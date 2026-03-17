Renovables y nuclear neutralizan al gas y mantienen estables los precios de la luz

Dependiendo de la duración del conflicto, la cotización del ‘pool’ se situaría en un año en una media de 60,6 euros el megavatio hora, en el mejor de los casos, y en 101 euros, en el peor, según Grupo ASE.

Tras un fuerte repunte los días 9 y 10 de marzo (este último, hasta los 136 euros por megavatio hora -MWh-), el mercado mayorista de la electricidad (pool) se ha estabilizado hasta incluso hundirse: el sábado se registraron 14,39 euros/MWh y el domingo 6,44 euros/MWh. Aunque el fin de semana es habitual que sea más bajo, ya el lunes y el martes ha alcanzado, respectivamente, los 37,18 euros y 49,05 euros/MWh. En la formación del precio, las renovables y la energía nuclear están neutralizando el gas y manteniendo a flote los precios.

Los expertos coinciden en que la evolución dependerá de la duración del conflicto. Según los cálculos elaborados por la firma independiente de asesoría Grupo ASE, en un escenario alcista, el precio medio del pool para los próximos cuatro trimestres se situaría en 101 euros/MWh y, en uno bajista, en 60,63 euros/MWh. Este precio irá a más en el peor de los escenarios y a menos, en el mejor de ellos, según sus previsiones. Pero hay que recordar que la tarifa regulada de los hogares (PVPC) solo está ligada al mercado diario en un 45%; el resto depende de las cotizaciones de los mercados de futuros.

¿Por qué este mercado diario y el de los futuros (forward) no se están disparado con la actual crisis en la medida en que lo hace el crudo o el gas natural? Distintos analistas coinciden en que el peso de las renovables junto a la nuclear impiden que el gas para producir electricidad, a través de las centrales de ciclo combinado, logre casar y marcar el precio marginal del pool, salvo en las primeras horas nocturnas, entre las 20 y las 23 horas, en que desaparece la fotovoltaica. Sin embargo, aunque las cotizaciones registradas en esa banda horaria pueden superar con creces los 100 euros/MWh, la media diaria, con muchas horas a cero euros, se sitúa muy por debajo de aquella cifra.

Desde los años de la crisis energética desencadenada por la invasión rusa de Ucrania, el mix español de generación ha cambiado sustancialmente: según datos de Red Eléctrica (REE), el año pasado la producción con renovables supuso el 57% del total (ayer solo la fotovoltaica superó el 60%) y la potencia instalada casi un 70%, lo que, unido al 20% que representó la nuclear, no deja hueco para el gas, cuya producción desaparece literalmente entre las 13 y las 19 horas. En los años 2021-2022, el peso de las energías verdes era aún del 40-45% y el precio del gas subió hasta 92 euros/MWh, casi el doble que el actual.

El protagonismo de las renovables en España explicaría la actual diferencia de precios de la luz con los principales países europeos. Así, frente a los citados 14,39 euros/MWh del sábado en el mercado diario español, Francia, Reino Unido, Alemania y, muy especialmente, Italia, superaron con creces los 100 euros/MWh.

Los analistas consideran que, en cualquier caso, la de ahora es una crisis temporal y no estructural como lo fue la de Ucrania, cuando el grifo del gas ruso, hasta entonces “un suministro estable y competitivo”, desapareció de golpe sin posibilidad de retorno. Ello provocó un crack de precios que impactó muy directamente en la factura de la electricidad, especialmente en los hogares españoles. Solo en el conjunto de 2022 el precio medio del mercado diario (spot) superó los 200 euros/MWh. Ese año, sin horas a precios cero, el gas marcó el marginal del pool el 56% de las horas, y desde que comenzó la guerra de Irán, solo lo ha hecho el 26% y con un 22% de horas a precios cero.

“Europa no estaba preparada para aquella situación pero, en este caso, una vez que se resuelva la crisis, el suministro se podrá recuperar rápidamente, lo que no ocurrió entonces”, aseguran en ASE. La diversificación del suministro de gas, con un aumento cada vez mayor de las importaciones desde Estados Unidos, estabilizó los precios a partir de 2023, sin que aún se hubiese terminado la guerra de Ucrania.

La protección de los hogares

Esta semana, el Gobierno va a anunciar medidas para aliviar la factura energética, pero, según fuentes políticas, no tanto con intervenciones en el mercado eléctrico, sino mediante subvenciones a determinados sectores. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aageen, aseguró ayer que el Ejecutivo trabaja con los agentes sociales y aportaciones de los grupos parlamentarios para articular una respuesta que combine acciones de impacto inmediato con reformas de carácter estructural. Las medidas, que se aprobarán el viernes, se dirigirán a colectivos vulnerables y a los sectores económicos más expuestos, como el transporte y los sectores agrarios y pesqueros, según Aagesen. Se trata de evitar que las subidas de precios se trasladen al consumidor final y se descontrole la inflación.

Las mismas fuentes ponen en duda que el Gobierno vaya a intervenir el mercado, como hizo entre 2021 y 2023, y que apruebe medidas fiscales relevantes en la factura de la luz. En 2024, cuando los precios se fueron relajando, aprobó, de hecho, un IVA volante: cuando el precio se situaba por encima de los 45 euros/MWh en promedio durante un mes, el IVA bajaba del 21% al 10%, y cuando no se alcanzaba ese límite, el impuesto se recuperaba al 21%.

Además del papel de las renovables en la contención de precios, otra ventaja es que el PVPC (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor) de los domésticos goza de una cierta protección tras su reforma de 2023. Esta ya se calcula mediante dos componentes: el precio de los mercados de futuros y el del pool (hasta entonces, estaba indexado en su totalidad a este mercado spot). Cada uno pondera un 55% y un 45%, respectivamente.

En estos momentos, el precio de los futuros que se aplican a los hogares con PVPC (unos ocho millones) se estima en 49,88 euros/MWh (resultado de la media de los contratos anual, trimestral y mensual que las comercializadoras aplican el factura, según la nueva fórmula). El resto de los usuarios domésticos del mercado liberalizado mantendrán los precios pactados en sus contratos, que suelen ser anuales, por lo que tampoco sufrirán a corto plazo el impacto de la crisis.

Las cotizaciones de los futuros para abril y mayo son más bajas porque es primavera, hay abundante solar y eólica y los embalses están llenos. A partir de junio, los precios subirán, como es habitual en el periodo estival, si bien, para el año 2027 es de 56 euros/MWh, en línea con los datos históricos.