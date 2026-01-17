Bob Pop presenta su candidatura por los comunes: “Quiero ser alcalde de Barcelona antes de que la ultraderecha lo destroce todo”

“Quiero ser alcalde de Barcelona antes de que la ultraderecha lo destroce todo”. Con esta premisa ha saltado oficialmente el actor, crítico y escritor Bob Pop a las primarias de Barcelona en comú para ser alcaldable en las municipales de 2027. El agitador cultural ha presentado su candidatura en el centro cívico de la Barceloneta con dardos a su rival en primarias, Gerardo Pisarello, a los partidos de izquierdas, y con una advertencia: “La izquierda no puede replegarse ante el auge de la ultraderecha y esperar a que pase la tormenta, hemos de ser audaces y salir a ganar ahora”. Bob Pop, cuyo nombre oficial es Roberto Enríquez, ha reivindicado su apoyo al partido “desde la primera campaña”: “No soy un paracaidista ni estoy solo, quiero ser el alcalde de la ciudad con un espacio político que es el mío”.

Más información La irrupción de Bob Pop sacude a los comunes en Barcelona

Bob Pop no se ha cortado en tachar de “oficial” la candidatura a primarias de quien será su rival, el exconcejal y diputado en el Congreso Gerardo Pisarello, a quien ha mostrado su “respeto”. “Aquí no hay ministros [en referencia a Ernest Urtasun] ni hadas madrinas como Ada Colau”, ha constatado tras la presentación de su contrincante hace un mes. Bob Pop cuenta en su equipo con los exmiembros de la ejecutiva David Pequeño o Enric Bàrcena (que también fue portavoz), o la consejera de distrito Mar Trallero. Entre el público del acto han estado la exconcejal en el primer gobierno de Colau Laia Ortiz, o Rosa Lluch, que ha participado en varias campañas de Barcelona en comú. Ninguna de las dos se ha puesto la chapa de apoyo al ya candidato a primarias, un elemento que delataba a quienes apoyan concienzudamente a Bob Pop de quienes han venido a conocer la propuesta.

Bob Pop presenta su candidatura a las primarias de Barcelona en comú para ser alcalde de Barcelona, este sábado. Gianluca Battista

Llamamientos a registrarse para votar

La irrupción del agitador cultural ha sacudido a los comunes, donde el ambiente se ha caldeado y los dos candidatos están llamando por redes a registrarse en Barcelona en comú para poder votar. Está previsto que este lunes se apruebe el calendario de primarias: cuando se cierra el censo, candidaturas, avales o votación.

Desde su creación en 2015, nunca había habido primarias en Barcelona en comú. La candidata fue sucesivamente la líder y fundadora Ada Colau en 2015, 2019 y 2023. Los nervios son considerables de puertas para adentro de la organización, tanto entre la dirección como entre las bases, donde desde hace años hay malestar por el peso que tiene Colau y su entorno a la hora de tomar decisiones o configurar listas electorales. Los descontentos reprochan a al ex alcaldesa haber estado dos años deshojando la margarita sobre si se presentaría de nuevo, un tiempo que ven perdido para buscar un relevo. Bob Pop lanzó la idea de presentarse por sorpresa en la SER en octubre pasado.

Pisarello presentó su candidatura hace justo un mes, otro sábado de lluvia y en otro centro cívico de la ciudad, en Sant Martí. Desde entonces ha comenzado a prodigarse en actos de Barcelona y este sábado participará en uno en Sarrià vinculado a la memoria histórica y en la manifestación prevista por la tarde por Venezuela. Por ahora ni Pisarello ni Bob Pop han presentado con quién se presentarán en tándem en unas primarias cuyo reglamento especifica que los dos cabezas de lista deben ser un tándem: hombre y mujer.

Críticas a los partidos de izquierda

En su presentación, ante un cartel de su candidatura y flanqueado por dos grandes espejos, Roberto Enríquez ha reconocido su “privilegio de ser una voz pública” y ha sido crítico con los partidos de izquierdas y de forma velada a los que apoyan a los presidentes Pedro Sánchez o Savador Illa. “Tengo la sensación de que la izquierda está sirviendo como un enlace sindical de una empresa donde el patrón nos está machacando y vemos cómo podemos negociar para que nos jodan lo menos posible. Yo no quiero esto”, ha manifestado.

Bob Pop, durante la presentación de su candidatura este sábado en Barcelona. GIANLUCA BATTISTA

Bob Pop ha asegurado que aunque suela bromear “va muy en serio”, ha prometido que mejorará su catalán, “tómbola y bingo” al final de los mítines, y que llamará “a mil puertas” de la ciudad para acercarse a las necesidades de los barceloneses. El ya candidato ha lanzado dardos de calibre notable sin señalar a nadie pero de forma explícita. Como cuando ha explicado que los presentes tenían un sobre con un cartel en la silla. “Si alguien se está jugando el puesto de trabajo por estar aquí, os podéis tapar la cara y así no os ven”, ha dicho.