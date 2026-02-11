Ir al contenido
_
_
_
_
Fútbol
Superliga

El Real Madrid y la UEFA firman la paz después de cinco años de disputas por la Superliga

Florentino Pérez y Aleksander Ceferin acuerdan cambios en el modelo del fútbol europeo y dan por terminada la batalla legal

David Álvarez
David Álvarez
Madrid -
El Real Madrid y la UEFA han anunciado este miércoles con sendos comunicados idénticos que han puesto fin a la larga disputa que comenzó en abril de 2021 cuando el club presidido por Florentino Pérez puso en marcha junto a otros 11 equipos el proyecto de una Superliga al margen del organismo rector del fútbol. Ambas entidades aseguran que “llegan a un acuerdo por el bien del fútbol europeo de clubes”.

El anuncio llega después de casi un año de conversaciones directas entre el Madrid, la UEFA y la ECA (asociación de clubes europeos en sus siglas en inglés). El comunicado dice que han alcanzado el pacto “respetando el principio del mérito deportivo y haciendo hincapié en la sostenibilidad a largo plazo de los clubes y la mejora de la experiencia de los aficionados mediante el uso de la tecnología”.

El consenso, dicen, “también servirá para resolver sus disputas legales relacionadas con la Superliga Europea, una vez que se implemente un acuerdo definitivo”.

El anuncio supone también que A22, la empresa creada para promover el proyecto, desista también de la reclamación multimillonaria que había emprendido contra la UEFA. Entre A22 y el Madrid, reclamaban al organismo europeo más de 4.500 millones de euros en un proceso que se encuentra en sus primeras fases de arbitraje, paso previo obligatorio antes de la interposición de una demanda de reclamación de daños y perjuicios.

Superliga futbol

El Madrid era ya el único club que mantenía su empeño con el proyecto, después de que Joan Laporta desvinculara públicamente al Barcelona el sábado pasado. Por el camino habían ido cayendo el resto de los otros 11 clubes fundadores, empezando, ya en abril de 2021, por los seis ingleses (Liverpool, Manchester United, Manchester City, Arsenal, Chelsea y Tottenham), el Atlético de Madrid, el Milan y el Inter de Milán. Quedaron solo tres: Juventus, Barcelona y Madrid.

Los italianos manifestaron que querían dejar el proyecto en 2023, lo que dejó solos a Laporta y Florentino Pérez, el último que ha sostenido el empeño hasta anunciar el acuerdo final este miércoles.

