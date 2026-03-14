Estados Unidos iniciará la liberación de 86 millones de barriles de crudo a finales de la próxima semana

El Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE) ha anunciado que a finales de la próxima semana comenzarán a llegar al mercado los primeros 86 millones de barriles de crudo que liberará de su reserva estratégica, en el marco del acuerdo alcanzado con los países de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) para sacar a los mercados un total 400 millones de barriles con el objetivo de suavizar las perturbaciones en los mercados petroleros derivadas de la guerra en Oriente Próximo y el cierre del estrecho de Ormuz. En un comunicado publicado este viernes, el DOE anota que ha emitido una Solicitud de Propuestas (RFP) para un intercambio de crudo de la reserva estratégica con empresas tras anunciar el miércoles que liberará en total 172 millones de barriles de petróleo.

Las empresas devolverán el petróleo prestado al DOE “junto con barriles adicionales como prima, fortaleciendo así la reserva y estabilizando los mercados sin costo alguno para los contribuyentes estadounidenses”. La devolución se hará según un cronograma ya diseñado por las autoridades para “proteger los mercados comerciales y al pueblo estadounidense”. Se prevé que las primeras entregas comiencen a llegar al mercado a finales de la próxima semana, según el DOE.

“La medida adoptada hoy refleja el compromiso constante del presidente [Donald] Trump de salvaguardar la seguridad energética de Estados Unidos y contribuir de manera constructiva la estabilidad del mercado global. Al participar en la liberación internacional coordinada, contribuimos a garantizar que el suministro siga siendo fiable durante un período de gran incertidumbre global”, apuntó el subsecretario de la Oficina de Hidrocarburos y Energía Geotérmica, Kyle Haustveit, en el comunicado. Actualmente, la reserva estratégica de petróleo estadounidense cuenta con unos 415 millones de barriles.

La medida de emergencia para aliviar el precio del petróleo fue tomada tras la reunión extraordinaria de los 32 miembros de la AIE, en la que dispusieron que las reservas serían puestas en el mercado según las circunstancias nacionales de cada país miembro. Se trata de la mayor liberación de reservas en la historia de la agencia, creada tras la primera crisis petrolera de 1973. La anterior fue en 2022, tras la invasión rusa de Ucrania, cuando liberó una cifra muy inferior: 182 millones de barriles de crudo.a guerra en Oriente Medio ha derivado en una crisis energética por la escalada significativa del precio del petróleo en los mercados internacionales ante la situación en el estrecho de Ormuz, el enclave energético estratégico controlado por Irán, por donde pasa aproximadamente un 20% del petróleo mundial, un quinto del gas y gran parte de minerales estratégicos.