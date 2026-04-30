Ir al contenido
_
_
_
_
Fútbol
Conference League

Rayo Vallecano - Estrasburgo: horario y dónde ver la semifinal de la Conference League

El equipo madrileño, en la antesala de la primera final europea en su historia

Jugadores del Rayo, en el pasado partido de Liga ante la Real Sociedad. AFP7 vía Europa Press (AFP7 vía Europa Press)
El País
El País
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Rayo RAY
1
Alemão 53'
Rayo
Estrasburgo EST
0
Estrasburgo
Final

El Rayo juega un partido para la historia, la ida de las semifinales de la Conference League. Lo hace contra el Racing Estrasburgo, en la antesala de poder disfrutar su primera final europea. Los de Íñigo Pérez han realizado una estupenda campaña continental y ahora tienen la oportunidad de estar en la final si eliminan al equipo francés, octavo clasificado de la Liga francesa. El encuentro ha desatado una tremenda ilusión en la fiel afición vallecana, que se volcará para apoyar a su equipo a pesar de los problemas que existen con la dirigencia del club.

Horario y donde ver el Rayo - Estrasburgo

El partido de ida de las semifinales de la Conference League se juega este jueves 30 de abril a las 21.00 horas en Vallecas y se podrá ver en Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus (7).

Todos los resultados de la Conference League

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
El conocimiento es poder. Empieza a crecer hoy.
cursos
Prepárate para los retos del mundo profesional.
cursos
Descubre nuevas oportunidades para tu futuro.
cursos
Haz que tu CV destaque. Empieza tu formación hoy.
Recomendaciones EL PAÍS
Francés online
cursosingles
Mejora tu francés con una Learning Serie.
cursosingles
Episodios diarios, culturales y personalizados.
cursosingles
Evaluación de nivel y certificado pedagógico al acabar la formación.
cursosingles
Prueba 7 días gratis y sin compromiso.
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
Máster en Psicología General
cursos
Máster en IA for Business
cursos
Máster en Dirección de Recursos Humanos
cursos
Maestría en Criminología
_
_