Petro hace un reajuste a los pagos a las EPS que el sector critica como insuficiente para subsanar la crisis de salud

En medio del cierre de este año, en el que el Gobierno da a conocer los principales indicadores económicos, faltaba un dato clave para la calidad de vida de los colombianos: la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que es el monto que el Gobierno les gira a las empresas intermediarias que administran la salud, llamadas Entidades Promotoras de Salud (EPS), por cada ciudadano afiliado. El Ministerio de Salud ha anunciado este martes que dicho valor aumentará un 9,03% para el régimen contributivo —por el que paga la mayoría de trabajadores y empleadores colombianos— y un 16,49% para el régimen subsidiado —con el que están cobijadas las poblaciones más vulnerables—. En total, el presupuesto pasará de 89,8 billones en 2025 a 101,3 billones en 2026, lo que representa un aumento de 11,6 billones de pesos.

Se trata de una cifra significativa, pero para el gremio de la salud es un aumento insuficiente, sobre todo si se compara con el histórico incremento del salario mínimo del 23% que fue anunciado un día antes por el presidente Gustavo Petro. Juan Carlos Giraldo Valencia, médico y director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, a través de un comunicado en video expresó este martes su preocupación porque “existe un desfase significativo entre el aumento del salario mínimo y el ajuste aprobado para la UPC, lo que pone en riesgo la sostenibilidad del sector prestador del servicio de salud”.

De acuerdo con Giraldo, con esta medida se rompe el equilibrio que mantiene al sistema el pie, pues se genera una diferencia entre los gastos obligatorios del sistema -por ejemplo, en salarios- y los ingresos que pueda conseguir a través de la la UPC. De acuerdo con los expertos, el sistema sanitario se mueve en función del salario mínimo. “Le pedimos al Gobierno nacional que reconsidere especialmente la cifra en el régimen contributivo mantenga algún grado de equilibrio entre estas variables”, añadió.

El gremio sanitario viene alegando durante todo el Gobierno que si no se aumenta considerablemente la cifra de UPC, el sistema de salud se mantendrá estancado en una crisis financiera de la que será muy difícil recuperarse. La misma Corte Constitucional había ordenado a inicios de este año que el Gobierno revisara el UPC que había dispuesto tanto para 2024 como para 2025, de un 5,3%, pues el tribunal consideraba que era insuficiente para que las EPS cubrieran todos sus costos; los rezagos, expuso, se podían detectar desde el 2021.

Ana María Vesga, presidenta de Acemi, la agremiación de las EPS contributivas, dice que el incremento del Gobierno para el régimen subsidiado, de 16,5%, sí cumple “con la orden de la Corte Constitucional de igualar los regímenes y seguramente será un alivio para más de la mitad de la población en ese régimen”. Pero en el caso del régimen contributivo, el aumento de 9% “está muy lejos de lo que se esperaría”, especialmente cuando se aspiraba uno de 17%.

Se trata de un anuncio preocupante, añade Vesga, teniendo en cuenta que en este segundo régimen está la mayor cantidad del gasto en salud. “El Ministerio de Salud no reconoce que hay un rezago actuarial muy importante en el sistema, expresado en las enormes deudas que hay entre aseguradoras y prestadoras , y en toda la crisis que se ha presentado para los pacientes y para la atención en los últimos años”, afirma la directora del gremio.

Expertos del sector salud han cuestionado varias veces la postura de Petro, quien ha mantenido más baja la UPC de lo que las EPS exigen. Para ellos, se trata de una estrategia del Gobierno para terminar de quebrar el actual sistema sanitario, que el presidente no pudo reformar a través de un proyecto de ley. La reforma a la salud que al inicio de su mandato se presentó como su propuesta estrella ha sido hundida en dos ocasiones en el Congreso, que durante todo este año ha dilatado una nueva discusión. El presidente, sin embargo, mantiene su pelea con las EPS que siguen activas, a la que señala recurrentemente por presunta corrupción o ineficiencia en el manejo de los recursos públicos.

Ante los graves problemas financieros, a través de la Superintendencia de Salud la Administración de Petro controla actualmente ocho EPS con más de 23 millones de afiliados. La más grande es una de estas, la Nueva EPS, que presta atención a 11 millones de personas y que fue intervenida por el Gobierno en 2024. Esto no ha ayudado a que mejore el servicio, según han denunciado sus afiliados.

En días recientes la EPS ha sido noticia porque la farmacia Droguerías Colsubsidio anunció que suspenderá a partir del primero de enero la entrega de medicamentos a sus afiliados, una decisión que se veían venir desde noviembre, y que fue motivada precisamente por retrasos en los pagos por parte de la entidad a la farmacia. El anuncio sobre el aumento de pagos por UPC, criticado por el gremio por no ser suficiente para subsanar las crisis financieras del sector, solo aumenta la tensión económica que, desde hace ya varios años, ejerce presión sobre un deteriorado sistema se salud.