Gerardo Pisarello gana las primarias de Barcelona en comú y será el candidato a las municipales

El diputado Gerardo Pisarello, en diciembre, cuando presentó su candidatura a las primarias de Barcelona en comú, arropado por la dirección del partido y de su líder y ex alcaldesa, Ada Colau.

El diputado en el congreso y ex concejal Gerardo Pisarello ha ganado provisionalmente las primarias de Barcelona en comú para elegir su candidato a las elecciones municipales de mayo de 2027. Pisarello, candidato oficial apoyado por la cúpula del partido, se ha impuesto al comunicador Bob Pop, que representaba la candidatura de los críticos. Pisarello ha obtenido el 68,6% de los votos (1.046) y Bob Pop el 27% (412). Los votos en blanco han sido el 4,4%.

Esta ha sido la primera vez en que el partido que fundó la exalcaldesa Ada Colau celebraba elecciones primarias y, en una fórmula singular, los candidatos debían presentarse en tándem, los números uno y dos y con criterio de paridad, hombre y mujer. Gerardo Pisarello se presentó con la actual concejal Carol Recio, y Bob Pop, con la consejera del distrito del Eixample Mar Trallero.

Según el reglamento del partido, el resultado definitivo se dará a conocer el próximo lunes, cuando el cabeza de lista y su número dos darán una rueda de prensa. El reglamento también contempla que el tándem ganador elija los números tres, cuatro y cinco de la lista. Los siguientes nombres está previsto que se elijan por un sistema de elecciones abiertas.

La elección de Pisarello, que lleva años en el Congreso de los Diputados, será clave para ver cómo se acaba conformando el “frente amplio” que Barcelona en comú defiende desde su congreso del verano pasado. Pisarello, con todo, nunca ha aclarado qué forma debería tener esta alianza de las izquierdas para ganar musculatura ante el auge de la extrema derecha.

En un comunicado, la Ejecutiva del partido ha valorado “muy positivamente la movilización interna y externa que ha supuesto ese proceso de radicalidad democrática”. La dirección también ha destacado el “acierto de haber aprobado, en su primer Congreso del pasado verano, que el liderazgo fuera compartido en un tándem hombre/mujer”. Por último, ha felicitado las candidaturas por “por un proceso ejemplar que refuerza el partido y la voluntad de volver a ganar la Alcaldía de Barcelona en 2027″.