Trump escala el conflicto con Venezuela a un nuevo nivel con el inicio de operaciones encubiertas

El republicano desvela el primer ataque terrestre de Estados Unidos, ejecutado por la CIA con drones, contra un muelle donde supuestamente se cargaban barcos con droga

Estados Unidos ha abierto una nueva fase de operaciones militares en su ofensiva contra Venezuela para conseguir sus dos objetivos: impulsar la guerra contra el narcotráfico y deponer al presidente Nicolás Maduro. Tras el bombardeo por parte del ejército estadounidense de una treintena de supuestas narcolanchas en aguas del Caribe y del Pacífico, que han dejado más de un centenar de personas asesinadas y la intercepción de dos petroleros, el presidente Donald Trump ha confirmado la primera operación terrestre en Venezuela.

El ataque de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) contra una instalación portuaria junto a la costa de Venezuela, el primer ataque terrestre de Estados Unidos en el país caribeño, forma parte de esa nueva estrategia. La operación, de la que aún se desconocen muchos detalles, fue realizada con drones en un muelle de la costa venezolana.

Las autoridades estadounidenses sospechaban que el cartel narcotraficante conocido como Tren de Aragua utilizaba la infraestructura para almacenar drogas y transportarlas a través de otras embarcaciones, según ha detallado la cadena CNN, que cita fuentes familiarizadas con el asunto. El ataque con drones, coordinado por la CIA, fue rápido y no dejó víctimas, ya que se produjo cuando no había personas en las inmediaciones de la instalación.

Muchas incógnitas

Llama la atención la falta de información y detalles. Se desconoce el lugar exacto del ataque, la hora y el contingente empleado, más allá de que se utilizaron varios drones. Tampoco está claro si la CIA tuvo apoyo del ejército. Allie Weiskopf, la coronel portavoz del comando de operaciones especiales, negó la participación de este grupo militar en el ataque sobre el terreno en Venezuela pese a especularse con el apoyo con labores de inteligencia.

Las operaciones encubiertas con el respaldo de la CIA figuran en lo alto del abanico de opciones manejadas por la Casa Blanca como parte de la nueva escalada de Trump contra Maduro, según explicaron dos altos cargos estadounidenses a Reuters.

El magnate republicano confirmó este primer ataque sobre el terreno en Venezuela durante una entrevista realizada el pasado viernes con John Catsimatidis, propietario de la emisora de radio neoyorquina WABC, de línea conservadora. Catsimatidis, multimillonario dueño de una cadena de supermercados en Manhattan, no se percató del alcance de las palabras de Trump cuando le preguntaba sobre la campaña militar que Estados Unidos ha lanzado en Venezuela: “Tienen una gran planta o una gran instalación desde la que salen los barcos. Hace dos noches la eliminamos”, dijo el inquilino del Despacho Oval.

Trump y Netanyahu, en Mar-a-Lago, este lunes. Jonathan Ernst (REUTERS)

Las redes sociales captaron el mensaje del presidente. Se viralizó y este lunes los periodistas le preguntaron sobre el ataque durante la reunión que mantuvo con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu: “Hubo una gran explosión en la zona del muelle donde cargan las lanchas con drogas. Ya fuimos por esas lanchas, y ahora hemos atacado la zona, de manera que esa área de operaciones ya no existe”, respondió el republicano.

El presidente estadounidense evitó confirmar si el ejército estaba detrás del ataque. “No quiero decir eso”, dijo. “Sé exactamente quién lo hizo, pero no quiero decirlo. Pero ya sabes, fue a lo largo de la costa”, abundó, en unos comentarios que agrandaban las dudas y preguntas que rodean al ataque. Ni la CIA ni la Casa Blanca ni el Pentágono han ofrecido explicaciones sobre el ataque. El Gobierno venezolano tampoco se ha pronunciado sobre la operación desvelada por Trump.

Altos funcionarios de Washington han asegurado tanto en sesiones informativas con legisladores como en declaraciones públicas que Estados Unidos tiene la intención de seguir atacando a presuntos narcotraficantes utilizando una estrategia similar a la empleada en la guerra contra el terrorismo de Al Qaeda de la década pasada. La CIA desempeñó un papel crucial durante esa campaña. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha comparado abiertamente a los narcotraficantes con Al Qaeda.

Tercera fase

En cualquier caso, la operación terrestre sobre un muelle en Venezuela supone el primer paso de la tercera fase de presión de Washington sobre Caracas con el que Trump quiere intensificar la presión sobre Maduro.

La presión estadounidense comenzó tras la victoria de Trump en las elecciones de noviembre del año pasado. Entonces, empezó a vincular a Maduro con el narcotráfico y calificó a Venezuela como un narcoestado. Designó al llamado Cartel de los Soles, un supuesto grupo narcotraficante, como organización terrorista y ha situado al mandatario venezolano como cabecilla de esta red de narcotráfico.

Hace un par de meses lanzó la operación militar Lanza del Sur en su lucha contra el narcotráfico. Empezó a concentrar un gran contingente militar en la región y desplazó a su mayor portaviones, el USS Gerald Ford a aguas del Mar Caribe. Ha concentrado cerca de Venezuela al mayor despliegue militar en décadas con más de 14.000 militares y una flota de barcos de guerra.

En septiembre, empezó a lanzar ataques contra supuestas narcolanchas que surcaban aguas del mar Caribe junto a Venezuela. Desde entonces, ha bombardeado, sin aval del Congreso ni autorización judicial, a más de una treintena de narcolanchas en las que han resultado asesinadas 102 personas.

Fotografía cedida por la Marina de los Estados Unidos donde se muestra el USS Gerald R. Ford en el Estrecho de Gibraltar, el 1 de octubre de 2025. Alyssa Joy (EFE)

Estas operaciones están envueltas de polémica tras conocerse hace unas semanas que en uno de los ataques realizados por el ejército estadounidense a principio de septiembre contra una embarcación que supuestamente transportaba droga quedaron dos supervivientes. Las informaciones publicadas aseguran que el almirante Frank Bradley ordenó un segundo ataque para matar a los supervivientes siguiendo órdenes del secretario de Defensa. De confirmarse las acusaciones podría considerarse como crímenes de guerra. El suceso está siendo investigado por comisiones bipartidistas en las dos cámaras del Congreso.

La segunda fase de la estrategia para intensificar la presión sobre Maduro fue la intercepción e incautación de la carga de dos petroleros en aguas del Caribe. La acción, dirigida por la Guardia Costera estadounidense, se produjo después de que Trump anunciara un “bloqueo total y completo” para todos los petroleros sancionados por Washington que entran y salen del país sudamericano.

La operación alimenta la teoría del interés de Estados Unidos en el petróleo de Venezuela. El país caribeño tiene las mayores reservas mundiales de crudo, pero tiene una industria petrolero ineficiente tras años sin invertir y retirada de las compañías internacionales con capacidad para hacerlo.

Los analistas llevaban semanas esperando una intervención militar contra objetivos terrestres en Venezuela. Trump desveló hace unas semanas que tenía todo preparado para iniciar esa fase de la operación. A principios de diciembre tras una reunión con su gabinete aseguró: “Empezaremos con los ataques por tierra. Será mucho más fácil así. Sabemos dónde están, qué rutas cogen”. Y explicó que el objetivo era “acabar con esos hijos de perra”, en referencia a los narcotraficantes.