdemont, tras el desafío independentista de octubre de 2017 para evitar la Justicia española. Comín lleva instalado en Bélgica desde entonces, ganó escaño de eurodiputado en 2019 y lo revalidó en 2024, pero no ha podido tomar posesión porque no cumple con el requisito de acatar la Constitución Española, un trámite que implicaría su regreso a España y el riesgo a ser detenido. Sin ser eurodiputado de facto, el Parlamento no puede aplicarle ninguna sanción por conducta improcedente, pese a que según una primera resolución avanzada por el diario Ara se han recabado “testimonios creíbles” que sustentan la denuncia.

Si se diera el caso de que Comín acaba beneficiándose de la ley de amnistía y puede tomar posesión de su acta de eurodiputado, la capacidad de intervención de los órganos de la Eurocámara será entonces total.

Junts canaliza a través de su Comisión de Garantías los asuntos disciplinarios que afectan a los miembros del partido y a ese órgano llegó la denuncia contra Comín. Sin embargo, la Comisión ha optado por dejar congelado el expediente a la espera de que pueda haber un pronunciamiento del Parlamento Europeo sobre el mismo asunto. El partido ha alegado que no es una pausa indefinida, sino que permanece a la espera como máximo hasta finales de mayo. Si entonces no hay fallo europeo, la Comisión de Garantías dará respuesta a la denuncia con una resolución que, de hallar pruebas sólidas del acoso, podría implicar la suspensión de militancia para Comín o incluso la expulsión del partido.

Fuentes conocedoras de la denuncia señalan que el partido tampoco ha aplicado ninguna cautelar a Comín alegando que la relación laboral entre él y el asesor que lo denunció ya no existe y, por lo tanto, no hay riesgo de que se reproduzcan conductas improcedentes.

“El Parlamento Europeo no se pronuncia sobre casos concretos ni sobre denuncias de acoso. El Parlamento, en su calidad de empleador, se esfuerza por crear un entorno de trabajo seguro e inclusivo”, señala un portavoz de la Eurocámara sobre la investigación que está en manos del comité consultivo para quejas de acoso.

También desde Bruselas, Comín ha vuelto a negar, como ya hizo cuando se conoció la denuncia, hace algo más de un año, todas las acusaciones. Según ha subrayado, el informe de la Eurocámara, que asegura ni siquiera se le ha hecho llegar, es en cualquier caso “absolutamente preliminar”, puesto que en ningún momento, insiste, fue convocado para presentar su versión de los hechos. Una situación que, agrega, lo deja en un estado de indefensión dado que no se va a proceder con la segunda fase de investigación que debería abrirse ahora si fuera eurodiputado en activo y en la que podría haber presentado su versión y testigos propios.

“Según mi leal saber y entender, se trata de una resolución absolutamente preliminar que, en cualquier caso, se ha emitido sin un proceso de audiencia de ambas partes”, asevera el político independentista. “El Parlamento Europeo nunca me ha citado para que explique la verdad del asunto, porque nunca ha abierto una investigación”, insiste. Rechaza, asimismo, “categóricamente todas las acusaciones” y asegura disponer de “pruebas y testigos más que suficientes para demostrar su falsedad”.