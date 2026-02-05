La Policía vincula a Francisco de Borbón con cinco entidades financieras sospechosas de blanquear dinero del narcotráfico

Los investigadores destacan que el pariente lejano del rey emérito tenía “capacidad de disposición de los fondos millonarios” de la banda de Torán, supuesto capo de la droga

La Policía Nacional vincula a Francisco de Borbón, arrestado el pasado lunes en Marbella (Málaga), con hasta cinco “entidades financieras” sospechosas de blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas. Los investigadores entregaron un informe en la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso EL PAÍS, donde señalan al sobrino lejano del rey emérito Juan Carlos I como una pieza clave para el movimiento de fondos de la trama de narcos encabezada por Ignacio Torán, un presunto capo asentado en Madrid, y Óscar Sánchez, el inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) capturado en 2024 con más de 20 millones de euros en efectivo (varios de ellos, emparedados en su casa).

Este nuevo documento policial, firmado por la Unidad de Asuntos Internos y fechado el 19 de diciembre de 2025, apunta directamente contra De Borbón: “Este pudiera tener aún capacidad de disposición de los fondos millonarios que la organización criminal obtenía con la introducción de cocaína”. Tras detenerlo a principios de esta semana, el sospechoso pasó este miércoles a disposición del juez Francisco de Jorge, instructor de la Audiencia Nacional, que lo dejó libre tras interrogarle (aunque le impuso una fianza de 50.000 euros, le retiró el pasaporte y le prohibió salir del país). El magistrado le imputa un delito de blanqueo, según fuentes jurídicas. El sospechoso es hijo de los fallecidos Francisco de Paula de Borbón y Escasany, duque de Sevilla y primo lejano de Juan Carlos I, y la condesa alemana Beatrice von Hardenberg.

Antes de llegar hasta De Borbón, Asuntos Internos describe parte de la “estructuras” de blanqueo usadas por la banda de narcos de Ignacio Torán y Óscar Sánchez, que obtuvo ingentes beneficios a través de la introducción en España de toneladas de cocaína mediante contenedores marítimos —los investigadores le atribuyen la entrada en el país de, al menos, 2.500 millones de euros de droga—. La organización necesitaba lavar esos fondos y, para ello, había que moverlos. Es entonces cuando, según el sumario, brota la figura del hijo del duque de Sevilla, que ha desarrollado parte de su carrera en el mundo empresarial.

Los agentes enumeran cinco entidades usadas por la trama y “vinculadas” al sobrino lejano de Juan Carlos I: tres radicadas en el país africano Santo Tomé y Príncipe (ET Bank, VXL Bank, BE Bank); la irlandesa ET Fintech Europe Limite; y Alpha Trading LCC, una sociedad “de estrategia de inversión con sedes de Newport Beach (California) y Marbella”.

A lo largo del amplio informe, de 249 páginas, los agentes desgranan las conexiones de Francisco de Borbón con las cinco entidades. Por ejemplo, Asuntos Internos explica que VXL Bank es una entidad de Santo Tomé y Príncipe, “gestionada” por el británico Bijan Burnard y Francisco De Borbón. Esta sociedad se “autodefinía como ‘el mejor banco digital híbrido transfronterizo de África” y fue señalada por una supuesta “estafa con criptoactivos”. Según apuntan, uno de los hombres de confianza de Torán (Eduardo Montero) depositó en ella más de 1,5 millones de euros. Y el propio capo “también era cliente”.

El informe recoge una conversación interceptada a Torán, donde pregunta a uno de sus socios: “Bro, el dinero que está en Vxl, ¿está controlado?”. Su interlocutor le responde: “Sí, ellos son los que están poniendo el dinero. El otro día, los 200 los depositaron ellos”. Según la Policía, con ese “ellos” hacían referencia a Burnard y De Borbón; y con “200”, a 200.000 dólares.

Los investigadores recalcan que, tras las denuncias contra Vxl Bank por estafa, De Borbón y Burnard “cerraron” sus dominios y “cambiaron la marca” a ET Bank. Pero, desde ella, seguían “prestando los mismos [servicios] a la organización criminal”: “gestión de divisas y criptoactivos, así como la emisión de tarjetas bancarias para reintegrar al circuito legal los fondos del narcotráfico”. “Montero tenía acceso a más de 22 millones de dólares a través de ET Bank”, subraya el documento policial, que añade: “Y tanto él como Torán disponían de tarjetas vinculadas a esta entidad”.

Sin embargo, los planes se truncaron en noviembre de 2024, cuando Ignacio Torán, Eduardo Montero y Óscar Sánchez fueron detenidos. Entonces, Burnard y De Borbón “dejaron de operar con la marca ET Bank”; pero idearon una nueva, Be Bank, para “seguir gestionando fondos ajenos, entre los que probablemente aún se encuentren parte de los obtenidos” por banda de narcos, según el sumario.

“Vxl Bank, ET Bank y Be Bank no son bancos tradicionales, sino servicios de banca anidada o plataformas utilizadas por Burnard y Borbón en las que mostrarían a los clientes (Torán y Montero, etre ellos), los fondos que les estarían custodiando”, apostilla Asuntos Internos, que remacha: “Consultada la web del Banco Central de Santo Tomé y Príncipe, [ninguna de las tres] se han localizado como entidades bancarias autorizadas de Santo Tomé y Príncipe”.

La Policía Nacional pone igualmente la diana en Alpha Trading LCC, de la que De Borbón es socio. Los agentes subrayan que los sospechosos intercambiaron documentación que “señala a esta sociedad como intermediaria” para que los fondos de los narcos lleguen a Panamá. “La información aportada por las autoridades panameñas viene a confirmar la operativa de lavado de capitales llevada a cabo por todos los sujetos referidos: entre ellos, Ignacio Torán y Francisco de Borbón”, incide el informe del pasado 19 de diciembre.

Según ahonda el documento, De Borbón se encargó presuntamente de la “colocación de los fondos de Torán como titular de la sociedad Alpha Trading” y fue “depositante del contrato y titular de las cuentas bancarias donde se recepcionaron los fondos”. Los investigadores han identificado también una transferencia de 75.000 euros en 2023 a la empresa norteamericana del pariente del rey emérito desde otra compañía vincula a varios imputados por pertenecer a la organización de Torán.

Otra compañía “estrechamente relacionada” con la “organización criminal” de narcos y que conduce hasta De Borbón responde al nombre de ET Fintech Europe Limited, con sede en Dublín (Irlanda) —aunque no cuenta con web ni teléfono de contacto—. Los agentes destacan que, gracias a la información facilitada por las autoridades del país europeo, han podido comprobar que el pariente del monarca consta como director de dicha mercantil, además de poseer el 10% de las acciones. Una cúpula empresarial que comparte con algunos de los principales imputados en la Audiencia Nacional por la trama de tráfico de drogas: entre otros, con Juan Ángel Cervera, conocido como El Gestor o Juan el financiero (apodado así por dedicar parte de sus esfuerzos a la arquitectura financiera para mover el dinero procedente de la cocaína), que ostenta el 60% de la propiedad.

Los investigadores mantenían desde hace tiempo el foco sobre ET Fintech Europe, “vinculada con la aplicación bancaria ET Bank”. En noviembre de 2024, durante los registros en una vivienda de Cervera, la Policía grabó un vídeo del “visionado in situ” de un dispositivo móvil que localizaron, donde se observan unos “productos financieros” alojados en la compañía irlandesa, que supuestamente revelaban “más de 20 millones de dólares en diferentes monedas (fiat y virtuales)” procedentes del narco.

En la resolución dictada por el juez De Jorge al ponerle en libertad bajo fianza este miércoles, el magistrado subraya que “existen indicios racionales de que De Borbón ha venido colaborando con Juan Ángel Cervera y Eduardo Montero para blanquear fondos de Ignacio Torán procedentes del narcotráfico, ocultando el origen ilícito de los mismos”.