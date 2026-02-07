El Barça hace oficial su salida de la Superliga

Lo que era un secreto a voces ya es oficial este sábado: el FC Barcelona se desvincula de la Superliga. En un escueto comunicado, la entidad azulgrana ha comunicado que no seguirá ligada al proyecto que impulsó el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. A través de una escueta nota de apenas tres líneas en la que no da más detalles sobre los motivos de la decisión, ha informado de que ya ha notificado formalmente su separación tanto a la Superliga como a los clubes que formaban parte del proyecto: “El FC Barcelona informa que hoy ha notificado formalmente a la European Super League Company y a los clubes que han formado parte de ella su desvinculación del proyecto de la Superliga europea”, reza la publicación.

De esta manera, la entidad presidida por Joan Laporta, que dimitirá este próximo lunes de cara a las elecciones que se celebrarán el próximo 15 de marzo, pone fin a su participación en el proyecto propuesto en 2021. Unas intenciones que no eran ningún secreto, y que deja solo al Real Madrid de Florentino Pérez de los 12 clubes de entre España, Inglaterra e Italia que se sumaron a la iniciativa hace ya cinco años.

Después de la salida de Manchester City, Atlético, Milan, Inter, Juventus, Tottenham, Manchester United, Chelsea, Liverpool y Arsenal, el Barcelona confirma su desvinculación. Algo que ya era evidente cuando Joan Laporta decidió cambiar de rumbo hacia la UEFA. El mandatario azulgrana, que afronta unas nuevas elecciones el próximo 15 de marzo, se ofreció como mediador en el conflicto UEFA-Superliga cuando fue invitado a la cumbre de los clubes en octubre del año pasado. El presidente abogó por alcanzar un acuerdo después de proclamar que es partidario de que el Barça vuelva a formar parte de la confederación europea y, consecuentemente, se aleje del torneo que ahora abandera prácticamente en solitario su homólogo del Real Madrid.

“Ya sabéis que estamos en la línea de tender puentes entre la Superliga y la UEFA”, aseguró Laporta a su regreso de la asamblea anual de clubes celebrada en Roma. “Estamos por la pacificación y porque los clubes que están en la Superliga regresen a la UEFA”, ratificó después el presidente del Barça en un acto de la Fundación Cruyff. Y apenas unos meses después, lo que era un secreto a voces se torna oficial. Laporta entiende que se impone un cambio de dirección para favorecer los intereses del Barcelona.