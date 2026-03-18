Hora 20 y EL PAÍS en elecciones: entrevista con las fórmulas vicepresidenciales
Diana Calderón y Juan Esteban Lewin entrevistan a Juan Daniel Oviedo, José Manuel Restrepo, Edna Bonilla, Martha Lucía Zamora y Leonardo Huerta
El viernes pasado se conocieron las fórmulas de los candidatos presidenciales de Colombia. Diana Calderón, directora de Hora 20, y Juan Esteban Lewin, redactor jefe de EL PAÍS América Colombia, conversan con cinco de ellas. Son Juan Daniel Oviedo, fórmula de Paloma Valencia; José Manuel Restrepo, de Abelardo de la Espriella; Edna Bonilla, de Sergio Fajardo; Martha Lucía Zamora, de Roy Barreras; y Leonardo Huerta, de Claudia López. Aída Quilcué, fórmula de Iván Cepeda, fue invitada, pero declinó. El diálogo podrá seguirse por todas las frecuencias de Caracol Radio y por su señal en internet, y por la página de EL PAÍS América Colombia.
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