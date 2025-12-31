Petro señala que el ELN fue blanco de un ataque de Trump en Venezuela: “Tememos que mezclan allí la pasta de coca para hacerla cocaína”

El jefe de Estado señala que el bombardeo ocurrió en una fabrica de Maracaibo donde supuestamente opera la guerrilla, pero la empresa desmiente ser atacada y el lugar de esta no corresponde con la información de la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro ha afirmado desde sus redes sociales que un ataque reciente del gobierno de Donald Trump en Venezuela ha caído en una fábrica ubicada cerca a la ciudad de Maracaibo, en la zona noroeste del país. “Sabemos que Trump bombardeó una fábrica, en Maracaibo, tememos que mezclan allí la pasta de coca para hacerla cocaína y aprovecha la ubicación en el mar de Maracaibo”, dijo el jefe de Estado a través de X. Luego añadió que los responsables de producir cocaína en la zona es la vieja guerrilla del ELN, con la que su Gobierno intentó dialogar para llegar a un acuerdo de paz, pero cuyas negociaciones están congeladas. “Es simplemente el ELN. El ELN está permitiendo con su traqueteo y su dogma mental, invadir Venezuela”, añadió el jefe de Estado.

El presidente no dijo el nombre de la empresa, pero hay una fábrica en Maracaibo llamada Primazol, que importa materias primas para la industria, y que ha estado publicando varios comunicados desde el 24 de diciembre negando ante muchos ciudadanos convencidos de que fueron bombardeados esa noche. Lo que ocurrió, dicen, fue un incendio a la 12 a.m., “en unos de los almacenes de materias primas”, causado por un problema eléctrico en el cableado del lugar. Los bomberos llegaron al lugar en la madrugada y controlaron la situación.

“Rechazamos de manera categórica las versiones que circulan en redes sociales”, dice el segundo comunicado de la empresa al respecto, negando cientos de especulaciones sobre el supuesto bombardeo esa noche. El rumor empezó a circular cuando el presidente Trump dijo que había ocurrido ya un bombardeo en Venezuela, pero antes de que aclarara que ocurrió en un puerto venezolano.

Más que para la fábrica en Maracaibo, el mensaje de Gustavo Petro es para las dos guerrillas que combaten en el Catatumbo, un zona fronteriza con Venezuela y donde está una de las mayores producciones de cocaína del Colombia. Una parte de esa cocaína, recuerda Petro, sale al mar Caribe pasando por Venezuela. “El ELN en el Catatumbo, y el frente 33 debe decidir si va a competir por la cocaína o por la Paz. Es apenas un 5% de la cocaína producida en Colombia la que pasa allá”, dice el mandatario en su cuenta de X. El frente 33 aún está en negociaciones de paz con el Gobierno, pero también está en una cruenta batalla en el Catatumbo contra el ELN que actualmente ha desplazado a cientos de familias. El ELN, por su parte, ha consolidado su poder en el estado de Zulia, donde está ubicada Maracaibo.

“En Zulia hay docenas de pistas clandestinas usadas por aeronaves livianas que transportan cargamentos de cocaína hacia Centroamérica y México. El acceso, y en algunos casos el control de estas pistas, le ha permitido al ELN beneficiarse de cada fase de la cadena de suministro de cocaína que empieza en el Catatumbo y termina con vuelos cargados de droga que salen de Venezuela”, dice un informe reciente de Insight Crime sobre la expansión de las guerrillas en territorio venezolano. “Las autoridades han descubierto cultivos de coca a gran escala en territorios dominados por el ELN [en Zulia], así como también laboratorios de cocaína, los cuales han proliferado en los mismos municipios. Zulia también le ofrece impunidad al ELN. La guerrilla mantiene estrechos vínculos con elementos del Estado venezolano”.

El presidente colombiano también afirma en su largo mensaje de redes sociales que las lanchas atacadas con misiles por Estados Unidos, en las que han muerto ya más de cien personas, “no llevaban cocaína sino cannabis”. La cocaína que sale por esas costas, asegura Petro, “está pasando en submarino y contenedor. El cannabis es el atacado ilegítimamente”.

Noticia en desarrollo