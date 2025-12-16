El Congreso hunde de nuevo la reforma a la salud de Petro

El Congreso de Colombia ha hundido de nuevo la reforma a la salud del Gobierno del presidente Gustavo Petro. La mayoría de la comisión Séptima del Senado ha votado en la mañana de este martes contra el proyecto de ley más ambicioso del Ejecutivo, que buscaba transformar de raíz el sistema sanitario de naturaleza público-privada que funciona desde hace tres décadas en el país. Con 8 votos favorables por el archivo de la reforma y solo 5 en contra, los senadores de distintos partidos políticos opositores o declarados en independencia frente al Ejecutivo le han endosado al presidente una de sus peores derrotas legislativas de los últimos meses. La caída de una reforma, que ya había rechazado el Legislativo en el pasado, se da en medio de una profunda crisis financiera del sistema de salud que ha afectado la atención de millones de pacientes.

El ministro del interior, Armando Benedetti, criticó con dureza la decisión del Congreso minutos antes de una votación que ya daba por descontada: “Esperaron hasta el último día para hundir la Reforma a la Salud y así no poder revivirla en plenaria como hicimos con la Laboral. Han jugado con la salud de los colombianos de una forma cochina y barata”, escribió furioso el ministro, encargado de las relaciones con el Congreso en su cuenta de X. Los senadores que hundieron el proyecto fueron Honorio Henríquez y Alirio Barrera, del opositor Centro Democrático; Miguel Ángel Pinto, del Partido Liberal; Norma Hurtado, de La U; Ana Paola Agudelo, del Mira; Nadia Blel, del Partido Conservador; Lorena Ríos, de Colombia Justa y Libres; y Berenice Bedoya, de la Alianza Social Independiente. Quienes lo defendieron y votaron a favor de aprobarlo fueron los aliados del presidente: Wilson Arias, Martha Peralta y Ferney Silva, de su partido, el Pacto Histórico; Fabián Díaz, de la Alianza Verde; y de Ómar de Jesús Restrepo, de Comunes.

Esta derrota es una muestra más del poco control que ha tenido el Gobierno de Petro sobre el Congreso durante este último periodo legislativo. La fallida reforma buscaba cambiar el sistema de aseguramiento privado que funciona en Colombia desde 1993 por uno mayoritariamente público en el que el Estado garantice el acceso a la salud para los ciudadanos. Desde que llegó al poder, Petro ha insistido en que es urgente modificar el modelo actual para que la salud no sea un negocio en el que se enriquezcan empresas privadas, sino un derecho fundamental, como lo establece la Constitución. La reforma, por la que Petro dinamitó sus mayorías legislativas en 2023, proponía en concreto eliminar la intermediación de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) para que el dinero pasara directamente del Estado a las clínicas y hospitales.

Noticia de última hora...