Trump liberará las reservas de petróleo de Estados Unidos para abaratar el precio de los combustibles

Los depósitos están en mínimos históricos. Los republicanos se habían resistido a la medida. El anuncio se produce el mismo día que la IEA acuerda liberar 400 millones de barriles

El precio de la gasolina ha subido este miércoles por décimoprimer día consecutivo. El galón del combustible más usado en Estados Unidos supera ya los 3,5 dólares. El presidente del país, Donald Trump, ha señalado que recurrirá a la reserva estratégica de petróleo para ayudar a abaratar el precio global del crudo que se ha disparado tras el inicio de la guerra en Irán.

“Lo haremos, y luego lo restableceremos”, señaló el republicano durante una entrevista con la cadena de televisión local WKRC durante a Cincinnati. El mandatario está en plena campaña para las elecciones de mitad de mandato. Quiere recuperar el terreno perdido porque los sondeos revelan un profundo desgaste ante su agresiva política migratoria y las dificultades para resolver la crisis de la asequibilidad, entre otros motivos. “Lo llené una vez (las reservas) y lo volveré a llenar. Ahora mismo lo reduciremos un poco, y eso bajará los precios”, manifestó este miércoles.

Trump confirmó que descargará reservas el mismo día que una treintena de países que forman parte de la Agencia Internacional de la Energía (IEA) han acordado liberar grandes reservas de petróleo, unos 400 millones de barriles, en la mayor intervención de la historia, para restar presión sobre los precios. Trump no ha precisado qué cantidad de petróleo pondrá en el mercado.

Más tarde, en un mitin electoral en Kentucky con seguidores republicanos, aseguró: “Me complace informar que la Agencia Internacional de Energía acordó coordinar la liberación de un récord de 400 millones de barriles de petróleo de diversas reservas nacionales de petróleo en todo el mundo, lo que reducirá sustancialmente los precios del petróleo a medida que ponemos fin a esta amenaza para Estados Unidos y el mundo. No queremos irnos antes de tiempo, ¿verdad?”. Durante su intervención, una mujer del público se desmayó y obligó a parar su discurso durante unos minutos.

El secretario de Interior, Doug Burgum, ya había adelantado la posición de Washington al manifestar que es para momentos como este para los que se acumulan las reservas.

Hasta hace un par de días, los republicanos se oponían a esta opción. Atacaron al expresidente demócrata Joe Biden cuando lo hizo en 2022 tras el inicio de la invasión rusa de Ucrania. Y ahora les resultaría difícil defender lo contrario.

La preocupación en la Casa Blanca por el encarecimiento de los carburantes en pleno año electoral ha provocado algunas fricciones entre el equipo de gabinete de Trump. El secretario de Energía, Chris Wright, había expresado su rechazo a liberar las reservas bajo el argumento de que el repunto de los precios es algo temporal. “Es solo miedo y percepción”, justificó esta semana en una entrevista en la cadena conservadora Fox News. “El mundo cuenta con un suministro abundante de energía gracias a la agenda de dominio energético del presidente Trump”, agregó. Pero la principal asesora de la Casa Blanca, Susie Wiles, advirtió del efecto catastrófico para los republicanos en las elecciones del próximo noviembre si no se pone fin a la escalada de la gasolina.

La Reserva Estratégica de Petróleo contiene actualmente unos 415 millones de barriles, poco más de la mitad de su capacidad. Los almacenes no se han repuesto después de que Biden ordenara emplearlos para afrontar la crisis energética de 2022.

Las reservas de petróleo de Estados Unidos están almacenadas en cuatro depósitos subterráneos a lo largo de las costas del golfo de México. Cuenta con una capacidad de 713,5 millones de barriles. Tienen conexión directa, a través de barcos y buques cisternas, con la mitad de las refinerías de Estados Unidos. Desde que el inquilino del Despacho Oval da la orden, el crudo tarda unos 13 días en llegar al mercado. Es el tiempo necesario para realizar el proceso de ventas, adjudicar contratos y organizar el transporte, según explica Axios.

Con esta capacidad, se podrían llegar a poner en el mercado unos 4,4 millones de barriles diarios, según la web del Departamento de Energía. Aunque análisis alternativos calculan que la reserva no podría liberar más de unos dos millones de barriles al día aproximadamente.

La reserva de petróleo de Estados Unidos se creó tras la crisis de petróleo de 1973, cuando varios países árabes impusieron un embargo a Estados Unidos y otros países occidentales. Su objetivo era crear un almacén con capacidad de evitar la volatilidad de los precios del petróleo. Estados Unidos ha echado mano de estas reservas en cuatro ocasiones. Tras la guerra de Irak, en 1991; después del huracán Katrina en 2005; durante la crisis de Libia en 2011 y para afrontar la crisis energética desencadenada por la guerra de Ucrania en 2022.