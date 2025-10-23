Guardiola, preparada para adelantar las elecciones en Extremadura al constatar que no tiene apoyo para los Presupuestos

La presidenta de Extremadura, la popular María Guardiola, está ya preparada para adelantar las elecciones de su comunidad tras constatar que no cuenta con los apoyos necesarios para sacar adelante los Presupuestos regionales. Fuentes cercanas al Ejecutivo extremeño confirman que la dirigente popular tiene tomada ya la decisión a raíz del pleno celebrado en la Asamblea regional este jueves, en el que Vox y PSOE han presentado enmiendas a la totalidad del proyecto de cuentas públicas.

“A la vista de que la izquierda y Vox coinciden en bloquear los mayores Presupuestos de Extremadura, la presidenta cumplirá con la hoja de ruta que avanzó para evitar que el crecimiento de Extremadura sea frenado”, señalan las mismas fuentes. “Todo apunta a que no tienen interés en que las cuentas salgan adelante”, añaden. Tras la sesión parlamentaria en la Asamblea de este jueves, Guardiola ha publicado un fragmento de su intervención en la red social X junto al siguiente mensaje, en el que refuerza sus pretensiones de anticipar la cita electoral: “No somos como Pedro Sánchez. Hemos cumplido: presentamos los presupuestos más ambiciosos de la historia. Si la oposición sigue empeñada en bloquear las cuentas, serán los extremeños quienes decidan su futuro”.

Desde Génova, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, había dado vía libre a sus líderes territoriales para la convocatoria adelantada de comicios frente a la resistencia de Vox a facilitar los Presupuestos tanto en Extremadura como en Aragón. “La decisión de mantener o de interrumpir una legislatura le corresponde al presidente de la comunidad autónoma, y lo tiene que hacer en el ámbito de sus responsabilidades, buscando lo mejor para la estabilidad económica y política de su comunidad autónoma”, ha dicho Feijóo este jueves desde Bruselas.

Jornada clave

La Asamblea de Extremadura iba a vivir este jueves una jornada clave. Guardiola acudía al pleno con su proyecto de Presupuestos en la mano y la duda de si Vox cumpliría finalmente con el órdago. Y así ha sido. Los ultras han presentado una enmienda a la totalidad de las cuentas propuestas por la presidenta popular, dando al traste con cualquier posibilidad de entendimiento. Ese movimiento presiona ya prácticamente sin margen de maniobra a Guardiola, que hace unas semanas se había comprometido a adelantar las urnas si no conseguía los apoyos necesarios.

Tanto la enmienda a la totalidad registrada por Vox como la presentada por el PSOE se votarán el martes próximo en la Asamblea regional. Ninguno de los partidos cuenta a priori con mayoría suficiente para que salgan delante. Pero el hecho de que decaigan es un paso meramente formal. Pues los escollos expresados por las formaciones políticas abocan a la prórroga de las cuentas. Lo que no está claro es cuándo sería la cita en las urnas.

Donde sí está fijado el día en el calendario es en Castilla y León, que tenía que convocar comicios en el primer trimestre del año próximo. El presidente de la comunidad, el también popular Alfonso Fernández Mañueco, llamará a las elecciones el 15 de marzo como muy tarde. En un principio, se habló de un superdomingo para esa jornada, en el que agrupar a otras comunidades que adelantasen comicios, pero esa tesis ha perdido fuelle.

Así, Guardiola podría tomar la decisión —en el plausible escenario de convocatoria anticipada— de convocar antes o después de Mañueco. De hacerlo previamente, la presidenta popular evitaría un efecto de arrastre nocivo provocado por el resultado de Castilla y León, donde su presidente está muy tocado por la crisis de los incendios de este verano. La dirigente extremeña, además, cuenta con un elemento a su favor: el líder del PSOE de su comunidad, Miguel Ángel Gallardo, está imputado en el procedimiento contra el hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En el caso de Aragón, el presidente autonómico, el también popular Jorge Azcón, no ha lanzado todavía una advertencia de adelanto electoral pese al portavoz de Vox esta semana a iniciar cualquier negociación de Presupuestos autonómicos. Y de momento condiciona sus Cuentas a que el Ministerio de Hacienda establezca la senda de déficit en un Consejo de Política Fiscal y Financiera, que espera una fecha próxima.