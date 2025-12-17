Ir al contenido
Hoy en EL PAÍS
PODCAST | Tensión entre Estados Unidos y Venezuela

De una cárcel con discoteca a las narcolanchas: mitos sobre el Tren de Aragua

La banda criminal venezolana lleva meses en el punto de mira de Trump, pero ¿qué hay de verdad en lo que se dice sobre ella?

Bárbara Ayuso
Bárbara Ayuso
Madrid -
Ir a los comentarios

Donald Trump sigue atacando supuestas narcolanchas en el Caribe y en el Pacífico. Acusa a sus ocupantes de ser “narcoterroristas” del Tren de Aragua, una banda criminal venezolana que nació en la cárcel deTocorón y se ha expandido por América Latina. Sin embargo, la periodista que mejor conoce el Tren de Aragua duda de que las víctimas pertenecieran a él.

Ronna Rísquez, autora de El Tren de Aragua: la banda que revolucionó el crimen organizado en América Latina, nos cuenta en este episodio cuánto hay de mito y cuánto de realidad en torno a esta banda venezolana.

Créditos

Realizado por Bárbara Ayuso
Presentado por Ana Fuentes
Diseño de Sonido Nacho Taboada
Edición Ana Ribera
Coordinación José Juan Morales
Sintonía Jorge Magaz
Dirección Ana Alonso
Agradecimientos Espacio y revista LATE

Si tienes quejas, dudas o sugerencias, escribe a defensora@elpais.es o manda un audio a +34 649362138 (no atiende llamadas).

Disponible en todas las plataformas de podcast: Podium Podcast | Podimo | Spotify | Apple Podcasts | iVoox | Podcasts de Google | Amazon Music | Alexa | RSS Feed

Sobre la firma

Bárbara Ayuso
Bárbara Ayuso
Periodista en EL PAÍS Audio. Ha desarrollado su carrera en diarios como EL PAÍS y ABC y revistas como Jot Down y Forbes. Es licenciada en periodismo por la Universidad San Pablo CEU y coautora de 'Viaje al negro resplandor de Azerbaiyán'.
