El Ayuntamiento de Barcelona avisa de que la unión del tranvía depende del presupuesto del Govern

El gobierno municipal del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ya tiene el sí para la culminar la unión del tranvía por la Diagonal. Pero ha alertado de que el proyecto depende del presupuesto de la Generalitat. La comisión de urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado este martes definitivamente dos proyectos vinculados a la conexión del tranvía por la Diagonal entre Verdaguer (donde termina ahora) y la plaza de Francesc Macià. Se trata del proyecto ejecutivo para construir un colector en el subsuelo y de la reurbanización de la avenida de la Diagonal. El punto ha prosperado con los votos del Gobierno municipal de Jaume Collboni (PSC) y sus habituales socios a la izquierda (Comunes y ERC): el mismo equilibrio político que en la aprobación inicial de otoño pasado.

La novedad ha sido la alerta por parte de la teniente de alcalde de Urbanismo y Movilidad, Laia Bonet de que para prosperar “esta transformación estratégica” es necesario que la Generalitat tenga presupuesto. Porque si las obras en la calle son competencia de la ciudad, las de la infraestructura tranviaria dependen del Govern, con mayoría en la Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM). Y la financiación del conjunto depende de un convenio de financiación entre las dos administraciones. “Hoy aprobamos un paso importante, pero no podemos parar”, ha dicho Bonet, que ha añadido: “En abril la ATM tiene previsto aprobar el proyecto de infraestructura y luego será necesario el convenio de financiación entre las dos administraciones. Pero no solo hemos de avanzar en acuerdos políticos, la dotación presupuestaria supone tener presupuesto en el Ayuntamiento, donde lo tenemos, y la Generalitat”, ha dicho. Bonet no ha hecho ninguna referencia explícita al insistente no a los presupuestos expresado por ERC, pese a que el Govern confía en un acuerdo de último minuto con los republicanos. La concejal de ERC Rosa Suriñach ha respondido en su segunda intervención que “para tener presupuestos, la Generalitat debe cumplir sus compromisos”.

Más información Barcelona da luz verde a terminar el tranvía por la Diagonal, pero las obras no tienen fecha de inicio

La alerta del ejecutivo de Collboni sobre la importancia que para Barcelona tiene que el Govern de Salvador Illa tenga presupuesto no es nueva. Durante su conferencia anual organizada por el Colegio de Periodistas, hace un mes, el alcalde reclamó a los partidos políticos que favorezcan la aprobación de los presupuestos de la Generalitat. “No tener presupuestos afectará también a Barcelona. Para afrontar la crisis de vivienda, tener ambulatorios o tranvía se necesitan presupuestos”, advirtió sobre las dificultades para sacar adelante las cuentas autonómicas. El alcalde cifró en 250 millones de euros el impacto para Barcelona si la Generalitat no renueva sus cuentas, que se han prorrogado sucesivamente desde 2023. Además del caso del citado tranvía, Barcelona comparte con el Govern consorcios de vivienda, educación, salud y servicios sociales, donde la Generalitat tiene mayoría.

Durante la comisión ha habido otros puntos de interés: la luz verde al proyecto de un futuro museo Thyssen en el antiguo Cine Comedia del paseo de Gràcia, con los votos de PSC y Junts.

Y el debate de dos iniciativas de la Federación de Asociaciones Vecinales de Barcelona (FAVB) y del Gremio de Restauración sobre la ordenanza de terrazas. Si la FAVB pedía aprobar inicialmente el proyecto normativo de nueva ordenanza promovido a través de la Iniciativa Ciudadana Por unas terrazas vecinales, para ponerlo a exposición pública; el Gremio solicitaba aprobar inicialmente otro proyecto de modificación de la Ordenanza, por otra iniciativa ciudadana, Nos vemos en las terrazas. Ni una ni otra han prosperado. La iniciativa de la FAVB se ha tumbado con los votos del PSC, Jutns, PP y Vox. Los restauradores han reitrado su punto. Pero el Ayuntamiento se ha comprometido a crear un “espacio de trabajo” con el objetivo de reformar la actual ordenanza de terrazas, aprobada en2018, que contará con la participación de la FAVB y el Gremio. Lo ha anunciado la teniente de alcalde de Promoción Económica, Raquel Gil, durante el debate. La idea del Gobierno municipal es encontrar “encaje razonable” sobre una ordenanza en la que las entidades vecinales y los restauradores se han enfrentado duramente. Gil ha señalado que las propuestas cuentan con medidas que “en caso de aprobarse una dejaría sin efecto” las propuestas de la otra, por lo que ha defendido la creación de un espacio que las analice con rigor para encontrar puntos de acuerdo y avanzar hacia una nueva norma.

Durante la comisión de urbanismo también se ha aprobado el impulso a un nuevo equipamiento de barrio en el Palau del Vestit de Fira de Barcelona, todavía por definir, en el distrito de Sants-Montjuïc. El proyecto, incluido en la modificación del Plan General Metropolitano del ámbito del recinto histórico de Fira, se ha aprobado en la comisión y pasará por el pleno de finales de mes. El equipamiento ocupará 1.100 metros cuadrados en el Palau del Vestit y el Ayuntamiento invertirá 2,5 millones de euros. El alcalde y la concejala del distrito se reunieron el lunes con entidades y vecindario para explicar los avances y se pondrá en marcha un proceso participativo para definir los usos del nuevo equipamiento. Las obras comenzarán en el segundo trimestre de 2028 y el equipamiento, como todo el edificio, estaría listo para el centenario de la Exposición de 1929.