Rayo Vallecano - Estrasburgo: horario y dónde ver la semifinal de la Conference League

El Rayo juega un partido para la historia, la ida de las semifinales de la Conference League. Lo hace contra el Racing Estrasburgo, en la antesala de poder disfrutar su primera final europea. Los de Íñigo Pérez han realizado una estupenda campaña continental y ahora tienen la oportunidad de estar en la final si eliminan al equipo francés, octavo clasificado de la Liga francesa. El encuentro ha desatado una tremenda ilusión en la fiel afición vallecana, que se volcará para apoyar a su equipo a pesar de los problemas que existen con la dirigencia del club.

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Horario y donde ver el Rayo - Estrasburgo

El partido de ida de las semifinales de la Conference League se juega este jueves 30 de abril a las 21.00 horas en Vallecas y se podrá ver en Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus (7).