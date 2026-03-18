El camino a las elecciones presidenciales Colombia 2026, en vivo | La MOE encuentra una correspondencia del 99,8 % entre los resultados del preconteo y los escrutinios de las elecciones legislativas

La MOE encuentra una correspondencia del 99,8 % entre los resultados del preconteo y los escrutinios de las elecciones legislativas

La Misión de Observación Electoral (MOE), una organización de la sociedad civil que sirve como observadora de los procesos electorales en Colombia, ha entregado un informe en el que da un parte de tranquilidad sobre los resultados de las elecciones al Congreso que se realizaron el pasado 8 de marzo.

El documento, que ofrece un balance sobre la etapa postelectoral, establece que existe un alto nivel de correspondencia (del 99,8 %) entre los resultados del preconteo y los escrutinios de las elecciones. Sin embargo, llama la atención sobre las declaraciones que han hecho funcionarios de alto nivel sobre candidaturas, partidos en competencia y resultados, pues consideran que no han cumplido con los estándares “de prudencia, verificabilidad y responsabilidad institucional”.

El informe fue presentado a la Comisión Nacional de Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales en un encuentro citado para este miércoles por el Ministerio del Interior. Sin embargo, se da a conocer justo después de que el ministro de esa cartera, Armando Benedetti, le solicitara a la Registraduría que le permitiera al Gobierno auditar el programa informático que se utiliza para hacer el preconteo electoral, en medio de las dudas que ha manifestado el Ejecutivo sobre la posibilidad de que haya un fraude electoral.