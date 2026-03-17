Última hora del ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, en directo | Teherán recrudece los ataques en el Golfo mientras Israel bombardea Irán y Líbano
La embajada de Estados Unidos en Irak, golpeada con cohetes y drones
Momentos clave
El conflicto en Oriente Próximo ya se ha cobrado la vida de más de 2.000 personas sin que se vislumbre un final a breve plazo de las hostilidades, arrancadas el pasado 28 de febrero. El ejército israelí ha anunciado en la madrugada de este martes una nueva oleada de ataques contra Irán y Líbano, tras detectar el lanzamiento de misiles desde Irán hacia su territorio. Teherán, por su parte, ha recrudecido la ofensiva en el Golfo. La embajada de EE UU en Bagdad, la capital de Irak, ha sido blanco de uno de los ataques más intensos desde el inicio de la guerra. El edificio ha sido alcanzado por cohetes y al menos cinco drones. Emiratos Árabes Unidos, por su parte, se vio obligado a cerrar de manera temporal su espacio aéreo tras una nueva ola de ataques con drones y misiles iraníes.
EL PAÍS ofrece de forma gratuita la última hora del ataque de EE UU e Israel contra Irán. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete.
¿Es la tríada formada por Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, Kaja Kallas, jefa de la diplomacia europea, y Mark Rutte, secretario general de la Alianza Atlántica, el peor liderazgo en Bruselas en décadas? Es muy posible que la respuesta sea afirmativa en el peor momento, con el mundo atrapado en una danza macabra, en un empacho de conflictos bélicos que se asemeja a una guerra civil global. Vimos sobradas muestras de esa baja calidad en las negociaciones comerciales con el trumpismo. En la política del apaciguamiento con Trump, que no ha funcionado y es una suerte de vasallaje feliz. Con la posición impresentable de Europa en relación al genocidio de Gaza. Solo el apoyo a Ucrania se salva. Pero el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, que ha puesto la geopolítica y la geoeconomía patas arriba, se lleva la palma.
Las tropas israelíes secuestran a un residente en Líbano e incorporan otra división a la invasión
El ejército israelí, que durante la madrugada del martes ha continuado bombardeando y avanzando posiciones en la franja fronteriza del interior del sur de Líbano, ha secuestrado a un residente en el municipio de Kfarchouba, cercano a los Altos del Golán sirios que Israel ocupa desde 1967. Se trata del primer incidente de estas características desde la reapertura del frente por parte de Hezbolá, el pasado 2 de marzo, después de que las fuerzas israelíes hayan secuestrado a más de 20 libaneses más durante los dos años de conflicto anteriores.
La agencia de noticias estatal libanesa indica que “una fuerza hostil penetró” en el municipio después de la medianoche, “allanó casas en las afueras de la ciudad” y secuestró al ciudadano Qasim Khalil al Qadri, del que no aporta detalles, llevándoselo hacia posiciones israelíes.
Desde octubre de 2023, cuando Hezbolá abrió contra Israel un frente de supuesta solidaridad con Gaza, hasta noviembre de 2024, cuando ambos pactaron una tregua, los uniformados israelíes se llevaron hacia Israel a 11 personas. La mayoría de ellas eran milicianos libaneses que fueron capturados durante los combates. Después del alto el fuego, que Hezbolá respetó hasta disparar contra Israel a primeros de este marzo, Israel se llevó a otra docena de libaneses, entre ellos algunos civiles desarmados. En violación del derecho humanitario internacional, Israel deniega a la Cruz Roja acceso a esos presos, o que sus familias sepan si siguen vivos o muertos.
En paralelo, el ejército israelí ha anunciado este martes en un comunicado que la División 36 se une a las maniobras terrestres que la número 91 ya lleva a cabo en el interior de Líbano, “continuando con los esfuerzos para establecer una línea defensiva avanzada”. Ambas divisiones formaron parte de la ocupación que Israel mantuvo en 2024 de una franja de entre uno y tres kilómetros. Cada división contiene de manera habitual entre 10.000 y 15.000 soldados: un tercio, combatientes; el resto, ejerciendo labores de apoyo como logística o inteligencia.
Las tropas israelíes secuestran a un residente en Líbano e incorporan otra división a la invasión
El ejército israelí, que durante la madrugada del martes ha continuado bombardeando y avanzando posiciones en la franja fronteriza del interior del sur de Líbano, ha secuestrado a un residente en el municipio de Kfarchouba, cercano a los Altos del Golán sirios que Israel ocupa desde 1967. Se trata del primer incidente de estas características desde la reapertura del frente por parte de Hezbolá, el pasado 2 de marzo, después de que las fuerzas israelíes hayan secuestrado a más de 20 libaneses más durante los dos años de conflicto anteriores.
La agencia de noticias estatal libanesa indica que “una fuerza hostil penetró” el municipio después de la medianoche, “allanó casas en las afueras de la ciudad” y secuestró al ciudadano Qasim Khalil al-Qadri, del que no aporta detalles, llevándoselo hacia posiciones israelíes.
Desde octubre de 2023, cuando Hezbolá abrió contra Israel un frente de supuesta solidaridad con Gaza, hasta noviembre de 2024, cuando ambos pactaron una tregua, los uniformados israelíes se llevaron hacia Israel a 11 personas. La mayoría de ellas eran milicianos libaneses que fueron capturados durante los combates. Después del alto el fuego, que Hezbolá respetó hasta disparar contra Israel a primeros de este marzo, Israel se llevó a otra docena de libaneses, entre ellos algunos civiles desarmados. En violación del derecho humanitario internacional, Israel niega que la Cruz Roja visite a esos presos, ni que sus familias sepan si siguen vivos o muertos.
En paralelo, el ejército israelí ha anunciado este martes en un comunicado que la División 36 se une a las maniobras terrestres que la número 91 ya lleva a cabo en el interior de Líbano, “continuando con los esfuerzos para establecer una línea defensiva avanzada”. Ambas divisiones formaron parte de la ocupación que Israel mantuvo en 2024 de una franja de entre uno y tres kilómetros. Cada división contiene de manera habitual entre 10.000 y 15.000 soldados: un tercio, combatientes; el resto, ejerciendo labores de apoyo como logística o inteligencia.
Al menos cinco muertos en un bombardeo estadounidense en Bagdad contra milicias proiraníes
Al menos cinco personas murieron la madrugada de este martes, entre ellos dos líderes de la milicia de las Fuerzas de Movilización Popular y un asesor iraní, en un bombardeo estadounidense contra una vivienda en Bagdad, según informan fuentes del Ministerio del Interior del país árabe en una nota.
El ataque, llevado a cabo por la aviación estadounidense, destruyó la vivienda ubicada en el distritito de Jadriya, en el centro de la ciudad y próximo a la Zona Verde, la zona fuertemente custodiada donde se ubican la mayoría de las embajadas extranjeras, entre ellas la de los EE UU.
El portavoz del primer ministro iraquí Mohamed Shía al Sudani, Sabah al Numan, emitió un comunicado denunciando los “ataques traicioneros” contra las Fuerzas de Movilización Popular, una milicia de componentes muy diversos, pero en su mayoría chiíes simpatizantes de Irán, que forma parte de las Fuerzas Armadas iraquíes. Numan condenó también los “ataques injustificados contra instalaciones vitales, edificios y misiones diplomáticas” que desde dentro de Irak se han cometido desde el inicio de la ofensiva estadounidense e israelí contra Irán, hace ya casi tres semanas. “Estos ataques buscan socavar la seguridad y la estabilidad de las que Irak disfruta gracias a los inmensos sacrificios realizados por nuestras heroicas fuerzas de seguridad en todas sus formaciones”, dijo.
El portavoz se refirió a los ataques de los últimos días al yacimiento petrolífero de Majnoon, al Hotel Internacional Al Rasheed y a la embajada de Estados Unidos en Bagdad. “Estos actos criminales tienen graves repercusiones para nuestro país y socavan los esfuerzos del gobierno por la reconstrucción y la prosperidad”, añadió.
La pasada noche la embajada de EE UU fue bombardeada con drones y cohetes desde zonas aledañas a la ciudad, sin que se reportaran victimas. Este ataque sucede otro realizado el sábado pasado que provocó que saliera humo y llamas del edificio tras el impacto de un dron.
Desde el comienzo de la guerra el pasado 28 de febrero, varios emplazamientos de milicias iraquíes próximas a Irán han sido alcanzados por misiles y bombardeos “probablemente” procedentes de Israel o EE UU, según las autoridades locales.
Las Fuerzas de Movilización Popular han sido las víctimas principales de esta ofensiva, que ha dejado ya decenas de muertos entre las filas de esta milicia.
El Gobierno de Irak ha reiterado su rechazo a que su territorio sea utilizado para atacar a países vecinos y ha denunciado violaciones de su soberanía, en medio de una escalada que ha convertido nuevamente al país en un escenario indirecto del enfrentamiento entre EE UU, Israel e Irán. (Efe)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado sobradas muestras de utilizar la temeraria técnica apostadora del doble o nada como estrategia negociadora en el ámbito político y militar. Sin embargo, el mandatario parece no caer en la cuenta de que lo que puede ser válido en una mesa de juego resulta completamente inaceptable tanto en el campo de las relaciones internacionales como en el campo de batalla. Y menos aún entre países aliados a los que ni se puede ni se debe amenazar. Pero eso precisamente es lo que Trump ha hecho con la OTAN, la organización que ha protegido Europa occidental desde el final de la II Guerra Mundial. Y la respuesta europea no ha podido ser más pertinente y rotunda.
Cuenta Marc Singer, histórico periodista de The New Yorker y autor de El show de Trump, una de las biografías más mordaces sobre Donald Trump, que el magnate neoyorquino se solía quejar del trato que le brindaba la prensa. Durante una de las entrevistas para preparar el libro, en una mañana de 1997, el magnate le confesó: “Creo que soy muy malo para manejar a la prensa. Soy bueno para los negocios y para concebir ideas. La prensa me retrata como un lanzallamas salvaje, pero soy muy distinto. Creo que el retrato que hacen de mí es totalmente inexacto”.
El caos se extiende con rapidez, como muestra el impacto de la guerra en Irán sobre la economía mundial. En el golfo Pérsico, por donde pasa cerca del 20% del petróleo y el gas que se consumen en el mundo, la Guardia Revolucionaria iraní hostiga a los petroleros a la salida de Ormuz, un paso de apenas 34 kilómetros de ancho en su punto más estrecho y ahora en el centro del repunte energético. Mientras tanto, al otro lado de la península arábiga, el mar Rojo vive otro tipo de colapso. El tráfico se acumula en el puerto saudí de Yanbu, donde al menos 27 petroleros permanecían fondeados el lunes, según datos de Bloomberg, más del doble de lo que suele recibir, en condiciones normales, en todo un mes.
Una de las grandes paradojas de la guerra de Donald Trump en Irán es que el presidente de Estados Unidos lleva días presionando a sus principales aliados europeos, además de a China, Corea del Sur y Japón, para que formen una coalición militar para reabrir el estrecho de Ormuz, y, al mismo tiempo, defendiendo que no los necesita para nada.
Un muerto en Abu Dabi por el impacto de los restos de un misil balístico
Una persona ha muerto este martes en Emiratos Árabes Unidos después de que la defensa aérea del país interceptara un misil balístico en Baniyas, un barrio residencial al sur de Abu Dabi, según informa la oficina de prensa emiratí.
La víctima, que falleció por el impacto de restos del misil, es de origen pakistaní, publicó en X el organismo estatal, que instó a la población a informarse a través de los canales oficiales y evitar difundir rumores o información no verificada.
Horas antes, la Autoridad General de Aviación Civil había anunciado el cierre temporal y total del espacio aéreo del país, tras una nueva ola de ataques con drones y misiles iraníes, una medida que el organismo calificó de “precaución excepcional” para garantizar la seguridad de los vuelos y salvaguardar el territorio de EAU.
Coincidiendo con este anuncio, el Ministerio de Defensa de EAU también había informado de que las defensas aéreas estaban respondiendo a amenazas de misiles y drones provenientes de Irán.
Desde que Estados Unidos e Israel lanzaron su ofensiva conjunta contra Irán el pasado 28 de febrero, Teherán ha respondido con ataques a Israel y objetivos estadounidenses en los países del Golfo aliados de Estados Unidos. (Efe)
Irak rechaza los ataques a misiones diplomáticas tras los bombardeos en Bagdad contra la Embajada de EE UU
El Gobierno de Irak ha rechazado este martes “cualquier intento de atacar las misiones diplomáticas” en el país en una madrugada en la que se han registrado ataques contra un hotel y contra la Embajada de Estados Unidos en la Zona Verde de seguridad de Bagdad, el área fortificada donde también se encuentran las principales sedes del Ejecutivo.
Una fuente de seguridad ha señalado a la agencia iraquí Shafaq que las defensas aéreas han neutralizado un ataque con cuatro drones dirigido a la Embajada estadounidense “sin que se haya podido determinar el alcance de los daños”. Minutos después, se ha registrado un nuevo ataque con cohetes.
También el hotel Al Rashid ha sido atacado durante la madrugada de este martes, cuando un dron ha colisionado contra la valla superior del hotel “sin que se hayan producido víctimas mortales ni daños materiales significativos”, según un comunicado publicado en redes por el Ministerio del Interior de Irak.
En este contexto, la cartera ha comunicado su “enérgica condena a cualquier intento de atacar a las misiones diplomáticas que operan en Irak, haciendo hincapié en que estas misiones operan dentro del marco legal y gozan de plena protección conforme a las leyes y acuerdos internacionales”, en un texto en el que ha advertido que atacar legaciones diplomáticas “constituye un acto reprobable que socava el Estado de derecho y expone a sus autores a la responsabilidad penal”.
Horas antes de esta última oleada de ataques, la Embajada de EE UU en el país árabe ha emitido un comunicado en el que exhortaba a los ciudadanos norteamericanos a abandonar el territorio iraquí por los ataques de las milicias proiraníes a “ciudadanos y objetivos asociados con Estados Unidos a lo largo de Irak”. (EP)
Las dos futbolistas iraníes refugiadas en Australia entrenan con un equipo local
Dos integrantes de la selección femenina de fútbol de Irán que solicitaron asilo en Australia, Fatemeh Pasandideh y Atefeh Ramezanisadeh, se entrenaron con el equipo local Brisbane Roar (este), confirma este martes el club, mientras el resto del equipo prosigue su camino de regreso a Irán.
El club australiano confirmó que ambas jugadoras fueron recibidas en sus instalaciones para participar en los entrenamientos del equipo femenino y que contarán con un entorno de apoyo durante su proceso de adaptación, después de que Australia les concediera la semana pasada visados humanitarios tras su participación en la Copa Asia, donde no cantaron el himno nacional antes de un partido.
“Hoy, el Brisbane Roar dio la bienvenida oficial a Fatemeh Pasandideh y Atefeh Ramezanisadeh a las instalaciones de entrenamiento del club para que participen en los entrenamientos con nuestro equipo femenino”, dijo el director del mismo, Kaz Patafta, en una publicación de Instagram.
Las dos futbolistas formaban parte de un grupo de siete jugadoras iraníes que solicitaron asilo durante la Copa Asia celebrada en Australia, aunque cinco de ellas se retractaron posteriormente y abandonaron el país.
“Todo estará bien”, publicó Fatemeh Pasandideh en su cuenta de Instagram, donde también compartió las imágenes del entrenamiento, mientras que Atefeh Ramezanisadeh también dio las gracias al equipo en dicha red social.
Según confirma la Confederación Asiática de Fútbol, el resto de la selección iraní —integrada por otras 24 jugadoras— viajó el lunes por la noche a Omán tras permanecer cerca de una semana en Kuala Lumpur, adonde llegó después de su participación en el campeonato. El organismo no precisó si desde Omán regresarán a Irán, país que atraviesa un conflicto armado desde finales de febrero.
La preocupación por la situación de las jugadoras comenzó el 2 de marzo, cuando las futbolistas evitaron cantar el himno nacional en su debut frente a Corea del Sur en dicho torneo, lo que provocó fuertes críticas desde medios oficiales iraníes, que las calificaron de “traidoras”. En los dos partidos posteriores del torneo, las futbolistas sí entonaron el himno nacional antes de quedar eliminadas el 8 de marzo tras perder ante Filipinas.
Ante el temor a posibles represalias, siete integrantes del equipo solicitaron asilo en Australia. Sin embargo, cinco desistieron días después en circunstancias que, según activistas de derechos humanos, podrían estar relacionadas con presiones o amenazas contra sus familias.
El caso ha adquirido dimensión internacional en el contexto del conflicto en Irán, desencadenado el 28 de febrero tras ataques aéreos conjuntos de Estados Unidos e Israel, y en medio de las denuncias sobre la situación de las mujeres en el país. (Efe)
Tono negativo en las Bolsas y petróleo al alza sin señales sobre el final de la guerra
El aumento de las tensiones en Oriente Próximo, con ataques aéreos entre Israel e Irán, mantiene al petróleo al alza en una semana en la que los inversores se enfrentan a las decisiones sobre los tipos de interés los bancos centrales, que tratan de calcular el posible impacto en la inflación y el daño económico derivado de la guerra en Irán. El precio del brent, de referencia en Europa, sube un 4% hasta los 104 dólares el barril tras el rechazo al llamamiento del presidente de EE UU, Donald Trump, de escoltas para el estrecho de Ormuz, una arteria vital para una quinta parte de los envíos mundiales de energía. Mientras las Bolsas asiáticas registran signo dispar, los futuros de los índices europeos apuntan a una apertura ligeramente a la baja. “Las preocupaciones de la semana giran en torno a cómo enfrentarán los bancos centrales estas cuestiones”, indica Bob Savage, director de estrategia y análisis de mercados de BNY, en una nota. El Banco de la Reserva de Australia es el primero en subir los tipos desde el comienzo del conflicto con Irán. La Reserva Federal (Fed), el Banco Central Europeo (BCE), el Banco de Japón (BoE) y el Banco de Inglaterra (BoE) también se pronuncian sobre las tasas y las perspectivas económicas esta semana. Se espera que todos mantengan el precio del dinero.
Un nuevo barco impactado por un proyectil cerca de Ormuz
La agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas (UKMTO por sus siglas en inglés), que monitorea la seguridad de barcos y marineros alrededor del mundo, ha alertado este martes de un nuevo ataque contra un buque cisterna cerca del estrecho de Ormuz.
La embarcación, de bandera no identificada, fue alcanzada por “un proyectil desconocido mientras estaba fondeando” y, según la agencia británica, no se reportaron heridos entre la tripulación, aunque sí “daños estructurales menores”. La UKMTO pidió a los buques que transitan por la zona extremar la precaución e informar a la agencia de cualquier actividad sospechosa.
El incidente ocurrió a 23 millas náuticas (unos 42,6 kilómetros) al este de la ciudad emiratí de Fujairah, en los alrededores del estrecho de Ormuz, el punto estratégico para el transporte marítimo, especialmente de petróleo y gas, que está prácticamente bloqueado desde el inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, que controla su orilla norte. Desde el 28 de febrero, cuando empezaron los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, UKMTO ha registrado alrededor de una veintena de incidentes que afectaron a naves alrededor del golfo Pérsico, el estrecho de Ormuz y el golfo de Omán.
El estrecho de Ormuz, por donde en tiempos de paz circula el 20 % del crudo y del gas mundial, vive una caída drástica de su tráfico por los bombardeos en Irán y la respuesta del país persa, con ataques a bases e intereses estadounidenses en naciones del golfo Pérsico. Irán, que cierra el estrecho de Ormuz por el norte, ha amenazado en varias ocasiones con no permitir que se exporte “un solo litro de petróleo de la región” si los ataques en su contra no cesan, mientras Washington busca aliados para patrullar el estrecho. (Efe)
Buenos días. Arrancamos la narración en directo de la última hora del conflicto en Oriente Próximo, en este martes 17 de marzo. Esta madrugada, el ejército israelí ha anunciado una nueva oleada de ataques contra Irán y Líbano, tras detectar el lanzamiento de misiles desde Irán hacia territorio de Israel.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.