El mundo no empeora, mejora: 44 buenas noticias para empezar 2026 con optimismo

Una lista con datos positivos para el año nuevo, en la ‘newsletter’ de Kiko Llaneras

En este boletín despedimos el año con una tradición: una lista optimista que no es ni exhaustiva ni imparcial, porque solo contiene buenas noticias.

Lo hago así para combatir una paradoja: la mayoría de la gente cree que el mundo retrocede, y que nos dirigimos al caos, aunque los datos dejan claro que esa percepción es falsa. El mundo no empeora, mejora. Esto no significa que sea un lugar perfecto. Ni siquiera un buen lugar. Padecemos guerras, injusticias y enfermedades. Una minoría de la población posee la mayor parte de la riqueza, mientras el 10% sobrevive con apenas tres dólares al día. La pobreza es cotidiana. Pero de todos los escenarios globales que hemos conocido (no imaginado o deseado, sino conocido), este es el mejor.

Reconocer que progresamos inquieta a muchas personas, porque temen que eso nos hará conformistas. Pero yo pienso que es al revés: para seguir caminando, es útil saber que avanzas.

Feliz año nuevo,

Kiko

Las buenas noticias

❤️ 1. Vivimos más. La esperanza de vida global ha subido siete años desde 2000, hasta los 73 años. | OWiD

👶🏼 2. Mueren menos niños. La mortalidad antes de los quince se redujo a la mitad en dos décadas. | OWiD

💰 3. La pobreza extrema se reduce. En 2000 la sufría el 36% del planeta y ahora un 10%. China ha sacado de la pobreza a 50 millones de personas en los últimos cinco años. | OWiD

👩‍🎓 4. Las niñas que van al instituto subieron del 47% al 68% desde el año 2000. Se igualaron con los chicos y los superan en universidad. | OWiD

💡 5. Millones de personas consiguieron electricidad. El porcentaje global con acceso pasó del 78% al 92% desde 2000. En Rwanda pasó del 6% al 64%. | Banco Mundial

📱 6. ¿Cuánto pagarías por WhatsApp? El europeo medio pediría 500 euros al mes por dejar de usarlo. ¿Y por tu airbag o las vacunas de tu hija? Seguro que más de lo que pagaste. Pero ese valor no cuenta en el PIB: somos más ricos de lo que parece. | HBR

🧬 7. Un bebé recibió la primera terapia génica personalizada. KJ nació con una rara enfermedad metabólica; le diseñaron un tratamiento CRISPR a medida y ahora mejora. | Nature

💀 8. Pusimos cara a la tercera especie humana. Los denisovanos convivieron con nosotros y los neandertales hace decenas de miles de años. En 2010 solo teníamos un trocito de dedo; ahora también un cráneo. Su ADN sigue en nosotros. | Science, El País

⚡ 9. Las renovables superaron al carbón como fuente de electricidad. Por primera vez en la historia y a nivel global: 34% frente a 33%. | Ember

🏳️‍🌈 10. La homofobia retrocedió en Europa. Las personas con una visión negativa de la homosexualidad bajaron desde 1998: en España (del 33% al 19%), en Alemania (del 29% al 15%) y en Suecia (del 21% al 9%). | OWiD

🔬 11. Los grandes modelos de lenguaje hacen ciencia. Una IA ganó una medalla de oro en la Olimpiada de Matemáticas —algo que se esperaba hasta 2043—; otra reprodujo en días un hallazgo que llevó años a unos biólogos; y una tercera optimizó una reacción química ahorrando semanas de laboratorio. | Science

🚗 12. Helsinki pasó un año sin muertes de tráfico. ¿Cómo? Bajando velocidades a 30 km/h, estrechando carriles y priorizando peatones y bicis. | FC

🦫 13. Ocho castores hicieron en semanas lo que la burocracia no logró en siete años. En Chequia, una familia de estos animales construyó con rocas, barro y ramas una presa exactamente donde el gobierno la había planeado. Ahorraron 1,2 millones. “Nada de lo que hagan los castores me sorprende”, dice un experto. | National Geographic

🇪🇸 14. España cumplió 50 años de democracia. Somos un país más sano, rico, educado e igualitario que en 1975. | El País

💉 15. Miles de bebés evitaron el hospital (y no lo sabes). En 2023 España inmunizó contra la bronquiolitis a los recién nacidos. Mi hija fue una de las primeras. De golpe, los ingresos cayeron un 75% y se evitaron 10.000 ingresos de bebés. ¿Fue Luna una de ellas? Las desgracias evitadas son balas que esquivan tu casa sin que te des cuenta. | El País

🚭 16. Los adolescentes son la generación más sobria en décadas. Los jóvenes españoles que fuman a diario han bajado del 20% al 4% desde los noventa. Los que beben alcohol cada semana, bajan del 31% al 16%. También caen cannabis, cocaína y anfetaminas. | Estudes

🧠 17. La tasa global de suicidios se redujo un 50% desde 2000. En España bajó un 20%. | OWiD

👶 18. Nacen más niñas en China. Los abortos selectivos por sexo se están reduciendo: en 2010 nacían 117 chicos por cada 100 chicas y ahora 110, más cerca del ratio natural (105). | OWiD

💳 19. El 73% de las mujeres de países emergentes tiene cuenta bancaria. En 2014 solo eran el 50%. | World Bank

👩‍💼 20. Las mujeres en consejos de administración se quintuplicaron en Reino Unido. Han pasado del 9% al 43% en poco más de una década. | Gov.uk

👩‍🚀 21. Sunita Williams fue al espacio para ocho días, se quedó meses y batió un récord. Se “atascó” en la ISS por problemas técnicos, pero aprovechó para batir la marca femenina de paseos espaciales: 62 horas. | El País

🚀 22. Se volvió a batir el récord de lanzamientos al espacio. Hubo 309 intentos orbitales, el triple de lo normal. | Planet4589

🔭 23. Se construyó un telescopio revolucionario. El Vera C. Rubin barrerá el cielo entero cada tres días. Cada noche lanzará millones de alertas —ayudado por algoritmos inteligentes— para señalar objetos que se mueven o cambian de alguna manera. Veremos explosiones cósmicas y galaxias que nacen. | El País

☀️ 24. La energía solar se ha triplicado en siete años. Ahora las granjas de paneles solares se pueden ver con satélites, desde Badajoz al Tíbet. | El País

🔋 25. En África la electricidad llega tejado a tejado. Los hogares sin red eléctrica compran kits solares pagando a plazos con el móvil: alimenta luces, móviles, tele y ventilador. | Climate Drift

🇨🇳 26. China anunció su primer compromiso de reducción absoluta de emisiones. El país prometió en la ONU recortar más del 7% para 2035. No lo hará reduciendo su consumo de energía, sino multiplicando el peso de solar y eólica. | Nature

🌍 27. Las emisiones proyectadas para 2040 son un 40% menores que hace 10 años. El escenario sin medidas era de 50.000M toneladas de CO₂ y ahora vamos camino de que sean unas 30.000M toneladas. | Gates Notes

🌊 28. La alta mar tendrá protección legal por primera vez. El 70% del planeta son aguas internacionales, pero solo el 1% estaba protegido: eran tierra de nadie. En 2025, 79 países ratificaron un tratado histórico para crear reservas marinas allí. | EL PAÍS

🏊 29. Los parisinos vuelven a bañarse en el Sena. Llevaba 100 años prohibido por culpa de la contaminación. Este año, tres zonas abrieron junto a la Torre Eiffel y Notre-Dame. | CNN

🌾 30. La productividad agrícola se multiplica. El mundo produce un 250% más de cereales que en 1961 con solo un 14% más de tierra cultivada. Sin ese avance, habríamos arrasado bosques y ecosistemas para alimentarnos. | OWiD

📱 31. Una predicción IA por SMS salvó cosechas en India. Durante el último monzón, 40 millones de agricultores recibieron un aviso: las lluvias llegarían pronto y luego se detendrían. Eran un patrón inusual, pero gracias al mensaje pudieron reaccionar. | Le Figaro

👁️ 32. Un implante permite volver a leer a personas ciegas. Un chip milimétrico, más fino que un cabello, se inserta bajo la retina y se conecta a unas gafas con cámara. En un ensayo con 38 pacientes ciegos por degeneración macular, el 84% volvió a leer. | Stanford

🚕 33. Más coches que van solos. Los robotaxis sin conductor de California han recorrido 8 millones de kilómetros en 2025. | OWiD

💊 34. Llega un nuevo analgésico no opioide. Reduce el dolor postoperatorio tan eficazmente como los opioides pero sin riesgo de adicción. | Works in Progress

🥜 35. Dar alérgenos a los bebés funciona. Desde que se recomendó introducirlos pronto y poco a poco, las alergias de cacahuetes han bajado un 43% en EEUU. | NPR

💉 36. La obesidad cae en EEUU. El 12% de la población ya toma fármacos GLP-1 como Ozempic o Wegovy. Los resultados son brutales (pérdidas de peso del 15%) y su efecto se nota más allá: en hogares con usuarios, el gasto en comida rápida baja un 8%. | Gallup, Cornell

❤️‍🩹 37. Los infartos son menos mortíferos. En 1970, fallecían el 40% de los hospitalizados por infarto, mientras que ahora solo muere el 10%. Un estudio lo llama «milagro médico». | Stanford

🎗️ 38. La supervivencia al cáncer se ha duplicado en 50 años. “Estamos en la edad de oro de la investigación contra la enfermedad con avances en genómica, ciencia de datos e IA”, dice Cancer Research UK. | CRUK

📡 39. Olvidamos lo aislados que vivíamos. En 1815, más de 2.000 soldados murieron en una batalla que no debía librarse: la guerra había terminado, pero ellos no lo sabían. | Freethink

🍭 40. Escuché este cuento: “Tengo 80 años, pero me despierto en mi cuerpo de 38. Solo por un día. Unas manitas tiran de la manta: «Mama, ¡levanta!». Nos apretujamos en el coche, alguien deja caer unas galletas. Solía enfadarme tanto. Ahora absorbo el ruido, el caos. Sé que mi coche estará silencioso muchos años. A la hora de dormir, no me salto páginas del cuento. Leo cada palabra. Y soy yo la que pregunta: ¿Podemos leer otro libro?” | The Breeze

🐱 41. Leí esto: Ámsterdam construye escaleras diminutas para que los gatos no se ahoguen en sus canales. | Euronews

📹 42. Encontré este vídeo: “dos chavales en 2003 sin saber que acababan de crear un éxito global”. Dan un concierto en el campus. No hay casi nadie. Pero tocan una canción que acabará siendo un himno generacional. Es emocionante ver el principio de algo, cuando ni sus protagonistas sospechan. | Reddit

📺 43. Aluciné con esto: Millones de personas entendieron las tripas de ChatGPT gracias a un video de YouTube. De tres horas. Grabado por el experto que mejor explica esta tecnología. Conocimiento de vanguardia, gratis y para cualquiera, en Bogotá o San Francisco. Esto también es Internet. | Andrej Karpathy

📮 44. Y un lector me mandó esta carta. “Leí tu lista de 2023 durante el incierto proceso de un tratamiento de quimioterapia. Quizá por eso agradecí especialmente tu visión positiva. Hoy soy la demostración de uno de los puntos de la lista de 2024: ‘Las innovaciones médicas no se detienen’. El tratamiento ha sido un éxito y estoy aquí para contarlo. El mundo no empeora, mejora”.

* * *

Si quieres más buenas noticias, mira en mi recopilaciones de 2024, 2023, 2022, 2021, 2020 y 2019. O en los envíos de Correo sí deseado.

