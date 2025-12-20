Pisarello presenta su candidatura a las elecciones primarias de los comunes: “Quiero ser el primer alcalde de Barcelona de origen migrante”

El diputado y ex concejal en Barcelona Gerardo Pisarello, durante la presentación de su candidatura a las elecciones primarias de los comunes para encabezar la lista de 2027 en la capital catalana.

El diputado en el congreso y ex concejal de los comunes, Gerardo Pisarello, ha presentado oficialmente este sábado su candidatura a las elecciones primarias de Barcelona en comú para encabezar la lista a las municipales de 2027. Arropado por la ex alcaldesa Ada Colau y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y ante destacados nombres del núcleo fundador del partido y su primer mandato en Barcelona, ha afirmado que aspira a “ser el primer alcalde de Barcelona de origen migrante, orgullosamente catalán, latinoamericano y enamorado de Montserrat Roig, Maria Mercè Marsal y del joven Yammine Lamal”.

En un clima interno de acumulación de malestares que han aflorado en las elecciones de la ejecutiva de las últimas semanas, y nervios por la sacudida que en el partido ha supuesto el anuncio del comunicador Bob Pop de presentarse a las primarias, Pisarello ha querido avanzar su presentación. Ha quedado claro que es el candidato del núcleo fundador y todavía no ha revelado con qué mujer hará tándem en la lista de 2027. El diputado ha asegurado que si es candidato contará con Bob Pop --“a mi lado”, ha dicho-- y que espera que participe en la campaña electoral “como ha hecho siempre”. El escritor y crítico está realizando encuentros con activistas del partido a los que se han acercado nombres de la segunda fila de la formación.

El viernes, el plenario de Barcelona en comú aprobó el reglamento de elecciones primarias prevé que los números uno y dos de la lista elijan al tercero, cuarto y quinto puestos. El resto de la lista, de los números seis al 15, se elegirán por primarias abiertas, una decisión arriesgada, admiten voces del propio partido. La idea es tener cerradas las candidaturas durante el primer trimestre del próximo año.

En su discurso, Pisarello se ha mostrado convencido de que “Barcelona puede ser un faro de esperanza en medio de una noche oscura como resistencia y como ciudad más justa y habitable”. Ha cargado contra el actual alcalde, Jaume Collboni, pero sin aspavientos, pero brevemente: “No ha estado a la altura, le ha faltado ambición, ha sido complaciente con los poderosos e incapaz de articular mayorías progresistas”, ha dicho. Pisarello, que ha presentado su candidatura en el centro cívico Ca l’Isidret, en Sant Martí, ha asegurado que se dirige a precarios, a los que no pueden pagar el alquiler y se ha mostrado dispuesto a trabajar para “impedir que ser vecino de Barcelona sea un privilegio”.

Como ya hicieron los comunes en su congreso de julio pasado, ha vuelto citar la idea de “frente amplio de izquierdas”, con alianzas con sindicatos, empresas y otros partidos. Pero no ha respondido a la pregunta de si estaría dispuesto a renunciar a las siglas de Barcelona en comú.

La exalcaldesa Colau ha asegurado que Pisarello, con quien además de haber gobernado son “amigos y familia”, ha dicho, “es una persona que Barcelona necesita”. “Necesitamos recuperar el impulso de 2015″, ha manifestado. Y el ministro Urtasun se ha mostrado confiado en recuperar la Barcelona de los dos mandatos de los comunes en el gobierno y “el espíritu de poner las personas en el centro”.

En los últimos meses y semanas, Barcelona en comú vive un clima de malestar por un cúmulo de causas acumuladas. Ahora ya no es tanto la convivencia entre las dos almas (la más activista y la que procede de ICV) o la elección sistemática de liderazgos a dedo por parte de la cúpula fundadora, sino también la preocupación por la desmovilización o el hecho de que Colau tardara dos años en revelar si se marchaba o se quedaba, lo que muchos ven una pérdida de tiempo valioso para preparar una nueva candidatura.

Las formas de Pisarello, que lanzó la idea de candidatura el mismo día que la jefa de filas del partido en el Ayuntamiento, Janet Sanz, anunció que se marchaba, también han molestado. Este mar de fondo ha sido visible durante el proceso de elección de la ejecutiva, donde pese a ganar la lista oficialista, los afines a Pisarello han tenido malos resultados. Sanz no ha estado este sábado en la presentación de la candidatura a primarias. Si lo han hecho una quincena de nombres que representan el núcleo fundador y de cuadros del primer gobierno en el Ayuntamiento: Jaume Asens, Gemma Tarafa, Eloi Badia, Jordi Molina, Josep Maria Montaner, Ancor Mesa, Marc Serra o Jordi Ayala.