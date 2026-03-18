22 millones para mejorar El Paral·lel de Barcelona: “Tiene que ser de los vecinos”

Recuperar la avenida del Paral·lel de Barcelona y su entorno a propuesta de las asociaciones del barrio del Poble Sec. De esta manera ha descrito la regidora del distrito de Sants-Montjuïc, Raquel Gil, la nueva medida Millorem el Paral·lel del Ayuntamiento. Con más de 22 millones de inversiones entre este año y 2028, el plan recoge tres grandes líneas de actuación: promoción de actividades artísticas, de comercio y restauración (345.000 euros); dinamización cultural y ciudadana (10,6 millones de euros, destinados básicamente al teatro Arnau); y mejora del espacio urbano (11,6 millones).

En el primer bloque, el objetivo es crear sinergias entre los teatros y la actividad escénica, por un lado; el comercio y los restaurantes de los tres barrios por los que transcurre discurre la avenida: Poble Sec, Raval y Sant Antoni. Se integrarán a través de acciones artísticas en persianas y fachadas que cuenten historias vinculadas con la avenida. Esto de la mano de la creación de una “marca propia de conexión entre vecinos y tejido comercial”, ha explicado Gil. Además, se incorporan acciones para promocionar el comercio de la calle de Vila Vilà, muy castigado por las largas obras del colector.

La dinamización del barrio estará muy vinculada a “recuperar esas descripciones más antiguas” del Paral·lel, en palabras de Gil. El Ayuntamiento mantendrá la avenida como escenario de la Cabalgata de Reyes y otras actividades navideñas, y la incluirá en las actividades de Sant Jordi, y la Mercè, para que el Paral·lel se integre en la marca de Barcelona. Además de la participación de colles castelleres, diables, y geganteres. También se contempla potenciar las fiestas del Poble Sec y las actividades en equipamientos o espacios municipales como El Molino, el parque de les Tres Xemeneies o el nuevo Teatre Arnau, una vez estén completadas las obras de remodelación de los tres espacios.

La tercera línea del proyecto contempla la inclusión del Paral·lel en el Pla Endreça de la ciudad y reforzar la vigilancia, especialmente donde el Ayuntamiento “quiere cambiar dinámicas”, ha contado Gil en referencia a evitar botellones e incrementar los usos deportivos y comunitarios en espacios como el parque de las Tres Xemeneies. También se incluye la mejora del alumbrado público y las obras en el extremo sur: la Ronda de Sant Pau y Drassanes, sumado a una mejora de las aceras y las plazas. “Es una reivindicación de básicos”, ha contado Gil. Además, la vía tendrá nuevas luces de Navidad.

No es la primera vez que el Ayuntamiento se propone mejorar el Paral·lel. Es por eso que las distintas asociaciones han pedido que esta vez, no sean “grandes promesas”, sino “medidas factibles”, ha explicado Josep Guzmán, tesorero de la Coordinación de Entidades del Poble Sec. “El Paral·lel tiene que ser de los vecinos y las vecinas", ha remachado. Respecto a esto, Raquel Gil ha defendido que “no se tocan cosas que se hicieron la otra vez”, y que el objetivo es que el Paral·lel “esté mejor de lo que esta ahora”. En este sentido, “Hoy tenemos el compromiso de terminar el Paral·lel", Manel Tort, presidente de la Asociación de Comerciantes del Poble Sec.