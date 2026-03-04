Artur Mas revela que Junts también le ofreció a él ser alcaldable por Barcelona y lo rechazó

El partido, que le ha hecho la misma propuesta al empresario Tatxo Benet, contactó con el expresidente de la Generalitat a través de Jordi Turull

La elección de un candidato de Junts per Catalunya para la alcaldía de Barcelona se ha visto abocada a un proceso de selección exhaustivo. Mientras el empresario Tatxo Benet medita aceptar la propuesta que le ofreció el partido que comanda Carles Puigdemont, como avanzó EL PAÍS, el expresidente de la Generalitat Artur Mas ha revelado que a él también le propusieron encabezar la lista municipal. Mas ha manifestado que fue Jordi Turull, secretario general del partido, quien “formalmente” le hizo llegar el interés de Junts para que él fuera el candidato en la capital catalana. El expresidente catalán, que no es militante de Junts, asegura que rechazó el ofrecimiento porque “en estos momentos” no se ve con ánimo ni ilusión de regresar a la primera línea política.

Hace una década que Artur Mas comunicó su “pas al costat”, paso al lado, para desvincularse de la política. Una decisión que tomó forzado por la presión de la CUP y que terminó propiciando la elección de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat. La relación personal entre ambos ha pasado por altos y bajos, con Mas apoyando al ya extinto PdeCat y evitando hacerse militante de Junts per Catalunya.

Pese a ello, Mas ha explicado que Junts le ha ofrecido ser el jefe de filas por Barcelona en las próximas elecciones municipales. De manera reiterada se había asociado el nombre Mas como posible candidato de Junts para la alcaldía de Barcelona, y en una entrevista en Catalunya Ràdio él mismo ha concretado este miércoles que el ofrecimiento se lo hizo llegar Jordi Turull “hace pocos meses”. Según el relato de Mas, el secretario general de JxCat le habría transmitido que su nombre “probablemente” generaría consenso dentro de la formación.

La elección del alcaldable por Barcelona es un tema que se ha enmarañado dentro de JuntsxCat, desde que Xavier Trias decidió renunciar a su puesto de concejal. Trias ganó las elecciones en Barcelona pero se quedó en la oposición porque un insólito pacto del PSC, Comuns y PP le dio la alcaldía a Jaume Collboni.

Trias es partidario de que su número 2, Jordi Martí Galbis, se erija en alcaldable, pero la dirección del partido considera que las expectativas de voto mejoran con otro candidato. El también edil de Barcelona, y vicepresidente del partido, Josep Rius es una de las posibilidades. Rius es muy cercano a Carles Puigdemont.

Sin embargo, el propio Puigdemont ha dejado claro a su entorno que hay que agotar las opciones de encontrar un candidato con más proyección pública, que tenga un tirón popular que ayude a mejorar los malos resultados que, según las encuestas, tiene Junts en Barcelona. Con ese objetivo, la dirección de Junts trata de convencer al empresario Tatxo Benet, exconsejero delegado de Mediapro.

En su entrevista a Catalunya Ràdio, Artur Mas ha dicho tener constancia de que el partido también ha sondeado al exconsejero de la Generalitat Joaquim Forn.

Xavier Trias, en una entrevista al canal catalán de RTVE, manifestó este martes que las informaciones que aparecen relacionadas con el proceso de elección de un candidato de Junts para Barcelona dan la sensación de que “alguien ha perdido los papeles”.