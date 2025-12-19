El primer vuelo en solitario de la princesa Leonor como alumna del Ejército del Aire, en imágenes

9 fotosLeonor de BorbónEl primer vuelo en solitario de la princesa Leonor como alumna del Ejército del Aire, en imágenesLa heredera al trono ha pilotado el avión sin la compañía de un instructor, tras haber realizado las pertinentes clases en simulador y los vuelos junto a uno de los profesores de la academiaEl País19 dic 2025 - 11:25CETCompartir en WhatsappCompartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en BlueskyCompartir en LinkedinCopiar enlaceIr a los comentariosLa princesa de Asturias realizando una revisión de su avión antes de volar.Casa de Su Majestad el ReyBriefing previo a un vuelo de enseñanza de la princesa de Asturias en la Academia General del Aire y del Espacio.Casa de Su Majestad el ReyLa princesa en la cabina del avión Pilatus PC-21 a punto de iniciar el vuelo de enseñanza. Casa de Su Majestad el ReyLa princesa Leonor completa una de las sesiones de simulador de vuelo del Pilatus establecidas para alcanzar las competencias necesarias que le han permitido realizar “la suelta” con seguridad. Casa de Su Majestad el ReyLeonor de Borbón celebra con sus compañeros de la Academia General del Aire su primer vuelo en solitario. Casa de Su Majestad el Rey (Casa Real)Leonor durante un vuelo de enseñanza sobrevuela el Mar Menor.Casa de Su Majestad el ReyRecorrido hacia el avión con la instructora para realizar un vuelo de enseñanza a la princesa de Asturias.Casa de Su Majestad el ReyLa princesa Leonor realizando el procedimiento de puesta en marcha antes de su vuelo en solitario. Casa de Su Majestad el ReyLeonor charla con sus compañeras de la Academia General del Aire.Casa de Su Majestad el Rey