Gente y Estilo de vida
9 fotos
Leonor de Borbón

El primer vuelo en solitario de la princesa Leonor como alumna del Ejército del Aire, en imágenes

La heredera al trono ha pilotado el avión sin la compañía de un instructor, tras haber realizado las pertinentes clases en simulador y los vuelos junto a uno de los profesores de la academia

El País
