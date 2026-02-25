Kylian Mbappé no jugará contra el Benfica por molestias en la rodilla izquierda

El máximo goleador del Real Madrid se pierde la vuelta del ‘playoff’ de la Champions pese a que Arbeloa había asegurado su presencia

El Real Madrid se jugará este miércoles el pase a los octavos de final de la Champions contra el Benfica sin Kylian Mbappé. Las molestias que arrastra en la rodilla izquierda lo han dejado fuera de la lista que ha anunciado el club este mediodía, a nueve horas del choque en el Bernabéu, donde el equipo blanco defenderá el 0-1 logrado en Lisboa.

La ausencia del delantero contrasta con la palabras de este martes de Álvaro Arbeloa, que dio por segura la presencia del delantero. “Está preparado para jugar mañana, que a estas horas es lo más importante”, aseguró en la rueda de prensa previa. “Lleva varias semanas [con molestias], todo el mundo lo sabe. Lo que quería poner en valor es el compromiso y esfuerzo tan grande que está haciendo. Está listo para mañana, que seguro que lo vamos a necesitar”, indicó después del último entrenamiento.

Desde que arrastra estos problemas en la rodilla izquierda, a principios de diciembre, Mbappé se ha perdido cuatro partidos completos (Manchester City, Betis, Atlético en la semifinal de la Supercopa y Real Sociedad), descansó contra el Albacete en Copa, y viajó a última hora a Arabia Saudí para la final de la Supercopa ante el Barcelona, aunque solo pudo disputar un cuarto de hora.

El siguiente compromiso del Madrid será el próximo lunes en casa frente al Getafe, una cita para la que, según fuentes del club, no está confirmada la presencia de Kylian, autor 38 goles esta temporada en todas las competiciones.

La ausencia de Mbappé se une contra el Benfica a las de los lesionados Huijsen, Militão, Bellingham y Ceballos, y el sancionado Rodrygo. Con vistas a una posible clasificación, en el equipo blanco se encuentran apercibidos Tchouameni, Vinicius y Carreras. Si vieran una tarjeta amarilla, se perderían la ida de los octavos.