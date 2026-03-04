Carmelo Ezpeleta, CEO de MotoGP, sobre el gran premio de Qatar: “Es difícil que se pueda celebrar la carrera”

El dirigente español, máximo responsable de la empresa organizadora del Mundial de motociclismo que arrancó el pasado fin de semana, advierte de la probable cancelación del evento previsto para el 12 de abril

El español Carmelo Ezpeleta, CEO de MotoGP Sports Entertainment Group, empresa organizadora del campeonato mundial de motociclismo, ha reconocido en un evento celebrado en Madrid con los tres campeones del mundo de 2025 que va a ser “difícil que se pueda disputar la carrera de Qatar” debido al conflicto bélico que sufren los países de esa zona de Oriente Medio.

Así, Ezpeleta ha señalado que el Gran Premio de Qatar, previsto para el 12 de abril, tras la disputa de las citas de Brasil y Austin, “parece complicado que se pueda celebrar”, aunque ha subrayado que están “en contacto con el gobierno de Qatar y con los organizadores” y ha apuntado que “todavía es pronto para tomar una decisión”.

En el supuesto de que la misma no se pudiese disputar, puso de relieve que “no se podría sustituir por otro emplazamiento en la misma fecha” y destacó que “encajarlo de nuevo en otra fecha del calendario resultará bastante complicado. Pero somos expertos en hacer calendarios. Ir a otro sitio, seguro que no”.

El ataque de la alianza integrada por Estados Unidos e Israel sobre Irán, que acabó con la vida del ayatolá Ali Jameneí, ha desatado un conflicto bélico que afecta en mayor o menor medida a los países colindantes y a la península arábica. Doha, un enclave estratégico en esa zona de Oriente Próximo debía no solo acoger ese GP de MotoGP, sino también la Finalissima entre las selecciones de fútbol de España y Argentina. Los dos eventos penden de un hilo y todo indica que serán suspendidos de manera oficial en las próximas horas.