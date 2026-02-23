La UEFA sanciona provisionalmente a Prestianni tras su incidente xenófobo con Vinicius y no estará en el Bernabéu

Después de que el Real Madrid presentara quejas formales a la UEFA por el comportamiento racista y discriminatorio de Gianluca Prestianni sobre el jugador Vinicius, el máximo organismo del fútbol euroeo anunció el pasado miércoles que había designado un inspector de Ética y Disciplina para investigar el caso después de revisar el informe del partido. Este lunes se ha tomado una resolución. “El Organismo de Control, Ética y Disciplinario de la UEFA (CEDB) decidió suspender provisionalmente al Sr. Gianluca Prestianni para el próximo partido de competición de clubes de la UEFA para el que de otro modo sería elegible por la violación prima facie del Artículo 14 del Reglamento Disciplinario de la UEFA (DR) relacionado con un comportamiento discriminatorio”, dice la nota.

Las imágenes del encuentro -ida de los playoffs de la Champions- enseñaron al futbolista argentino tapándose la boca en reiteradas ocasiones y dirigiéndose a Vinicius. El delantero del Madrid, que siempre alegó que eran insultos xenófobos, se dirigió entonces al árbitro francés François Letexier para que activara de inmediato el protocolo antirracismo. La versión blanca se subrayó tras el encuentro con las palabras de Mbappé. “Le ha llamado cinco veces mono. Yo lo escuché y también otros jugadores del Benfica”, proclamó el francés.

La resolución, en cualquier caso, es provisional, según anunció la UEFA. “Esto se entiende sin perjuicio de cualquier decisión que los órganos disciplinarios de la UEFA puedan tomar posteriormente tras la conclusión de la investigación en curso y su respectiva presentación a los órganos disciplinarios de la UEFA”, concluye. Una decisión que deberá tomarse este martes a más tardar, puesto que el duelo de vuelta es este miércoles 25.

En ese encuentro tampoco estará en el banquillo el técnico del Benfica y ex del Madrid, José Mourinho, que fue expulsado. Precisamente, el portugués se refirió a Prestianni como una persona con un discurso “equilibrado” (“cada uno —Vini y Prestianni— dice una cosa”), pero sí apuntó con sus palabras al madridista. Señaló su celebración del gol como origen del caso y deslizó de forma sibilina que estos incidentes siempre le ocurren a él. “Pasa en tantos estadios, siempre con lo mismo… Hay alguna cosa que no va”, afirmó. Pero sus argumentos no hicieron eco en el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. “Me conmocionó y entristeció ver el presunto incidente de racismo hacia Vinicius. No hay ningún lugar para el racismo en nuestro deporte ni en la sociedad; necesitamos que todas las partes exijan cuentas a los responsables. En la FIFA nos comprometemos a garantizar que los jugadores, árbitros y aficionados sean protegidos, y que se tomen las medidas adecuadas cuando se produzcan incidentes”, expuso el dirigente, que felicitó al árbitro por activar el protocolo.

En Portugal, donde se produjo el presunto insulto de Prestianni sobre Vinicius, el racismo está incluido en el artículo 240 del código penal, con castigos diversos dependiendo de su gravedad, a partir de seis meses de cárcel.

Tanto la FIFA como la UEFA han pensado siempre en el público a la hora de establecer sus protocolos. Pese a ello, el organismo europeo trata así el racismo en el artículo 14 de su código disciplinario: “Cualquier entidad o persona sujeta a estas normas que insulte la dignidad humana de una persona o grupo de personas, por cualquier razón, como su color de piel, raza, religión, origen étnico, género u orientación sexual, será sancionada con una suspensión de al menos diez partidos o un periodo de tiempo determinado, o cualquier otra sanción adecuada”. De momento le ha caído uno. Queda por ver la resolución final.