Este año lo cierro como el pasado, con una lista de datos que no es exhaustiva ni imparcial: solo contiene buenas noticias.

Hemos vivido un 2020 malo. El peor en décadas para muchos países: una pandemia ha matado a decenas de miles de personas en España, México o Colombia. Si has tenido suerte, sufrirás la crisis económica y el revés global. Si no la has tenido, habrás perdido a alguien.

Pero es posible ser optimista. Esta pandemia es propia del siglo XXI, porque se alimenta de nuestra hiperconexión y saltó de Wuhan a La Gomera en cuatro semanas. Pero también hay futurismo en su derrota: la vacuna más rápida de la historia salvará a millones con una tecnología impensable cuando usted fue al instituto. ¿Y no es ciencia ficción confinar un continente y casi sostener su economía? Al virus lo han frenado décadas de progreso. ¿Pero cuántas muertes hubiese provocado esta epidemia en 1970? La gripe de 1918 mató a 50 millones.

La otra razón para hacer la lista es la misma que el año pasado. Quiero combatir una paradoja: la mayoría de la gente cree que el mundo retrocede y que nos dirigimos al caos, aunque los datos dejan claro que esa percepción es falsa. El mundo no empeora, mejora. Esto no significa que sea un lugar perfecto. Ni siquiera un buen lugar. Padecemos injusticias, guerras, hambre y violencia. Una minoría de la población posee la mayor parte de la riqueza, mientras el 9% sobrevive con menos de dos dólares (1,6 euros) al día. La pobreza es cotidiana. Pero de todos los escenarios globales que hemos conocido (no imaginado o deseado, sino conocido) éste es el mejor.

Reconocer que progresamos inquieta a muchas personas, porque temen que nos haga conformistas. Pero yo creo que es justo al revés: para seguir caminando es útil sentir que avanzas.

Feliz año nuevo,

Kiko

Las 42 buenas noticias

1. 💉 La mejor: la vacuna más rápida de la historia. El principio de la vacuna de ARN se hizo en días, en un laboratorio que solo necesitó descargarse el genoma del virus por ordenador (sin tener ni una molécula del patógeno en sus laboratorios). | EL PAÍS

2. 📉 ¿El gráfico más importante del año? Es del artículo científico que demuestra la eficacia de la vacuna Pfizer y BioNTech. Representa cómo van contagiándose de covid dos grupos, el placebo (donde los casos crecen) y el de vacunados (donde apenas lo hacen). | Insight

3.💰 La economía global ha doblado su tamaño en 30 años. Es posible que se contraiga un 4% en 2020, por la pandemia; pero la tasa de pobreza todavía será una tercera parte de la registrada en 1990. | Axios

4. 🇨🇳 China sacó de la pobreza a 50 millones de personas. En los últimos cinco años. | Bloomberg

5. 👵🏻 Vivimos vidas más largas. La esperanza de vida pasó de 48 a 73 años entre 1950 y 2019. ¿Desde 2000? Aumentó siete años en todo el mundo y diez años en África (de 53 a 63). | OWiD

6. 👶🏼 Mueren menos niños. En 1960 uno de cada cinco menores se moría antes de cumplir cinco años; ahora sobreviven 24 de 25. | OWiD

7. ♥️ Y no solo niños: la gente de cualquier edad vive más. La esperanza de vida a los diez años se ha alargado 14 años desde 1950. En Inglaterra, por ejemplo, las personas de 60 años vivirá hasta los 84. | Max Roser

8. 🏄🏼‍♀️ La ola más grande del año la surfeó una mujer. Lo logró la brasileña Maya Gabeira, en Nazaré (Portugal), con una ola de 22 metros. Otra mujer será la primera al frente de un gran banco de Wall Street, Jane Fraser, en el Citigroup. | 'NYT' | FT

9. 🚗 El año pasado hubo menos muertes que nunca en las carreteras españolas. Se han reducido un 40% desde 2009. Y en 2020 bajarán aún más. | DGT

10. 🍾 Los jóvenes españoles beben menos. Los adolescentes de 15 o 16 años que se emborrachan son la mitad que en 2010 (un 10% en lugar del 21%). | HBSC

11. 💶 La renta media subió en España. Pasó de 15.000 euros en 2014 a 17.000 euros en 2019. El porcentaje de españoles en riesgo de pobreza bajó ligeramente, del 22,2% al 20,7%. | INE

12. ⚖️ Y se redujo la desigualdad global. Las diferencias de rentas entre pobres y ricos de todo el mundo tuvieron su máximo en los ochenta, pero después se han reducido. | Milanovic

13. 💴 Las personas devolvemos las carteras. Unos científicos perdieron miles de billeteras para comprobar que la mayoría de las personas las devuelve, sobre todo si llevan dinero. Es altruismo (en parte). | EL PAÍS

14. 🏠 A los refugiados alemanes les va bien. En 2015, el país abrió sus fronteras a 1,7 millones de refugiados. ¿Cinco años después? Más de la mitad trabaja y paga impuestos; 10.000 van a la Universidad; y el 80% de sus hijos se sienten queridos en el colegio. | 'The Guardian'

15. 👨‍👧‍👦 Las vacunas funcionan. Desde 2000, se han reducido a la mitad las muertes de niños por enfermedades prevenibles con vacunas. Los que tienen hepatitis, por ejemplo, son cinco veces menos. | OWiD | OMS

16. 🤑 Además, las vacunas son cada vez más baratas. El coste de inmunizar a un niño en un país pobre ha bajado de 25 a 18 dólares (de 20,4 a 14,7 euros) desde 2013. | FC

17. 😇 Las infecciones de VIH han caído un 23% desde 2010. El número de personas con acceso a tratamientos retrovirales se ha triplicado desde 2009. Los recibe el 68% de las personas contagiadas. | UNAIDS

18. 🩺 Un nuevo tratamiento para prevenir el VIH en mujeres duplica la efectividad del anterior. Y se usará más: en lugar de una píldora diaria, se administra con seis inyecciones al año. | 'NYT'

19. 🚭 La mortalidad por cáncer bajó un 15% entre 1990 y 2017. Sobre todo gracias a que muchas personas han dejado de fumar. | OWiD

20. 🧓🏻 Hay menos demencias (no más). En Europa y Estados Unidos, el riesgo de padecer alguna de estas enfermedades es un 13% menor que en 2010. | 'NYT'

21. 🛸 ¿Coches que vuelan? Es difícil creerlo a estas alturas —y es debatible que sean buena idea—, pero una empresa japonesa ha presentado un coche volador que pretende sacar al mercado. | 'NYT'

22. 🧬 Nuevas tecnologías contra el crimen. En tres años, la genealogía genética ha resuelto 200 homicidios y violaciones en EE UU. Algunos casos llevaban décadas abiertos. | Future Human

23. 👩🏻‍🏫 El aprendizaje asistido por ordenador funciona. En la China rural sirvió para reducir un 78% las diferencias entre lo que ganan de mayores los estudiantes del campo y la ciudad. Como dice un estudiante [del programa]: “Me siento como un estudiante de una escuela de élite en una ciudad moderna”. | EV

24. 🤖 Los robots escriben. Esta semana un boletín dejó que un algoritmo escribiese sus noticias, por probar. Le daban tres palabras y lo que se inventaba no suena nada mal, decía así: “[La luna es]… oficialmente un ‘estado fallido’, según un nuevo estudio que describe 14 meses de actividad en la luna. Los autores del trabajo atribuyen parte significativa de ese retroceso al sistema de alusión de asteroides y fallos de panel-solar.” | Orbital Index

25. 🧫 Sigue el boom de la carne artificial. Se multiplican las empresas que quieren producir carne en laboratorios (cultivando bacterias en lugar de engordando animales). ¿Las razones? Dejar de matar 70.000 millones pollos al año y cuidar el medio ambiente. | Axios

26. ☀️ La energía solar cuesta 10 veces menos que en 2009. La eólica cuesta una tercera parte. | OWiD

27. 🔋 En España las renovables produjeron el 44% de la electricidad. Más que la media europea, más que el año anterior, el doble que en 2007 y el triple que en 2000. | IEA | REE | EIG

28. 🇪🇺 Europa produjo más electricidad renovable que con combustible fósil. Fue la primera vez en la historia, y el sector redujo sus emisiones de CO 2 un 23%. | Ember

29. 🏙 La calidad del aire mejoró. Gracias a las medidas ambientales del continente europeo, en 2018 se habrán evitado unas 60.000 muertes prematuras respecto a 2009. | EEA

30. ⚡️ El 60% de los coches vendidos en Noruega son eléctricos. Otro 25% son híbridos. Hace cinco años los eléctricos no eran ni uno de cada diez. | EV

31. 🚲 El uso de la bicicleta subió un 50% en París. Los ciclistas del departamento de la capital francesa hacen 840.000 viajes al día. | 'Forbes'

32. 🚌 Bogotá comenzará a usar cientos de autobuses eléctricos. Será la mayor flota de toda América y dará servicio a 300.000 ciudadanos en 40 rutas. | Mixx.io

33. 🌎 ¿La población podría dejar de crecer a mitad de siglo? El número de hijos por mujer ha bajado de 4,7 en 1950 a 2,4 en 2017. | BBC

34. 🐯 Pero la de linces ibéricos aumentó un 23% este año. El número de ejemplares en la Península ha pasado de 94 animales en 2002 hasta casi 900. Es un éxito. | EL PAÍS

35. 🏃‍♀️ Las mujeres corren más rápido el maratón. Para estar entre las 250 más rápidas de EE UU hay que bajar de 2 horas y 35 minutos, en lugar de las 2 horas y 45 minutos que bastaban en el año 2000. | 'NYT'

36.👮🏾 Sudan criminalizó la mutilación genital femenina. Todavía la sufren el 90% de las mujeres del país, según las Naciones Unidas, pero ahora será un crimen penado con la cárcel. | BBC

37. 📚 Más niñas van al colegio. Desde 1995, las niñas de todo el mundo que reciben una educación secundaria han pasado del 73% al 89%. El porcentaje de universitarias se ha triplicado. | Unesco

38. 👨‍👩‍👦‍👦 Más tiempo cuidando a los hijos. Entre 1965 y 2010 los padres españoles (hombres) pasaron de dedicar apenas 10 minutos diarios a sus hijos, para darles de comer, limpiarlos o jugar con ellos, a dedicarles algo más de una hora. | OWiD

39. 🌅 A veces no hace falta ir lejos. Un fotógrafo sueco tuvo que cancelar todos sus trabajos fuera del país por la epidemia; a cambio recorrió su tierra natal haciendo fotos fantásticas. | 'NYT'

40. 🪐 Otras veces sí: China envió una misión a Marte. La sonda debería aterrizar sobre el planeta rojo en 2021. | 'NYT'

41. 🚀 SpaceX se convirtió en la primera empresa que lleva humanos al espacio. Dos astronautas pasaron nueve semanas en la estación ISS antes de amerizar de vuelta: “Bienvenidos al planeta Tierra. Gracias por volar con SpaceX”. | 'FT'

42. 👯‍♂️ “Nuestra gente puede volar”, pensaron millones de personas viendo un vídeo viral en Internet. Lo protagonizó un niño nigeriano de 11 años que baila ballet descalzo bajo la llovizna de Lagos. | AP

PD. Si necesitas más buenas noticias, mira las del año pasado.

* * *

