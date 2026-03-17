El Gobierno apunta a un paquete contra la crisis energética más suave de lo esperado: “Esto no es como Ucrania y hemos hecho los deberes”

El Gobierno está en plena negociación interna y con los socios para el paquete de medidas contra la crisis energética que aprobará este viernes y que presentará el presidente en una rueda de prensa, pero ya apunta algunas ideas. La música que destilan los ministros implicados suena a un paquete más suave de lo que se podría esperar, y en cualquier caso, más moderado que los siete que se acordaron cuando estalló la guerra de Ucrania, porque la situación es mucho menos grave, según explicaron tanto la vicepresidenta Sara Aagesen como el ministro Carlos Cuerpo.

Ambos insistieron, con datos objetivos presentados en la pantalla, que los efectos son muy diferentes. “Esto no es como la guerra de Ucrania, y además estamos mucho mejor preparados, hemos hecho los deberes en estos años”, explicó Aagesen. “A día de hoy, no estamos en las circunstancias de la guerra de Ucrania, por eso estamos preparando un paquete de medidas que será proporcional, perimetrado en las áreas afectadas”, ha rematado Cuerpo. El ministro ha presentado un gráfico que prueba que la electricidad con la guerra de Ucrania llegó a alcanzar de media 246 euros tres semanas después, y ahora está en 37. “Las pymes españolas están pagando su energía un 20% por debajo del resto de las europeas de media”, ha insistido.

El ministro de Economía ha esquivado varias veces la pregunta sobre una posible incorporación de medidas sobre vivienda en el paquete de este viernes, como exige Sumar, pero de sus evasivas se deduce claramente que el sector socialista cree que no es el momento de aprobar esa congelación de alquileres que reclama el grupo de Yolanda Díaz. Varias fuentes del Gobierno coinciden en que los ministros socialistas no ven para nada clara esta medida que plantea Sumar, aunque los debates internos siguen y finalmente decidirá el presidente.

Los dos principales responsables de la elaboración de medidas de este decreto que se aprobará el viernes, y que se llevará el jueves siguiente a la convalidación en el Congreso, en una votación que se apunta complicada, han insistido en que habrá rebajas fiscales y medidas de apoyo a los sectores afectados, pero también reformas estructurales para profundizar en una menor dependencia del petróleo. España, han explicado, está mejor preparada que otros países europeos para afrontar esta crisis, y tiene precios más bajos de la energía por el trabajo que se ha hecho en los últimos años, especialmente por el aumento del uso de las renovables. Pero hay que profundizar en ese camino. Aagesen ha dejado claro que el Gobierno no apuesta por la nuclear como solución, sino por las renovables.

La vicepresidenta ultima para este viernes un amplio paquete de reformas para aumentar la electrificación. “Vamos a seguir reforzando la apuesta por las renovables, a seguir fomentando la electrificación. Necesitamos una electricidad competitiva, que los sectores reciban señales claras, seguir aumentando el parque de energías renovables, y medidas regulatorias para seguir incentivando el autoconsumo”, ha explicado.

Cuerpo también ha señalado que medidas que se implementaron con la crisis de Ucrania, como la ayuda de 20 céntimos por litro de combustible, se comprobó que fueron “regresivas” y por eso ahora están descartadas. “Una lección que aprendimos es que necesitamos medidas con efecto redistributivo, tenemos un análisis compartido de que estos 20 céntimos fueron la medida que más efectos regresivos tuvo, además de un impacto negativo en muchas estaciones de servicio, sobre todo las más pequeñas. Es una medida no adecuada”, ha resumido.

Aagesen ha explicado además que el Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo para liberar 11,5 millones de barriles de petróleo de las reservas estratégicas españolas, que equivalen a 12,3 días de consumo nacional, y el 2,9% de los 400 millones de barriles que la Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha acordado liberar de las reservas de emergencia mundiales, un tercio del total. “Es la mayor liberación de recursos petrolíferos de la historia”, ha explicado la vicepresidenta. La anterior se produjo en 2022, en el marco de la guerra de Ucrania, que supuso 180 millones de barriles.