¿Cuántos muertos ha causado la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán?

Cientos de personas han fallecido desde el 28 de febrero, la mayoría en la República Islámica. Los países del Golfo también pagan su precio en vidas humanas

Miles de personas han muerto en todo Oriente Próximo desde que Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque conjunto contra Irán el sábado 28 de febrero. Mientras el Gobierno estadounidense se apresuraba el martes a subrayar que será su presidente, Donald Trump, quien tenga el poder de decidir cuándo poner punto final al conflicto, la guerra ha causado hasta el momento al menos 1.901 muertos, muchos de ellos niños y civiles.

La República Islámica es el país con más muertos —entre ellos el antiguo líder supremo, el ayatolá Ali Jameneí, y diversos altos cargos del Gobierno y de la Guardia Revolucionaria—. Le sigue Líbano, vecino al norte de Israel, que ha sido rápidamente arrastrado al conflicto por los enfrentamientos entre el Ejército israelí y Hezbolá, la milicia proiraní. Asimismo, los países del Golfo, que albergan bases y personal militar estadounidense, también se han visto directamente afectados, aunque en menor medida. La mayoría de los muertos en los países del Golfo eran trabajadores migrantes, según el New York Times.

A continuación se presentan las cifras de muertos en la guerra según los datos comunicados por los propios países hasta este miércoles, más de una semana después del inicio del conflicto.

Irán

La República Islámica no publica un balance oficial del número de muertos desde hace seis días (el último fue el jueves 5 de marzo), lo que genera incertidumbre y confusión entre datos de diferentes organismos. Según Reuters, los medios estatales informaron el martes de al menos 1.270 fallecidos, incluidas los 40 que murieron el lunes en un ataque israelí contra una zona residencial en Teherán. No está confirmado si el número total de víctimas incluye bajas militares del Ejército y de la Guardia Revolucionaria.

El último dato oficial apuntaba que 1.230 habían muerto en los ataques. Desde entonces, se han multiplicado los bombardeos en diversas áreas del país, especialmente en Teherán, donde viven casi 10 millones de personas.

Entre las víctimas se encuentran al menos las 165 alumnas y profesoras que murieron el primer día del ataque estadounidense-israelí contra el país persa. Diversas investigaciones independientes apuntan a que la autoría del ataque es de Estados Unidos, pero esta autoría no ha sido confirmada por Washington.

Tumbas que se están preparando para las víctimas de un ataque contra una escuela de niñas en la ciudad de Minab, en el sur de Irán, en una imagen del 3 de marzo de 2026. HANDOUT (EFE)

Además, las cifras publicadas por diversos organismos son distintas. Los últimos datos de la Media Luna Roja, del viernes pasado, indicaban que se habían producido 1.332 muertes, como resultado de ataques contra 636 lugares. El Ejército iraní también informó que al menos 104 personas murieron después de que un submarino estadounidense hundiera un buque de guerra iraní frente a la costa de Sri Lanka la semana pasada. Esas muertes no fueron incluidas en el recuento proporcionado por la Media Luna Roja.

Líbano

La ofensiva israelí contra Líbano sigue intensa en los suburbios del sur controlados por Hezbolá y avanza también sobre la capital, Beirut. Este miércoles, los bombardeos del Ejército de Israel han causado la muerte de cinco personas en la ciudad sureña de Qana, según autoridades del Ministerio de Sanidad libanés.

A estos muertos, se suman otras 570 personas que han perdido la vida desde el lunes 2 de marzo, cuando el país se vio arrastrado al conflicto por los embates entre las fuerzas israelíes y la milicia proiraní Hezbolá. Son los datos reportados el martes en un informe de la Unidad de Gestión de Riesgos en Desastres del Líbano, que además informó que al menos otras 1.444 personas están heridas.

Irak

Al menos 15 personas han muerto, según la policía iraquí y funcionarios de salud. Un comandante de la Resistencia Islámica en Irak, un grupo paraguas de facciones armadas respaldadas por Irán, murió en un ataque aéreo contra su vehículo el 5 de marzo, dijeron fuentes policiales a Reuters.

Israel

El ejército dijo que dos soldados murieron en el sur de Líbano, las primeras bajas entre sus tropas desde que se reanudaron las hostilidades con Hezbolá la semana pasada, después de que el grupo atacara a Israel en apoyo a Irán. Además, 11 civiles han muerto, incluidas nueve personas en un ataque con misiles iraníes contra Beit Shemesh, cerca de Jerusalén, el 1 de marzo, según el servicio de ambulancias israelí Magen David Adom. Las otras dos víctimas civiles han muerto el lunes, después de que un misil alcanzó el centro de Israel. El país suma así un total de 13 muertos.

El Ministerio de Sanidad israelí informa que, desde el inicio de la guerra con Irán, 2.339 personas han sido ingresadas en hospitales, de las cuales 95 permanecen actualmente hospitalizadas, según han noticiado los medios israelíes el martes.

Estados Unidos

Siete militares han muerto en combate durante operaciones contra Irán, según informó el comando militar de Estados Unidos. Además, cerca de 150 soldados estadounidenses han resultado heridos hasta ahora en la guerra, según indicaron el martes dos fuentes con información en el asunto a Reuters. Es una cifra superior a los 140 heridos que había informado el Pentágono previamente ese mismo día.

Un equipo de transporte del Ejército estadounidense antes de trasladar el ataúd con los restos mortales del mayor Sorffly Davius, fallecido en Kuwait, en una fotografía en la base aérea de Dover, Delaware, el lunes. Julia Demaree Nikhinson (AP)

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, en un comunicado enviado por correo electrónico, ha declarado que “la gran mayoría de estas lesiones han sido leves, y 108 militares ya se han reincorporado al servicio”. Sin embargo, ocho militares estadounidenses se encuentran actualmente gravemente heridos, según ha indicado Parnell.

Siria

Cuatro personas murieron cuando un misil iraní impactó contra un edificio en la ciudad siria meridional de Sweida, en el primer día de la ofensiva en Irán, según la agencia estatal siria de noticias SANA.

Emiratos Árabes Unidos

Seis personas han muerto en ataques iraníes, según el ministerio de Defensa de los Emiratos Árabes Unidos. Además, más de 100 han resultado heridas, según informaciones recopiladas por The New York Times.

Este miércoles, al menos cuatro personas más han resultado heridas cuando dos drones han impactado en las inmediaciones del aeropuerto de Dubái, según ha informado la oficina de prensa de la ciudad.

Kuwait

Dos personas, incluida una niña de 11 años, han muerto en ataques iraníes contra el país, según el Ministerio de Salud de Kuwait. Además, dos agentes del Ministerio del Interior y dos soldados del ejército murieron mientras estaban de servicio, informó el comando militar del país, lo que eleva el número de muertos en el país a seis en total.

Guardias transportan el féretro de uno de los dos agentes de policía fallecidos en servicio durante su funeral en Kuwait, el lunes. Mohammed Benmansour (REUTERS)

Arabia Saudí

Dos personas murieron cuando un proyectil cayó sobre una zona residencial en la ciudad de Al Kharj, al sureste de la capital Riad, el domingo. Las víctimas fueron dos trabajadores de limpieza, uno de ellos era un hombre de Bangladés.

Baréin

Dos personas murieron en dos ataques iraníes separados. El primero sucedió el martes 3 de febrero y provocó la primera muerte en un país del Golfo: la de una mujer de 29 años en un área residencial. El más reciente impactó otro edificio residencial en la capital Manama, según el Ministerio del Interior.

Este miércoles el país ha registrado otras cuatro fuertes explosiones después de que sonaron las alarmas antiaéreas. Por el momento no hay información sobre posibles víctimas.

Omán

Una persona murió después de que un proyectil impactara contra el barco petrolero de productos MKD VYOM, con bandera de las Islas Marshall, frente a la costa de Mascate.