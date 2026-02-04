El juez deja libre a Francisco de Borbón bajo fianza de 50.000 euros

El magistrado Francisco de Jorge, instructor de la Audiencia Nacional, ha acordado dejar en libertad bajo fianza de 50.000 euros a Francisco de Borbón, el sobrino lejano del rey emérito Juan Carlos I detenido por su presunta implicación en la red de blanqueo usada por la trama de narcotráfico encabezada por Ignacio Torán, un presunto capo de la droga español asentado en Madrid, y Óscar Sánchez Gil, el inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) capturado en 2024 con más de 20 millones de euros en efectivo en su poder (varios de ellos, emparedados en su casa). La decisión del juez llega después de que la Policía Nacional, que arrestó al pariente del monarca el pasado lunes en Marbella (Málaga), lo haya puesto a las 12.00 de este miércoles a disposición de De Jorge para tomarle declaración, según informan fuentes jurídicas.

El magistrado también ha optado por retirar el pasaporte a Francisco de Borbón, además de prohibirle salir de España y obligarle a comparecer cada semana ante el juzgado. El instructor acepta así parte de las medidas solicitadas por la Fiscalía Antidroga, que reclamó la libertad bajo fianza de 80.000 euros; además de la retirada del pasaporte y la imposición de comparecer cada semana.

Como avanzó EL PAÍS, los investigadores detuvieron a De Borbón junto a otras tres personas (dos de las cuales, también han sido puestas este miércoles ante el juez). El pariente de Juan Carlos I, hijo del fallecido duque de Sevilla, figura como uno de los fundadores de la empresa de criptomonedas irlandesa ET Finetch Europe, con una supuesta sede en Dublín —aunque no cuenta con web ni con teléfono de contacto— y sobre la que los agentes han puesto el foco. Según el sumario, dicha entidad albergaba presuntamente “más de 20 millones de dólares en diferentes monedas (fiat y virtuales)”, que pertenecerían a los miembros de la organización de narcotráfico.

De hecho, en noviembre de 2024, durante los registros en la vivienda de otro imputado en la causa (Juan Ángel Cervera, conocido también como El Gestor o como Juan el financiero por dedicarse supuestamente a la arquitectura financiera para mover el dinero de la droga), la Policía grabó un vídeo del “visionado in situ” de un dispositivo móvil que localizaron, donde se observan esos “productos financieros” alojados en la compañía irlandesa. Es más, según la documentación del registro irlandés, Cervera también consta como uno de los creadores de esa empresa.

Francisco Joaquín de Borbón von Hardenberg es el hijo menor de los fallecidos Francisco de Paula de Borbón y Escasany, duque de Sevilla y primo lejano de Juan Carlos I, y la condesa alemana Beatrice von Hardenberg. El detenido ha dedicado parte de su carrera al mundo empresarial como cofundador de una firma de inversión con sede en Estados Unidos, aunque también participó en un reality show llamado Secret Princess y ha protagonizado algunos capítulos de la prensa rosa. Tras conocerse la noticia de su arresto, la revista Hola recogía la primera reacción de su hermana Olivia, actual duquesa de Sevilla: “Estoy en shock”.

Además de a Francisco de Borbón, la Policía ha puesto este miércoles a disposición del magistrado De Jorge a otros dos detenidos: Tirso Muyo Campos y Claudia Mireya Muñoz, que han quedado libres bajo fianzas de 60.000 y 20.000 euros, respectivamente. Según consta en el registro mercantil, Muyo Campos es administrador y socio único de la joyería Watches Marbella, que se define como una “empresa especializada en la compra y venta de relojes de lujo, con un enfoque exclusivo en el mercado internacional, superando siempre tus expectativas”. En su web luce fotografías con futbolistas y otros deportistas.

Las detenciones de esta semana responden a una nueva fase de las pesquisas dirigidas por el magistrado Francisco de Jorge, centrada ya en la parte del blanqueo de capitales procedente de la droga. A instancia de la Fiscalía Antidroga, la Audiencia Nacional abrió en junio de 2024 una investigación sobre la trama de Ignacio Torán y el jefe de la UDEF, que estalló en noviembre de ese año con la detención de ambos —el policía permanece en prisión provisional desde entonces—. El sumario señala que el presunto capo del narco tenía en nómina a Óscar Sánchez, que le protegía y daba chivatazos para facilitar la entrada de enormes cantidades de estupefaciente en el país —se les atribuye la introducción, a través del puerto de Algeciras, del mayor alijo de cocaína incautado en la historia de España, con 13 toneladas y un valor en el mercado de 400 a 700 millones de euros—.

Como contraprestación, el policía recibía brutales mordidas, según la investigación. Estas comisiones eran tan enormes que, según los investigadores, el agente no solo acumuló millones de euros en efectivo, que llegó a ocultar por toda su vivienda: en las paredes, en dobles fondos, en el jardín, en cajas fuertes, en baúles, en “compartimentos ocultos”... Sino que también tuvo que idear diferentes métodos para intentar blanquearlas. Según los agentes, echó entonces mano del abogado Mario Pestaña, especializado en materia mercantil y tributaria, a quien se señala como una especie de arquitecto de la “estrategia” para lavar las ingentes cantidades de dinero que obtenían de sus actividades ilícitas, mediante el “diseño” de las “estructuras societarias”. Pestaña, que ha defendido su inocencia hasta ahora y asegura que desconocía el origen de los fondos, explicó al juez que Óscar Sánchez recurrió a él a través de Ignacio Torán, a quien ya tenía como cliente.