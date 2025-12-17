De una cárcel con discoteca a las narcolanchas: mitos sobre el Tren de Aragua

La banda criminal venezolana lleva meses en el punto de mira de Trump, pero ¿qué hay de verdad en lo que se dice sobre ella?

Militares estadounidenses escoltando a presuntos medios de la banda venezolana Tren de Aragua SECOM (via REUTERS)

Donald Trump sigue atacando supuestas narcolanchas en el Caribe y en el Pacífico. Acusa a sus ocupantes de ser “narcoterroristas” del Tren de Aragua, una banda criminal venezolana que nació en la cárcel deTocorón y se ha expandido por América Latina. Sin embargo, la periodista que mejor conoce el Tren de Aragua duda de que las víctimas pertenecieran a él.

Ronna Rísquez, autora de El Tren de Aragua: la banda que revolucionó el crimen organizado en América Latina, nos cuenta en este episodio cuánto hay de mito y cuánto de realidad en torno a esta banda venezolana.

